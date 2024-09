In Schagen wordt een revolutionaire platenspeler gemaakt

Een onhandige stofkap, een naald die perfect in de groef moet vallen: de charmes van een platenspeler leveren tegelijkertijd toch best wat irritaties op, niet waar? Het Nederlandse familiebedrijf Miniot uit Schagen bedacht een elegante moderne variant: Wheel. De naald zit in de onderkant, de LP fungeert als stofkap en je kunt het apparaat zelfs ophangen aan de muur. Maar het vetste is misschien nog wel dat er een heuse knop op zit om naar de volgende track te skippen. Miniot haalde via Kickstarter binnen twaalf uur het doelbedrag van vijftigduizend euro op en zit met acht dagen te gaan al op zo’n 350.000 euro. We belden eventjes met bedenker Peter Kolkman om te babbelen over deze hypermoderne platenspeler.

THUMP: Hoi Peter! Had je verwacht dat Wheel zo’n succes zou worden met crowdfunding?

Peter Kolkman: Ja, eigenlijk wel, want we hebben voor veel publiciteit gezorgd. Maar dat we binnen twaalf uur die vijftigduizend euro zouden ophalen, was wel heel indrukwekkend. Op tweehonderdduizend euro hadden we stiekem wel gehoopt, maar dat we nu op de 350.000 zitten is wel héél leuk.

Wat gaan jullie doen met het geld? Cruisen naar de Bahama’s met de hele familie?

Haha, nee. Wheel is een ingewikkeld ding om te maken, er zitten vrij dure onderdelen in. Daarom gaat-ie in de winkel ongeveer achthonderd euro kosten. Als alles goed gaat verdienen we er wat aan, maar daar moet je je geen wilde voorstellingen bij maken. Op Kickstarter hebben we flinke kortingen gegeven en de ontwikkelkosten zijn heel hoog. Als de crowdfunding op vijftigduizend euro was blijven steken, had het zelfs lastig geworden.

Maar jullie maken wel iets waar blijkbaar heel veel mensen op zitten te wachten. Hoe kwamen jullie op het idee?

Ik loop al jaren met het plan om iets op dit gebied te doen en op een goede dag viel alles samen. Het is eigenlijk heel onhandig dat je die naald op de groef moet mikken en dat de stofkap telkens in de weg zit. Als alleen de schijf er is, wordt de speler veel eenvoudiger en eleganter. Vanuit dit idee zijn we gaan onderzoeken of het haalbaar was, wat zo bleek.

Waarom is er niet al zo’n platenspeler denk je?

Het is een heel complex design. Ook zijn langspeelplaten lang niet populair geweest, maar nu is vinyl terug. Gelukkig maar, want het is een hele mooie vorm om muziek te dragen.

Op de voorste rij: dochter Jet (19), Peter (59), medewerker Marian (47) en Greet (52). Met op de achterste rij: zoon Berend (16), zoon Piet (20) en medewerker Henk (63)

Hoe denk je dat het komt dat mensen weer meer vinyl kopen?

Als je muziek streamt, heb je alle muziek die je wil en klik je gewoon op een knoppie. Ikzelf luister daar minder bewust naar, dat speelt zich meer op de achtergrond af. Platen zijn zo geliefd omdat je er heel bewust van geniet. Die hele handeling van de juiste plaat kopen, op de speler leggen, genieten van twintig minuten en daarna moeten omdraaien: je bent er heel bewust bij betrokken. Ook heeft vinyl een mooie hoes met artwork, waardoor die beleving zo tastbaar wordt.

Hoeveel Wheels moeten jullie wel niet maken? Wordt dat dag en nacht doorwerken?

Voorlopig moeten we flink aan de slag ja, we zijn volop aan het ontwikkelen om Wheel productierijp te maken. Daarna nemen we mensen in dienst om ze in elkaar te zetten.

Ze worden met de hand gemaakt?

Een groot deel gebeurt machinaal in ons machinepark en de rest met de hand. We vinden het heel spannend om het zelf te maken en niet gewoon te dumpen bij een fabriek. Dat is onderdeel van het avontuur! We maken er eerst tien om te kijken of alles past, daarna vijftig om alles te finetunen, en als alle fouten eruit zijn kunnen we echt gaan produceren. We verwachten dat we er dit jaar duizend moeten maken. Dat gaat helemaal goed komen met ons machinepark hier.

En je krijgt hulp van je familie.

Dat klopt! Samen met mijn vriendin Greet en onze oudste zoon Piet heb ik Wheel ontworpen. Piet zit in de elektronica en heeft slimme oplossingen bedacht wat betreft besturing en versterking. Onze dochter Jet studeert communicatie, dus die helpt daarmee en heeft ook subsidieaanvragen gedaan. Onze jongste zoon Berend zit nog op de middelbare school, maar heeft zich helemaal verdiept in video-editing en special effects en heeft geholpen met het maken van de video.

Jullie leveren Wheel met een transparante LP met muziek van Nederlandse muzikanten. Dit kan alle kanten op, wie komen erop?

Dat zijn we nog aan het uitzoeken. We hebben nu een popband en willen ook jazz en klassieke muziek. Voor deze LP werken we samen met Record Industry in Haarlem, de grootste platenperserij van Europa, om te zorgen dat er zoveel mogelijk dynamiek in de plaat komt. We willen met deze plaat laten horen wat Wheel écht in z’n mars heeft. En zien natuurlijk, want door de transparantie zie je precies wat er allemaal gebeurt als je er vinyl mee draait.

Veel succes ermee!