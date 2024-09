In Sri Lanka staan Nederlanders vooral bekend als zuipschuiten en cake-eters

Laten we het niet onder stoelen of banken steken: onze voorouders hebben misdadig veel landen gekoloniseerd. Dat heeft een rechtstreekse invloed gehad op onze eetcultuur. We eten vaker Surinaams, Indonesisch of Antilliaans dan dat we een stamppotje maken, maar Hollanders hebben op hun strooptochten ook heel wat culinaire sporen achtergelaten. In deze serie zoeken we uit welke.

In Sri Lanka woont een klein clubje mensen die ‘Nederlandse burgers’ genoemd worden. Dutch Burghers, zo gaan ze door het leven, en ze lijken op ons. Ze eten rijsttafels en plakken cake, bakken poffertjes, en houden van een drankje teveel op zijn tijd.

Lizet Kruyf, dé voedselhistoricus van Nederland, vertelt me dat het Nederlandse burgervolkje VOC-afstammelingen zijn: “Op Sri Lanka – het voormalige Ceylon – stamt er nog een klein percentage af van Nederlanders uit de VOC-tijd. Zij hebben nog ouderwetse Nederlandse namen, zoals Engelbrecht, Frugtniet en Van der Straaten.”

