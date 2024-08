In Stockholm zijn seksistische reclames vanaf nu verboden op straat

Het gemeentebestuur van de Zweedse hoofdstad heeft gestemd voor het verbannen van seksistische advertenties in publieke ruimtes. Die beslissing werd maandag genomen door de gemeenteraad van de stad, met een bijna unanieme ja-stem van alle partijen behalve de Zweden-Democraten, aldus The Local. Verwacht wordt dat de wet binnen een maand wordt ingevoerd.

De Groenen-locoburgemeester Daniel Helldén was initiator van het voorstel dat op tafel lag sinds december 2017. Helldén beargumenteerde destijds dat seksistische advertenties als een “spiegel” werken voor de maatschappij en dat hij geloofde dat de stad een verantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat haar inwoners niet blootgesteld worden aan advertenties die “op welke manier dan ook beledigend of schokkend zijn”.

Tijdens het bekendmaken van de beslissing afgelopen maandag, noemde Helldén de maatregel, die ook het verbannen van racistische advertenties omvat, een noodzakelijke stap om een einde te maken aan vooroordelen in de stad. “We nemen belangrijke stappen om te verzekeren dat er geen seksistische en racistische boodschappen of zienswijzen zichtbaar zullen zijn in de stad,” legde hij uit. Onder de huidige wetgeving waren Zweedse autoriteiten in staat om advertenties te bannen die denigrerend of seksistisch zijn of vrouwen seksueel objectificeren. De autoriteiten konden echter geen sancties opleggen naar aanleiding van beledigende advertenties. Met de nieuwe maatregel in Stockholm kunnen beledigende advertenties op een of meer van de 700 publieke billboards binnen 24 uur verwijderd worden uit de Zweedse hoofdstad.

Stockholm is in goed gezelschap: Londen bande seksistische advertenties in 2017 en Genève en Berlijn overwegen eenzelfde stap. Hoewel deze maatregelen de afgelopen jaren meer aandacht hebben verkregen, zijn ze niet nieuw. In een rapport uit januari 2008, in opdracht van de Zweedse overheid, werd het verbieden van seksistische advertenties al genoemd.

Feministisch campagnevoerder Lucy-Anne Holmes van de Women’s Campaign for Press Reform, die lobbyde tegen Brits roddelblad The Sun zodat ze zouden stoppen met het afbeelden van naakte vrouwen op pagina drie van de krant, is blij het het nieuws. “Het is geweldig,” vertelt Holmes aan Broadly. “De beelden die je te zien krijgt hebben een enorme impact en seksistische advertenties zijn zowel schadelijk als enorm passé.”

“Talloze onderzoeken hebben al lang uitgewezen dat de stereotypering van vrouwen in de media invloed heeft op de manier waarop mannen vrouwen zien – als objecten die zo behandeld moeten worden – en op de manier waarop vrouwen zichzelf zien,” legt ze uit. “Dit voelt als een stap in de goede richting, hoewel het spijtig is dat wetgeving blijkbaar nodig is. Je zou verwachten dat we inmiddels beter weten dan het maken van seksistische advertenties.”