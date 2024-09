In Texas wappert een vlag van zwarte rook

Gelukkig is deze vlag van rook niet echt. De Ierse kunstenaar John Gerrard heeft deze Western Flag gemaakt als een soort gedenkteken voor onze afhankelijkheid van olie, en alle problemen die daardoor zijn ontstaan. En als hij dan zelf de lucht zou lopen te vervuilen, dan zou dat een beetje hypocriet zijn. Dus maakte hij een simulatie van de vlag, een soort game die niet van echt te onderscheiden is. Daarvoor moest hij wel eerst iedere centimeter van een heel olieveld in Amerika fotograferen.

“Voor mij staat de vlag voor rouw, of verdriet,” zegt de kunstenaar in een nieuwe video over hoe het werk gemaakt is. “Een groot deel van de CO2 die in de twintigste eeuw is vrijgekomen komt uit dit olieveld. Zie het als een onzichtbare sculptuur die laat zien waar onze welvaart vandaan komt.”

De virtuele vlag van Gerrard staat op Spindletop, een legendarisch olieveld in Texas. In januari spoten daar, na een geslaagde boring, in ongeveer negen dagen 100.000 vaten olie uit de grond. Dat was op dat moment meer olie dan er in de hele geschiedenis van Amerika uit de grond was gehaald. Om dat gebied – van ongeveer 10.000 vierkante meter – digitaal na te kunnen bouwen, heeft Gerrard het hele gebied minutieus in kaart gebracht. Met een drone schoot hij tussen de 10.000 en 15.000 foto’s, en die vormden de basis van een digitale wereld die met een game engine tot leven komt.

Het werk is tentoongesteld als een enorme led-muur in Londen waarop je de vlag live zag. De simulatie was de hele tijd anders: als het bijvoorbeeld donker werd in Texas, werd het ook donker op het scherm. En daarnaast was de vlag ook tijdens de reclameblokken van de Britse zender Channel 4 te zien. Dat zorgde er al met al voor dat het net leek alsof de vlag echt was.

Meer werk van John Gerrard zie je op zijn website.