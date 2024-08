In The Third Industrial Revolution zien we de radicale deeleconomie van de toekomst

Er heerst crisis in de wereldeconomie. Onze natuurlijke reserves worden steeds verder uitgeput, terwijl werkloosheid en ongelijkheid juist toenemen. Hoog tijd dus om onze economische modellen te herzien. Maar hoe? De Amerikaanse econoom en sociaal theoreticus Jeremy Rifkin heeft daar wel een idee op, vertelt hij in de documentaire The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy. Het Internet of Things kan volgens hem de basis vormen voor een Derde Industriële Revolutie. Een nieuwe deeleconomie, waarbij ons economische leven een compleet andere invulling krijgt.

In de deeleconomie staat niet eigendom centraal, maar toegang: je hebt niet een auto, maar je deelt er een met je buren. In plaats van kopen en verkopen draait het om verstrekken en gebruiken. Sociaal kapitaal is het nieuwe economisch kapitaal. Duurzaamheid staat boven consumeren, en levenskwaliteit krijgt meer nadruk dan het bruto nationaal product.

De deeleconomie is een circulaire economie, waarbij goederen en diensten door meerdere gebruikers kunnen worden benut, en waarmee ze hun gezamenlijke ecologische voetafdruk enorm kunnen reduceren. En dat mag ook wel, nu klimaatverandering onze planeet steeds verder aantast. Rifkin richt ook daarbij zijn hoop op het Internet of Things; van daaruit zouden we algoritmen kunnen ontwikkelen waarmee we onze productiviteit verhogen, en de productie- en distributiekosten van veel goederen en diensten drastisch kunnen minimaliseren.

