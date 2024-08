In Tokio rijdt een bus om lamme feestgangers te redden

Het is één uur ‘s nachts. Ondanks je dronken kop krijg je het voor elkaar de laatste trein te pakken. Vrolijk nestel je je ergens achterin met je vette hap, niet wetende wat voor lot je te wachten staat. Vijfenvijftig minuten later, word je wakker in onbekend, troosteloos niemandsland met als enige gezelschap een koude, half opgegeten kipnugget.

In de trein in slaap vallen is voor geen enkele drinker vreemd. Daarom heeft een Japans transportbedrijf een speciale bus in het leven geroepen die ‘s nachts de gestrande dronken passagiers meeneemt.

De Japanse nieuwssite RocketNews24 meldt dat de ‘reddingsbus’ in 2014 is opgezet door Nishi Tokyo Bus Company. Het voertuig volgt de Chuo-route, nadat de laatste trein naar de buitenwijken van Tokio is vertrokken. Hij rijdt van Takao Station terug naar Hachioji Station, aan de oostkant van het centrum van Tokio, en is ontworpen om de aangeschoten passagiers te helpen voor de fijne prijs van 880 yen (€ 6,70).

Het is inmiddels het vierde jaar op rij dat de touringcar ervoor zorgt dat de ladderzatte feestvierders weer veilig in hun warme huisjes komen. In december zal de bus drie weken lang, elke zondagochtend vertrekken. Het vervoermiddel heeft de afgelopen jaren in drie dagen zeker wel wel 75 passagiers gered.

Japan staat nou niet bekend om zijn enorme zuipcultuur (onderzoek uit 2015 laat zien dat het drankgebruik in het land nog nooit zo laag is geweest), maar de bus rijdt tijdens Bonenkai, een eindejaarsfeest waarbij alcohol gedronken wordt om de ellende van het jaar te vergeten.

Oftewel: jouw gemiddelde vrijdagavond.