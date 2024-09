In Veldhoven ontwikkelen ze een manier om lp’s veel sneller en milieuvriendelijker te produceren

Al decennia worden lp’s op dezelfde manier geproduceerd, maar het kan veel milieuvriendelijker en effectiever. Het bedrijf Symcon uit Veldhoven, dat gespecialiseerd is in het produceren van cd’s, werkt nu aan een snellere en duurzamere techniek om platen mee te produceren. Niet meer door een lp te persen, maar te spuitgieten met een spuitgietmachine. Dat vertelt Symcon-directeur Harm Theunisse. Het energiegebruik in het productieproces zal met deze nieuwe methode naar verwachting met 65 procent afnemen, en de levertijd zal dalen van twaalf a zestien naar twee weken. Oh, en dan is er ook nog eens een kans dat de platen minder gaan wegen, waardoor je je niet meer een hernia sjouwt nadat je je kerstbonus hebt stukgeslagen bij Rush Hour.

Hoe het precies zit? Even nerden, hoor. Theunisse: “Op de huidige manier pers je een plaat op honderdvijftig graden door het acht seconden spuiten van stoom in een matrijs, waarna je een puck verwarmd en smelt, die dan naar buiten toe duwt en over de groeven heen walst. Vervolgens gaat er zestien seconden lang koelwater doorheen en daarna kun je hem eruit halen. Wanneer je een plaat perst, wordt er een soort van hockeypuck erop gedrukt, waardoor je de groeven naar buiten duwt bij elke slag die je maakt. Hierdoor beschadig je de groeven van de plaat. Daarnaast komt uit PVC schadelijke chloridegassen, die ook aan de matrijs vreten. Beide zorgen ervoor dat de informatiedrager van de pers maar 1800 keer meegaat en dan moet je hem vervangen.”

Symcon ontwikkelt nu een nieuwe manier van het produceren van kunststof genaamd injection moulding. “Dit houdt in dat je vrijwel meteen gaat injecteren, door de kunststof rechtstreeks in de matrijs te drukken en meteen te koelen. Hierdoor hoef je geen stoom meer te gebruiken. Op deze manier gaat de informatiedrager ook veel langer mee: we willen door naar 20.000 stuks, waardoor we veel minder gaan verbruiken. Daarnaast willen we af van PVC en zijn op dit moment op zoek naar duurzamer materiaal om dit te vervangen.”

En het ligt maar net aan de keuze van het materiaal hoe zwaar de platen dadelijk worden. “We kunnen het zo licht maken als we willen, dat is makkelijk te spuiten, maar het moeten natuurlijk geen zwabberende platen worden.”

Genoeg generd: dit klinkt als fantastisch nieuws. Vinyl beleeft vooral de laatste acht jaar een grote opmars, wat de nodige problemen met zich meebrengt. De wachttijden om een plaat te laten persen zijn gigantisch en zoals Theunisse uitlegt is de productie niet erg milieubewust. Maar Theunisse kan nog niet zeggen wanneer er daadwerkelijk begonnen kan worden met het nieuwe productieproces, vooral omdat ze nog op zoek zijn naar het meest geschikte materiaal. “Je kunt het wel vergelijken met het beste beslag om een taart te maken. Wij willen het meest duurzame materiaal met de beste geluidskwaliteit.”

De grote vraag is of vinylfabrieken dadelijk daadwerkelijk massaal zullen overstappen op deze nieuwe techniek. Een van de grootste vinylfabrikanten van Europa, de Record Industry in Haarlem, is nauw betrokken bij de plannen van Symcon. “Ik denk niet dat we de persmachines zo gauw helemaal gaan vervangen, maar het is goed om naar de toekomst te kijken en of er een milieuvriendelijkere manier bestaat om platen te persen”, aldus Anouk Rijnders. “Ik ben overigens van mening dat het PVC dat we nu gebruiken ook milieuvriendelijk is, omdat we oude platen hergebruiken. Maar het produceren van PVC zou op den duur ongetwijfeld anders moeten, of het moet worden vervangen door een ander soort materiaal. Het kan geen kwaad om daarop voorbereid, daarom zijn we erbij betrokken. Maar voordat Symcon zover is en de machines gemaakt gaan worden ben je wel een paar jaren verder. Misschien staan de machines dan hier wel als eerst.”

Symcon-directeur Harm Theunisse denkt dat het productieproces uiteindelijk goedkoper zal worden dankzij deze vernieuwende technieken, maar de vraag is nog of je dat ook gaat merken in dalende winkelprijzen van LP’s. Hij denkt dat het verschil naar de tussenpersonen en artiesten gaat. In eerste instantie zal het proces helemaal niet goedkoper worden, denkt Rijnders. “De nieuwe machines gaan waarschijnlijk veel geld kosten, en dat moet worden doorberekend. Het productieproces zal wel aanzienlijk sneller en milieuvriendelijker worden.”

Maar ook zij verwacht dat de platen lichter worden: “Het materiaal dat zij gebruiken is iets dikker, maar wel lichter. Het is de vraag of de consument dat ook fijn vindt, maar voor dj’s scheelt dat zeker een hernia.”