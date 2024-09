In wat voor wereld zou een cryogeen ingevroren mens wakker worden?

Na een historische rechtszaak werd in november de laatste wens van een veertienjarig meisje dat afgelopen oktober overleed aan kanker alsnog vervuld, toen besloten werd dat haar haar lichaam cryogeen ingevroren mocht worden. De naamloze tiener uit Londen werd naar de VS verzonden, waar ze bewaard zal blijven totdat er een dag aanbreekt dat ze weer gereanimeerd kan worden. Ze schreef een brief aan een rechter met het verzoek niet “onder de grond begraven te worden”.

Maar hoe gaat dit precies in zijn werk, en wat kan dit meisje – alleen bekend als JS – verwachten als ze over iets van 100 jaar weer wakker wordt? Rohit Talwar is een futurist, CEO van Fast Future Publishing, redacteur bij Future of Business en A Very Human Future. We stelden hem een paar vragen over cryogeen invriezen en de toekomst.

Motherboard: Hee Rohit. Hoe lang duurt het nog voordat bevroren mensen weer gereanimeerd kunnen worden?

Rohit Talwar: De wetenschap moet nog bewezen worden. Het zou erg optimistisch zijn om te zeggen dat het binnen 30 jaar haalbaar is en het is realistisch dat het meisje de komende 50 tot 100 jaar ingevroren zal blijven. We hebben het hier over regeneratie van het leven zelf, over het regenereren van haar geheugen en alles wat er in haar DNA schuilt dat we nu nog niet begrijpen. Er is enorm veel onzekerheid. Ik begrijp waarom mensen zich hiermee bezighouden, maar ik geloof niet dat we in de buurt zijn van weten hoe we een lichaam weer moeten herstellen nadat het eenmaal is ingevroren.

Wat is de kans dat een lichaam gewoon niet werkt zodra het weer tot leven wordt gewekt?

We bevinden ons op onbekend terrein maar er zijn een paar dingen die we wel kunnen aannemen. Allereerst zal de technologie om lichamen te conserveren steeds beter worden. Maar het regeneratieproces is een compleet ander wetenschappelijk veld. We weten nog niet genoeg van het lichaam en de hersenen om te begrijpen wat bewustzijn creëert, dus iemand kan letterlijk wakker worden als het monster van Frankenstein, zonder enig idee wie ze zijn of wat ze moeten doen.

Ik denk dat overheden op een gegeven moment moeten ingrijpen. Er worden steeds meer cryogene invriesfaciliteiten gebouwd, waarvan sommigen fantastisch klinken – maar uiteindelijk zou het allemaal oplichting kunnen zijn. Het is goed voor te stellen dat overheden er een moratorium op plaatsen totdat duidelijker is wat er daadwerkelijk wetenschappelijk haalbaar is.

Ik begrijp dat mensen met een stervend kind of geliefde dit aangrijpen. Er zijn veel redenen om het te overwegen, maar hoop is niet per se de beste basis voor een zakenmodel. We zijn nog ver verwijderd van antwoorden die mij zouden overtuigen. Mensen moet tegen zichzelf beschermd worden en verteld worden dat hoe graag ze ook voor eeuwig willen leven, dit niet de manier is. Het is veel waarschijnlijker dat andere manieren van levensverlenging zich ontwikkelen dan de mogelijkheden van cryogene regeneratie.

Wat voor soort wereld kan iemand verwachten die over 100 jaar ontwaakt?

Hier lopen de meningen over uiteen. Sommigen denken dat we geëvolueerd zijn met behulp van technologie, en dat er meerdere soorten mensen bestaan. Anderen beweren dat we “devolueren” en er verspreid over de wereld diverse soorten zullen leven die afstammen van de moderne mens. Met synthetische biologie, technologische implantaten, 3D en 4D printen is het mogelijk dat er honderden verschillende soorten mensen zullen bestaan – of in elk geval dat er variaties zullen zijn van wat een mens is.

Als het al lukt om herinneringen en persoonlijkheid met succes te reanimeren, dan zal een cryonaut zich als een vis op het droge voelen. Ze zullen niets van de wereld om zich heen begrijpen en alle mensen die ze kennen zijn overleden, of er is nauwelijks mee iets van over. Laten we zeggen dat je 120 bent wanneer je terugkomt – je mist dan de context van de afgelopen eeuw om te begrijpen hoe je in de maatschappij past. Het is alsof je een leven lang in een gevangenis hebt gezeten en dan vrijkomt, maar dan veel heftiger.

Is cryogene invriezing iets dat je zelf ooit hebt overwogen?

Ik heb er zeker over nagedacht. Veel van mijn vrienden uit die wereld zijn er groot voorstander van, maar als het aan mij ligt dan kom ik niet meer terug zodra ik weg ben. Ik wil niet dat mijn kinderen van 90 (of 190) rekening moeten houden met een dode vader die ooit weer terug de samenleving in moet. Iedere generatie moet de ruimte krijgen om te ademen. Er schuilt een enorme arrogantie in de mensen die voor eeuwig willen leven en zo alles verpesten voor de volgende generatie.

Weet je hoeveel het kost?

Ik heb gehoord dat loopt van 40.000 euro tot een paar miljoen, afhankelijk van wat je koopt.

Betaal je per jaar of is het een vast tarief?

Ik dat 40.000 euro per jaar zal zijn en de paar miljoen een eenmalige betaling. Maar de hele cryogene gemeenschap komt erg eng over op mij, en laat me koud eerlijk gezegd. Ik vind ze niet erg menselijk in hun houding en denk dat ze verblind worden door de wetenschap, en niet nadenken over de ethische kwesties.