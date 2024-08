In welke situaties is het wel en niet slim om je eigen risico te verhogen?

Het einde van het jaar nadert, en dat betekent dat de tijd aangebroken is om te kijken of jij nog wel de zorgverzekering hebt die bij jou past. Daarnaast is het verstandig om na te gaan of je je eigen risico voor aankomend jaar moet gaan aanpassen. Maar het eigen risico, wat is dat ook alweer?

Iedere Nederlander die 18 jaar of ouder is en gebruik maakt van zorg uit het basispakket, betaalt verplicht eigen risico. De hoogte van dat verplicht eigen risico wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. In 2017 was dit bedrag 385 euro, wat in de praktijk betekent dat jij de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Bovendien bestaan er ook uitzonderingen, waardoor je in sommige situaties geen eigen risico betaalt. Dan is er ook nog het vrijwillig eigen risico, wat je bovenop je verplicht eigen risico mag afsluiten. Als je bijna nooit gebruik maakt van zorg, kan het nog weleens lonen om dit vrijwillig eigen risico te verhogen – want hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe meer korting je krijgt op je premie.

Maar in welke situaties is het oliedom om je eigen risico te verhogen, en in welke juist een slimme zet waarmee je een klap geld kunt besparen? We zetten een aantal alledaagse en herkenbare situaties op een rijtje, en geven je een paar gouden tips.

Eigenlijk mankeer je lichamelijk nooit wat, afgezien van een sporadisch griepje of verkoudheid. Je gaat hooguit een paar keer per jaar naar de huisarts, en daar blijft het dan ook wel bij.

Een situatie waar veel van ons zich in zullen herkennen. Ondanks het feit dat je op wekelijkse basis een aanzienlijke hoeveelheid fastfood naar binnen werkt en je toch net iets te vaak de lift neemt in plaats van de trap, heb je eigenlijk nooit last van lichamelijke klachten waarvoor je een specialist moet zien. Ja, soms heb je last van wat prikkelhoest of heb je een antibioticum nodig voor het een of ander, maar dat is het dan ook wel.

Als jij in het verleden nooit bijster veel gebruik hebt gemaakt van de zorg – afgezien van die eerder genoemde huisartsbezoekjes – en je verwacht dat dit in 2018 zo zal blijven, dan is het voor jou het slimst om je eigen risico te verhogen. (Tenzij je je voorgenomen hebt om bijvoorbeeld te beginnen met BMX’en in 2018, want dan is de kans dat je weleens op de eerste hulp belandt groter – en dat gaat ten koste van je eigen risico.) En houd hierbij goed in je achterhoofd dat een hoger eigen risico als gevolg heeft dat, als je hiervan gebruik moet maken, je de zorgkosten tot een hoger bedrag zelf zal moeten betalen. Het is dus aan te raden om dit geld achter de hand te hebben.

Je bent jong en gezond, maar je bent nogal een fanatieke sporter, waardoor je meer risico loopt op blessures dan andere mensen.

Stel, je bent jong en fit, en je sport meerdere keren per week op hoog niveau. Als je dan ook nog eens goed op je voeding let, ben je waarschijnlijk een stuk gezonder dan de meeste mensen in je omgeving. Eén nadeel van op hoog niveau sporten: het risico dat je met een gekneusde arm of verzwikte enkel in het ziekenhuis belandt is ook net wat groter. Of het in een dergelijke situatie slim is om je eigen risico te verhogen, hangt voornamelijk af van welke sport je beoefent. Wanneer je een heel blessuregevoelige sport beoefent – zoals voetbal of hardlopen –, dan is het slimmer om je vrijwillig eigen risico te laten voor wat het is. Kosten die in het ziekenhuis gemaakt worden, worden namelijk van je eigen risico afgetrokken.

Als je een veiligere sport beoefent – zoals zwemmen of fitness – en de kans op blessures een stuk minder groot is, is het vaak wél verstandig om je eigen risico te verhogen. Toch kan het ook in dergelijke gevallen slim zijn om voor een aanvullende verzekering te kiezen, bijvoorbeeld voor een aantal sessies bij de fysiotherapeut, zoals mogelijk is bij Anderzorg.

Je bent jong en maakt nauwelijks gebruik van de gezondheidszorg, maar overweegt nu een gezin te beginnen met je partner.

Net als in de eerste situatie omschreven staat mankeer je op medisch gebied niets ernstigs. Je bent een paar jaar geleden – na drie keer van studie gewisseld te zijn en twee tussenjaren te hebben genomen – dan toch eindelijk afgestudeerd, je hebt inmiddels een leuke (of niet zo leuke) baan, en jij en je partner besluiten dat nu het geschikte moment is om je voort te planten. Mocht jullie kinderwens inderdaad in vervulling gaan, dan kun je ervan uitgaan dat je in de nabije toekomst van meer zorg gebruik zal maken dan voorheen het geval was – zeker als je in het verleden alleen sporadisch wat bezoekjes bracht aan je huisarts.

Sommige typen zorg – waaronder ook verloskundige zorg en kraamzorg –vallen niet onder je eigen risico. In deze situatie hoef je, wanneer je moet besluiten of je voor een hoger eigen risico gaat of niet, gezinsuitbreiding dus niet mee te nemen in je uiteindelijke beslissing.

Het is dus aan jou om te beslissen of een hoger eigen risico wel bij je past, na alle voors en tegens op een rijtje te hebben gezet. Onthoud dat je het vrijwillig eigen risico van je zorgverzekering niet tussentijds kunt aanpassen. Ook is het aan te raden om het bedrag van het totale eigen risico in je bezit te hebben, mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor je in het ziekenhuis belandt.

