In zijn nieuwe track ‘Volg Je Moeder’ bewijst Killer Kamal de filosoof te zijn die we nodig hebben

We zijn niet écht lekker bezig met z’n allen, hè jongens? De wereld lijkt in brand te staan, en hoe ambitieus en talentvol deze generatie ook is: er is sturing nodig van een hogere macht. Muzikanten waren altijd hoop in bange dagen, maar in 2016 lijken ze te druk bezig met sterven of met op de koffie gaan bij kwaadaardige wereldleiders. Gelukkig is er juist in tijden als deze hulp uit onverwachte hoek, of om specifieker te zijn: Woensel.

Daar wonen namelijk een paar anonieme filosofen zoals Killer Kamal en Teemong die ons van levensadvies kunnen voorzien als dat echt nodig is. In de nieuwe single Volg Je Moeder (geproduceerd door Ramiks) snijdt Kamal kenmerkend voor hem een aantal punten aan die ons wel eens uit een dal zouden kunnen trekken:



1: Stop eens met dat eindeloze snapchat, je bent immers geen bezem.

2: Pas op met Instagram, want Interpol zoekt je winterhol.

3: Zorg dat je gevarieerd eet en niet met een lege maag kijkt naar kookprogramma’s.



Natuurlijk gaan deze lessen gepaard met een leerzame video, gemaakt door Teemong. Maak aantekeningen, dit zou nog wel eens onze redding kunnen zijn.