Mensen hebben het vaak over het opbeurende gevoel van verliefd zijn. Vlinders, glitters, en die bijna obsessieve dagdromen zouden de fijnste ervaring op aarde moeten zijn. Noem me een pessimist, maar jezelf blindstaren op één wezen op deze hele grote planeet is vooral goed voor het vermenigvuldigen van je stresslevels tot ongekende hoogtes. Hoeveel dagen heb je wel niet ’s nachts wakkergelegen zonder eten in je maag, denkend aan dat zogenaamd perfecte persoon? Precies.

