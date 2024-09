In zijn nieuwe video is niemand ‘Goed Genoeg’ voor Sef, behalve jij

Mensen hebben het vaak over het opbeurende gevoel van verliefd zijn. Vlinders, glitters, en die bijna obsessieve dagdromen zouden de fijnste ervaring op aarde moeten zijn. Noem me een pessimist, maar jezelf blindstaren op één wezen op deze hele grote planeet is vooral goed voor het vermenigvuldigen van je stresslevels tot ongekende hoogtes. Hoeveel dagen heb je wel niet ’s nachts wakkergelegen zonder eten in je maag, denkend aan dat zogenaamd perfecte persoon? Precies.

Na het zien van de nieuwe video van Sef denk ik dat hij dit gedachtegoed wel kan bevestigen. In de video voor Goed Genoeg zingt hij over het sentiment dat er maar één de ware is, hoe hij iets wil wat niet kan en hoe zijn verstandige vrienden hem vertellen dat er meer vissen in de zee zwemmen. Dat klinkt eigenlijk heel zwartgallig, maar in de praktijk klinkt het liedje eigenlijk heel vrolijk. Als we allemaal zo met onze teleurstellingen in de liefde zouden omgaan, zou de wereld een betere plek worden.

Goed Genoeg is een voorproefje van Sefs aankomende album, Excusez Moi, dat op 24 maart uitkomt op Top Notch. Bekijk de video hieronder.