In zijn nieuwe videoclip is ROMAN een sombere superheld met een roze cape

Het zijn donkere tijden. ’t giet weer niet oan, het klimaat verandert snel, het is koud en kil buiten en Donald Trump is de machtigste man op aarde geworden. Reden genoeg om te huilen. En dat is precies wat ROMAN teweegbrengt met zijn nieuwe video. Let Them Hang is een soort dinsdagdip in clipvorm.

‘You’re not happy and you know it’ klinkt het refrein. En dat mag: het is soms goed om even een potje te janken. Zeker als je daarbij getroost wordt door de slicke visuals van de audiovideokunstenaar/popster. ROMAN ken je misschien van Selfless Dick waarmee hij met een tien afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie.

Waan je weer even een kind terwijl je rondrent met ROMAN door de duinen en bossen, om vervolgens weer een keiharde klap van de realiteit te krijgen wanneer je beseft dat je blut bent, het net uit is met je vriend, of gewoon maar dat je vanochtend in een plas met water bent gaan staan en je al de hele dag natte sokken hebt. Fuck maandag, fuck Trump. Luister naar ROMAN, en besef je even: je bent niet alleen in deze nare, nare wereld.