In Zimbabwe matten voetballers met de scheidsrechter na een rode kaart

Amagagasi FC zetelde in de subtop, terwijl Victoria Falls in de grijze middenmoot stond. De messen werden dus geslepen bij Victoria Falls. Tijdens deze derby wilden ze hun rivaal even de baas zijn, maar de wedstrijd viel uit in een 1-0 overwinning van het favoriete Amagagasi FC. Dat werd een verdediger van Victoria Falls te veel.

Toen Lethukuthula Math zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg van scheidsrechter Bekezela Makeka, sloegen de stoppen door bij de speler. In eerste instantie vermeed de scheids de klappen van Lethukuthula nog prima, maar na een tijdje kreeg hij toch een tik en besloot de arbiter zijn rode kaart weg te gooien en terug te rammen. De twee moesten door andere spelers uit elkaar gehaald worden. De show wordt uiteindelijk gestolen door een speler van Amagagasi, die rustig door het beeld loopt terwijl hij een bal op en neer laat stuiteren. Geen stress.

Videos by VICE

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.