Inbreken bij Hollywood-acteurs is nog nooit zo makkelijk geweest

In 1963 schreven Amerikaanse kranten over de ‘Gotham Gem Thefts’ – een reeks inbraken bij beroemdheden, onder wie komiek Jerry Lewis en filmsterren Joan Fontaine en James Mason. Verspreid over een paar maanden was er voor tienduizenden dollars aan sieraden gestolen.

Het waren zeker niet de eerste Hollywood-acteurs die beroofd werden. In 1919 werd Bert Lytell – die vooral in geluidloze films speelde – bijna duizend dollar afhandig gemaakt, en in 1931 werd er ingebroken bij actrice Mae Murray. Dieven namen toen bont en tapijten mee, ter waarde van zo’n 10.000 euro.

Videos by VICE

De geschiedenis laat zien dat beroemdheden kwetsbaar zijn voor dit soort diefstallen. Het zijn publieke figuren, van wie bekend is dat ze een goede boterham verdienen. Maar nu ze ook nog social media hebben, waarop ze met hun designerkleding, chique horloges en dure auto’s kunnen pronken, weten dieven ze al helemaal te vinden. En dat zie je ook duidelijk terug, want de pogingen om van rijke celebs te stelen zijn uitgebreider dan ooit.

Zo was er bijvoorbeeld de Bling Ring, een groep jongeren uit Californië die tussen oktober 2008 en augustus 2009 in de villa’s inbraken van sterren als Paris Hilton, Lindsay Lohan, Megan Fox en Orlando Bloom. Ze namen in totaal zo’n 3 miljoen dollar aan spullen mee – en pasten tegelijkertijd ook even hun kleding.

In 2016 was Kim Kardashian tijdens de Paris Fashion Week het slachtoffer van een gewapende overval in haar hotel, nadat ze op social media met haar sieraden had zitten pronken. De dieven hadden zich als politieagenten verkleed en namen 10 miljoen dollar aan sieraden mee, waaronder haar verlovingsring. Ze had eerder al op Instagram laten zien dat ze deze ring van twintig karaat goud van haar toenmalige echtgenoot Kanye West had gekregen.

Sindsdien wordt er fanatiek doorgeroofd. In 2017 werden Rihanna, Christina Milian,

honkballer Yasiel Puig en Americanfootballspeler Robert Woods het slachtoffer van dertien jongeren, die hun doelwitten met behulp van social media hadden geselecteerd. In datzelfde jaar werd er bij Alanis Morissette 2 miljoen dollar aan sieraden gestolen, en werd The Real Housewives of Beverly Hills-actrice Kyle Richards het slachtoffer van de diefstal van zo’n 1 miljoen dollar aan juwelen en handtassen. Van John Mayer werd er zo’n 200 duizend dollar aan spullen gestolen, waaronder een deel van zijn beroemde horlogecollectie. En afgelopen januari braken er dieven in bij het huis van Dr. Dre, terwijl hij zelf in het ziekenhuis lag met een hersenbloeding. Veel van de diefstallen waren binnen een paar minuutjes gepiept.

In oktober 2018 zei Lilian Carranza, bevelhebber bij de Commercial Crimes Division van de politie van Los Angeles, in een persconferentie: “De huizen van de slachtoffers zijn uitgekozen op basis van posts op social media en hun reisplannen. De inbrekers wisten dat er niemand thuis zou zijn en dat ze er waardevolle spullen zouden vinden.”

De politie zei ook dat de dieven aan ‘flocking’ deden, wat inhoudt dat ze alvast in welvarende buurten gingen rondsnuffelen naar potentiële slachtoffers. Daarbij droegen ze zelf expres dure kleding en reden ze in chique auto’s, om zo minder op te vallen tussen de rijke mensen.

Het is niet zo dat deze beroemdheden altijd meteen op veel sympathie van het publiek konden rekenen. Kim Kardashian werd er bijvoorbeeld van beticht dat ze haar overval in scène had gezet, en er zijn zelfs speciale Halloween-kostuums van dit incident gemaakt. Het verhaal van de Bling Ring is verfilmd door Sofia Coppola, met Emma Watson in de hoofdrol. Paris Hilton speelde – net als Lindsay Lohan overigens – zichzelf in de film, en bood haar huis ter beschikking aan als filmlocatie, aangezien dat niet zo makkelijk was om na te bouwen.

Het laat zien dat er meer publieke verontwaardiging heerst rondom roem en de privileges die daarbij komen. Mensen snappen beter wat ervoor nodig is om beroemd te worden en zijn kritischer op hoe er met welvaart wordt gepronkt – en misschien laat het ons daardoor ook wat kouder als daar een deel van wordt weggenomen. Maar tegelijkertijd komt er wel meer bij kijken dan actief zijn op social media. Beroemdheden worstelen ook met iets dat voor ons allemaal vrij vanzelfsprekend is: ze willen een normaal leven leiden.

Paris Hilton kwam jaren na de inbraak in 2008 nog achter allemaal andere dingen die ze nog niet wist. “Ik had geen idee dat ze ook mijn hond mee hadden willen nemen of dat ze mijn spullen op Venice Boardwalk probeerden te verkopen,” zei ze in 2013 tegen de Los Angeles Times. Ook wist ze niet dat de dieven maar liefst zes keer in haar huis waren geweest – al is dat misschien geen gigantische verrassing, aangezien ze vaak een reservesleutel onder haar deurmat liet liggen. Orlando Bloom, die ook slachtoffer was van de Bling Ring, maakte eveneens de fout om zijn sleutels op makkelijk vindbare plekken te laten slingeren.

Maar ook als het je niet zo makkelijk wordt gemaakt, kunnen inbrekers vaak vrij simpel hun gang gaan. “Als iemand echt naar binnen wil, dat kan dat,” zegt Rebecca Edwards, die schrijft voor SafeWise, een site over hoe je je huis beter kunt beveiligen. “Als inbrekers er maar genoeg tijd, aandacht en energie in steken, kunnen ze echt alles klaarspelen.”

Je zou verwachten dat beroemdheden over geavanceerde beveiligingssystemen beschikken waarmee ze inbrekers buiten kunnen houden, maar die installeren ze meestal pas als het al te laat is. Toen Kardashian was beroofd, riep ze de hulp in van bewakers die 24 uur per dag haar huis in de gaten hielden en zelfs haar eigen familieleden controleerden. Maar het blijft niet echt ideaal om je huis te veranderen in een onneembare vesting. Los van dat het duur is en je nooit helemaal alleen bent, kun je er ook erg gewend aan raken – wat je ook juist erg kwetsbaar kan maken als die beveiliging om wat voor reden dan ook weer wegvalt, zegt Edwards. “Eigenlijk speel je dan een spelletje met je eigen perceptie van veiligheid.”

Er zijn meer beroemdheden die geen half werk hebben gemaakt van hun beveiliging. Nadat er bij Kyle Richards was ingebroken, zei ze tegen het Amerikaanse tijdschrift People dat ze enorm geschrokken was, omdat ze “hele hoge hekken” en een geavanceerd beveiligingssysteem had en haar huishoudhulp er destijds ook overnachtte. “Ik dacht: dat is onmogelijk, dat kan niet.” Maar haar huis was niet zo veilig als ze dacht. Doordat er iets mis was gegaan bij de installatie, was het alarmsysteem niet goed ingeschakeld. Sinds de diefstal is het alarmsysteem de hele dag actief en zijn er camera’s, vijf honden en twee gewapende beveiligers.

Ook Ellen DeGeneres en haar vrouw Portia de Rossi namen gewapende beveiligers in de arm nadat er in hun huis was ingebroken. Afgelopen zomer gingen ze in zee met een “nieuw beveiligingsbedrijf, dat lasersensoren en camera’s in de hele woning installeerde en gewapende beveiligers inhuurde,” aldus tabloid TMZ. Nadat basketballer LeBron James in 2018 een bezoekje had gekregen van inbrekers, huurde hij minstens tien gewapende bewakers in om zijn huis continu in de gaten te houden.

Doordat beroemdheden veel verschillende mensen over de vloer krijgen, is de kans volgens Edwards ook groter dat een raam of deur per ongeluk niet op slot wordt gedaan, of dat iemand vergeet om het alarm in te schakelen. In hun poging om een wat normaler leven te leiden, belanden ze uiteindelijk vooral in een reactieve houding.

Robert Siciliano, een deskundige op het gebied van huisbeveiliging, zei tegen Vulture dat beroemdheden vaak zo ver gaan, omdat ze ook nu eenmaal heel makkelijk te vinden zijn. Al hun gegevens staan op het internet, dus ze proberen hun privacy op andere manieren te bewaken. “Ze schrijven zich dan bijvoorbeeld in op het adres van de neef van hun agent en proberen op meerdere manieren om slecht zichtbaar te blijven. Er moet vaak eerst iets ergs gebeuren voordat ze erkennen dat er iets moet veranderen.”

Larsa Pippen, de ex-vrouw van voormalig basketballer Scottie Pippen, werd op een wel heel brute manier beroofd. Vorig jaar had ze last van een stalker, dus ging ze even een paar dagen ergens anders bivakkeren. In de tussentijd sloten inbrekers de stroom af van haar hele woonblok, zodat haar beveiligingssysteem niet zou werken, en namen ze allemaal dure spullen van haar mee. Pippen besloot om voortaan op iedere verdieping een shotgun te bewaren om haar gezin te beschermen, zo vertelde ze in de podcast Hollywood Raw. En dat is tot nu toe aardig gelukt.

Stalken komt vaker voor bij inbrekers die van beroemdheden jatten. Het is een manier om dicht bij ze in de buurt te komen en toch anoniem te blijven. Ook doodnormale inbrekers zijn vaak niet alleen op zoek naar materiële dingen, vertelt beveiligingsexpert Chris McGoey. Ze zijn ook vaak uit op een ervaring. “Ze zijn dan gewoon starstruck en willen in hun huis zijn, in hun stoelen zitten, hun kleding aandoen of hun voedsel eten,” legt hij uit.

Dat is ook wat Paris Hilton het vreemdste vond toen de Bling Ring bij haar had ingebroken: de dieven wilden ervaren hoe het was om beroemd te zijn. “Ze waren zo geobsedeerd dat ze gewoon onze levens wilden innemen. We leven in een enge wereld,” zei ze. Een soortgelijke situatie vond plaats in 2017, toen een vrouw bij Drake inbrak in Hidden Hills, waar ze zijn truien aantrok en zijn drank dronk. En daarna weer wegging.

De reacties van het publiek op deze inbraken lopen flink uiteen. Het laat mensen vaak koud als er wat dingen worden gestolen, maar als iemand persoonlijk wordt bedreigd is het andere koek. Dat hangt natuurlijk ook wat af van wat je ervan afweet. Toen Kim Kardashian werd beroofd nadat ze haar juwelen op social media had laten zien, dachten mensen: dat is natuurlijk ook wel een beetje dom. Maar nadat ze in Keeping Up With the Kardashians had uitgelegd hoe traumatiserend het voor haar was geweest, veranderde de beeldvorming – er waren niet alleen wat spullen ontvreemd, maar ze was ook persoonlijk aangevallen.

De inbraken en overvallen blijven aanhouden. En aangezien we er op social media en in het nieuws steeds meer van meekrijgen, ontstaan er voor dieven ook steeds meer mogelijkheden om de beveiliging eens uit te testen.

Volgens de deskundigen die we spraken, zou het vooral uitmaken als bekende mensen wat minder op social media zouden pronken met de leuke spulletjes die ze hebben. Maar dat is niet het enige wat ze kunnen doen. Volgens McGoey is het ook belangrijk dat ze op een proactieve manier met hun veiligheid omgaan. “Maar weinig van hen zijn bereid om zich daar écht toe te zetten, tenzij ze een keer in een heel nare situatie terecht zijn gekomen,” zegt hij. “Maar ze worden meestal weer wat laks na een tijdje. En dan zijn ze juist op hun kwetsbaarst.”

Edwards ziet ook nog een andere optie: drones. “Die hoeven niet per se bestuurd te worden en kun je op verschillende plekken inzetten, als een soort bewegingssensoren over het hele terrein. En als er beweging of licht wordt waargenomen dat er niet hoort te zijn, komen de drones erop af en filmen ze wat er aan de hand is.”

Daar moet je maar net zin in hebben. Maar als je als beroemdheid wilt voorkomen dat er iemand een ruitje bij je intikt, zul je misschien ook maar zin moeten maken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.