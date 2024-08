Deze wereldberoemde fotografen willen de reisfotografie inclusiever maken

Nu de zomer in aantocht is en we weer massaal op reis kunnen, dromen we graag weg bij mooie plaatjes van verre oorden die voorbij komen op onze feeds, in reismagazines en op billboards.

Maar behalve de illusie van een onvergetelijke vakantie, houden die beelden ons ook vaak een eenzijdig en onrealistisch beeld voor van hoe vakantieliefhebbers eruitzien. Denk aan de zongebruinde – maar witte – man op een surfboard, de slanke blonde vrouw die mimosa’s drinkt aan de rand van het zwembad, en de heteroseksuele stellen die, met hun immer vrolijke kinderen, een nieuw land verkennen.

Een nieuw initiatief getiteld The All-Inclusive Photo Project wil het gebrek aan diversiteit tegengaan, door meer divers beeldmateriaal aan te bieden. De cruisemaatschappij Celebrity Cruises lanceerde het project, met werk van gerenommeerde fotografen zoals Annie Leibovitz en Giles Duley. Het plan is om ‘s werelds eerste diverse, open-source beeldbank op te zetten. Iedereen kan de beelden gratis gebruiken, en het initiatief richt zich met name op reisorganisaties en media- en reclamebureaus.

Een groep mensen lacht samen op het dek van een cruiseschip. Foto: Giles Duley

Naima Green, fotografe en betrokken bij het project, sprak erover met VICE: “Onze vrije tijd wordt niet gemonopoliseerd door witheid. We moeten de beeldvorming veranderen en laten zien dat iedereen kan genieten van reizen. Dit project is luxueus en decadent opgezet en het is van topkwaliteit, juist om de aanname tegen te gaan dat kwaliteit gelijk staat aan witheid.”

Het idee dat je een diverse groep mensen moet kunnen tonen die gewoon een leuke tijd heeft, staat centraal in het werk van Green. Zo nam ze in haar fotoserie ‘Jewels from the Hinterland’ uit 2013 foto’s van zwarte kunstenaars, schrijvers en creatieven in stedelijke groene ruimtes.

Michaela Duerson, een model, actrice en voice-over artiest, ontspant met yoga op het dek van een cruiseschip. Foto: Naima Green.

Volgens Green hoeft de manier waarop we er uitzien niet gelijk te zijn aan onze identiteit. “Je kunt heel erg femme zijn en je toch identificeren als genderqueer,” zegt ze. Green doet verder geen afbreuk aan de meer politiek bewuste fotografie rond queer mensen en mensen van kleur. “De luxere foto’s ontkennen een andere economische realiteit niet. Ze ontkennen het leven van zwarte mensen in de binnensteden niet, of het feit dat onze buurten slecht gefinancierd zijn. Maar de andere kant is ook waar: we hangen ook graag in het park en gaan graag naar het strand of de spa. Dus misschien zitten we niet altijd gevangen in verwaarloosde betonnen ruimtes.”

Het idee om mensen uit alle lagen van de bevolking af te beelden in zorgeloze situaties, houdt de Australische fotograaf Jarrad Seng ook al langer bezig. Een van zijn opvallendste foto’s is die van een rolstoelgebruiker die, omringt door het turqouise water van de zee, met zijn vrouw en zoon een kangoeroe tegen het lijf loopt.

“Dat was de perfecte foto,” zegt Seng. “Het was eigenlijk behoorlijk bewolkt toen we aankwamen, maar zodra ik mijn camera tevoorschijn haalde, trokken de wolken weg, kwam de zon tevoorschijn en opeens huppelden een paar kangoeroes door het beeld.”

Seng is van Maleisisch-Chinese afkomst, en hij begreep pas hoe belangrijk het voor hem was om mensen die eruit zien als hij op het scherm te zien, toen hij in 2017 auditie deed voor de Australische editie van de langlopende Amerikaanse spelshow, Survivor.

Het echtpaar Jessie Stoelwinder en Em Williams genieten van een ritje te paard met hun jonge dochter. Foto: Jarrad Seng.

“Toen de presentator me vroeg een paar van mijn favoriete deelnemers van de Amerikaanse editie te noemen, herinnerde ik me alleen de enige twee Aziaten die ik kende van de show uit mijn kindertijd.”

Toen Seng uiteindelijk werd gecast in de show, realiseerde hij zich dat het geen toeval was dat zijn twee favoriete deelnemers uit het verleden Aziatisch waren. “Vaak als je een Aziatisch mannelijk personage op tv ziet, zijn het computerhackers en nerds. Maar in de reisindustrie heb ik gemerkt dat alle mensen in het beeldmateriaal er hetzelfde uitzien, en er was niemand met wie ik me kon identificeren.”

De kracht van beelden en hun onuitwisbare impact hebben zich op een nogal dramatische manier geopenbaard aan Giles Duley. Duley was lange tijd de fotograaf bij uitstek voor publicaties als GQ, Esquire en Arena. Hij fotografeerde mensen als Mariah Carey, Marilyn Manson en Lenny Kravitz, om er een paar te noemen.

Toen kwam er een beslissend moment in het jaar 2000 dat zijn leven zou veranderen.

“Tijdens een shoot ontstond er ruzie over de jurk van een actrice,” vertelt Duley aan VICE. “De producer schreeuwde en de actrice huilde. Ik zat daar maar en dacht: dit is niet de wereld waar ik deel van wil uitmaken. Ik gooide mijn camera uit het raam omdat ik me realiseerde dat ik het ongelooflijk krachtige medium van de fotografie gebruikte om stereotypen in stand te houden.”

Hierna nam Duley een pauze om na te denken over waar hij zijn talent en vaardigheid voor wilde gebruiken.

“Toen ik terugkeerde naar de fotografie, wilde ik diezelfde kracht van manipulatie inzetten, maar nu om de verhalen van mensen te vertellen,” zegt hij. “Mensen een stem geven, zegt iedereen altijd, maar ik geef niemand een stem want mensen hebben hun eigen stem. Ik wilde mijn ego niet langer laten domineren, maar juist mijn privilege als witte man gebruiken om een spiegel te zijn voor hun verhalen.”

Amy Conroy, een Britse paralympische basketbalspeelster geeft model Tim een high-five op het strand. Foto: Giles Duley.

Duley werkte behalve in de mode industrie, ook als documentaire fotograaf. In 2011 fotografeerde hij de oorlog in Afghanistan en stapte daarbij op een landmijn. Hij verloor twee benen en een arm.

“Ze zeggen dat tegenspoed compassie doet groeien, en Giles’ kunst lijkt dat zeker uit te dragen,” zei Angelina Jolie ooit over zijn foto’s.

Op een van Duley’s foto’s voor het All-Inclusive Photo Project zie je Monique Dior Jarrett, model en internationaal kampioen rolstoeldansen, die tijdens een cruise lekker ontspant met vrienden en een drankje.

Duley zegt dat deze beelden niet pretenderen de volledige waarheid van een gemeenschap – zwart, queer, of gehandicapt – weer te geven, maar slechts een van de vele waarheden.

“Als ik een foto neem, richt ik mijn camera in een bepaalde richting. Je weet niet wat er achter me staat of aan mijn zijde. Ik kies maar een fractie van een seconde van een dag, ik kan je niet vertellen dat dat de waarheid is,” zegt hij. “Maar eerlijkheid kan ik wel beloven. Fotografie komt met een grote verantwoordelijkheid, nu meer dan ooit, en we moeten allemaal een bredere visie op de wereld omarmen.”

Bekijk hieronder meer foto’s van het initiatief:

Waris Singh Ahluwalia, een Sikh Amerikaanse ontwerper, acteur en activist, mediteert in zijn kajuit. Foto: Annie Leibovitz.

De in Haiti geboren Paola Mathé, ondernemer, creatief directeur en bedenker van Fanm Djanm (wat ‘sterke vrouw’ betekent in het Haïtiaans Creools) loungt met haar zoon in de daktuin aan boord van een cruise. Foto: Annie Leibovitz.

Courtney Jones en Michaela Duerson (vooraan) genieten van drankjes in een zwembad op een cruise terwijl Micah Ramos (achteraan) leest aan het zwembad. Foto: Naima Green.

Abby Chava Stein, een Amerikaanse transgender auteur, activist, blogger, model, spreker en rabbijn, ontspant zich op het dek van een cruiseschip. Abby is de eerste openlijke transgender vrouw die opgroeide in een Chassidische gemeenschap. Foto: Annie Leibovitz.

Jillian Mercado, actrice en Amerikaans fotomodel, een van de weinige professionele modellen in de mode industrie met een zichtbare lichamelijke handicap. Ze geniet op de foto van een maaltijd. Foto: Annie Leibovitz.

Rachel Fleit, een in Brooklyn woonachtige schrijfster en creatief directeur van Killer Films Media, neemt een duik in de oceaan. Fleit is ook trotse ambassadeur voor vrouwen met Alopecia. Foto: Annie Leibovitz.

Oprichtster van de MeToo-beweging Tarana Burke. Foto: Annie Leibovitz

Dit artikel verscheen eerder op VICE Asia.

