Incubate gaat dit jaar niet meer door

Slecht nieuws voor muziekpuristen door het gehele land. Zoals het er nu uitziet gaat het Tilburgse festival Incubate dit jaar niet door. De financiering komt niet rond doordat het college van burgermeesters en wethouders het festival niet meer gaat subsidiëren, meldt het Brabants Dagblad.

In 2015 zouden er al problemen zijn geweest met het betalen van de rekeningen. Toen ging het festival echter gewoon door. Na de editie van afgelopen jaar was er een subsidie tot het jaar 2020 beloofd van maar liefst 75.000 euro, maar deze belofte ging niet meer door. Vervolgens werd er alsnog maar liefst 100.000 euro beloofd door het stadsbestuur van Tilburg maar door de combinatie van het vertrek van Vincent Koreman (artistiek visionair van het festival), het gebrek aan vertrouwen van het college van burgermeesters en wethouders, en de ontbrekende steun van Rijk en Provincie moet het festival helaas de handdoek in de ring gooien. Of er nog een doorstart wordt gemaakt is op dit moment nog onduidelijk.

Wij waren bij de (voor nu) laatste Incubate-editie, waar we wat dingen zagen die we niet per se meer vergeten.

foto: William van der Voort