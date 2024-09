Indiase afpersers gebruiken jouw foto’s op Instagram om deepfake-porno te maken

In India is een nieuwe vorm van cybercriminaliteit ontstaan: afpersers beginnen je op Instagram te volgen, maken deepfake-porno van jouw foto’s, proberen je te videobellen totdat je opneemt en eisen dan dat je een flinke som geld naar hen overmaakt, want anders sliden ze met hun video’s en foto’s in de dm’s van je vrienden en familie.

De cybercriminaliteit-afdeling van de Indiase politie is nu de bende op het spoor die naar verluidt verantwoordelijk is voor deze vorm van afpersing. De criminelen opereren vanuit het grensgebied tussen de Indiase staten Uttar Pradesh, Haryana en Rajasthan, waar een “blinde vlek” zit voor mobiele netwerken. Doordat er meerdere telecommunicatietorens in het gebied staan, is het moeilijk om er de exacte locatie van een mobiele telefoon te achterhalen. Bovendien wordt het afgeperste geld ook langs meerdere betalingsgateways en digitale portemonnees geleid, wat tot een wirwar van transacties leidt die moeilijk te traceren is.

Volgens de Indiase politie komen zulke aanvallen niet alleen steeds vaker voor, maar wijzen ze ook op een nieuwe vorm van phishing. Phishing bestaat in India al heel lang, maar voorheen stuurden oplichters e-mails waarin gelinkt werd naar neppe websites of webwinkels. Ze hoopten dat mensen daarop zouden klikken, zodat ze hun creditcardgegevens konden stelen. Andere oplichters beweerden dat ze de webcam van het slachtoffer hadden gehackt terwijl diegene porno zat te kijken, om vervolgens een flinke som geld te eisen.

De politie heeft drie mannen uit de Noord-Indiase staat Haryana gearresteerd, die volgens de agenten onderdeel uitmaken van een groter netwerk dat zich specifiek op deepfake-porno richt. Deepfakes zijn overtuigend bedrieglijke video’s waarin het gezicht van iemand op het lichaam van een ander persoon wordt geplakt, met behulp van AI.

Rohan Bhasin, een 33-jarige marketeer, is slachtoffer geworden van deze geraffineerde vorm van cybercriminaliteit. Op 2 juli kreeg hij op Instagram een volgverzoek van een vrouw die hij niet kende. Hij accepteerde het verzoek, omdat hij zag dat ze wederzijdse vrienden hadden. Binnen een paar minuten kreeg hij een dm van haar, waarin ze om zijn nummer vroeg –maar hij weigerde dat te geven.

Daarna begon ze hem via Instagram te videobellen. “In de eerste instantie negeerde ik de oproepen, maar na zeven of acht keer nam ik toch maar op,” zei Bhasin tegen The Indian Express. “Op mijn scherm zag ik een naakte vrouw die obscene handelingen aan het verrichten was. Het kostte me zo’n vijftien seconden om erachter te komen wat er precies aan de hand was – en toen verbrak ik het gesprek.”

Kort daarna stuurde de vrouw hem een aantal berichten waarin ze hem chanteerde: ze dreigde de opname van het gesprek te lekken als hij haar niet zou betalen. Bhasin weigerde en verwijderde haar als Instagram-vriend. Ongeveer een kwartier later werd hij overspoeld met berichtjes van zijn vrienden en familie, die allemaal een video hadden ontvangen waarop zogenaamd hij te zien was.

“De afpersers hadden het videogesprek gebruikt om mijn gezicht te jatten, dat ze daarna op iemand anders’ lichaam hadden geplakt. In de video die ze met iedereen deelden, lijkt het net alsof ik in een seks-chat zit.”

Bhasin deed direct aangifte bij de politie, die vermoedt dat de verdachten die in Haryana werden gearresteerd, ook betrokken waren bij zijn zaak.

De politie meldt dat er elke dag honderden soortgelijke aangiftes binnenkomen. Het kost dus nog wel even tijd om een rode draad tussen de meldingen te ontdekken. Het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken zette een landelijke cybercriminaliteitsdienst op om de lokale agenten te assisteren. Daar kwamen tussen augustus 2019 en maart 2021 meer dan 317.000 meldingen van cybermisdrijven binnen.

