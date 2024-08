Indiase tieners zijn de charmantste internettrolls ooit

Nadat de spanningen met China sterk waren opgelopen, besloot India om 59 Chinese apps te verbieden, waaronder TikTok. De apps zouden “schadelijk voor de soevereiniteit en integriteit van India” zijn.

De ban van TikTok – een app die in India al vaker tot controverse heeft geleid – werd op social media door veel mensen als overwinning gevierd. Trolls spraken op Twitter en Instagram hun walging uit voor TikTok-gebruikers, die vaak van het platteland, uit lage kasten of arme bevolkingsgroepen komen, en doen dat soms ook in de vorm van homofobe beledigingen.

Maar toen gebeurde er ineens iets opmerkelijks. Indiase tieners lieten hun woede de vrije loop op een manier die India nooit eerder had meegemaakt.

In een vermakelijke poging om hun verontwaardiging te uiten – over verschillende misstanden, maar ook zeker de TikTok-ban – besloot de Indiase Gen Z zich rechtstreeks tot de bron van al het kwaad te richten: minister-president Narendra Modi. Hoe? Door zijn instagramaccount (dat trouwens meer volgers heeft dan alle andere wereldleiders) helemaal vol te spammen met comments.

En dan niet zomaar comments, maar berichtjes die flirterig lijken en vol hartjes en andere emoji zitten – maar ondertussen wel eindigen met kritiek op Modi’s beleid. Het heeft wat weg van zogeheten ‘fairy comments’, een trend op TikTok die bestaat uit berichtjes die in eerste instantie heel leuk en lief lijken, maar dan ineens heel scherp, duister en vaak ook beledigend kunnen worden.

Photo: screenshot of comment section from @narendramodi Instagram

VICE sprak een aantal tieners die verantwoordelijk waren voor deze spamgolf, om erachter te komen hoe gepland deze explosie precies was, en wat ze ermee wilden bereiken. Ze wilden graag anoniem blijven om te voorkomen dat ze zelf door trolls zouden worden aangevallen.“Eerst konden we gewoon niet geloven wat deze mensen zeiden over minderheden en hoe ze hen behandelden,” zegt een tiener die een van de eerste was die aan de bestorming begon. “Toen begrepen we dat we moesten doen waar Gen Z nu eenmaal goed in is: er een meme van maken.”

Photo: screenshot of comment section from @narendramodi Instagram

De actie was bedoeld als online protest waarbij humor en harde feiten hand in hand gingen. Ze lieten zich inspireren door Amerikaanse TikTok-gebruikers en K-popfans die massaal kaartjes voor een rally van Donald Trump hadden gereserveerd, en vervolgens niet kwamen.

Reacties luidden onder andere: “Modi ji give me some😍😍 equality for minorities ✨🧚‍♀️”, “Are you lost baby girl 😍 like PM Cares fund details ✨🧚‍♀️” en “Yes, keep throwing those petals away 😍😍 like you threw away the rights of minorities, transgenders and Muslims💋❤️✨💅.” De ene reactie was vooral wat brutaal, de ander was harde kritiek op de Indiase overheid voor recente beslissingen of hun gebrek aan transparantie.

“We wilden al langer fairy comments gebruiken tegen het overheidsbeleid, maar we waren altijd bang voor de gevolgen,” gaf een ander lid van deze groep toe, waar vooral Indiërs in zitten die jonger dan achttien zijn. Ze zeggen dat dit hun enige manier was om tegen de regering te demonstreren, aangezien ze bij de verkiezingen nog niet mochten stemmen.

“Dit is de manier van Gen Z om Modi te laten weten dat hij niet zo onoverwinnelijk is als hij denkt,” zegt een ander groepslid, dat er ook op wijst dat Modi nooit toestaat dat journalisten vragen stellen tijdens persconferenties. “Hij snoert net zo lang mensen de mond totdat hij het idee heeft dat iedereen in het land alleen maar positieve dingen over hem zegt. Maar dat is niet zo. Dit is onze manier om hem te laten weten dat we niet in die bullshit trappen.”

Photo: screenshot of comment section from @narendramodi Instagram



De meeste fairy comments waren binnen een paar dagen verwijderd. Maar het naarste gevolg was dat deze jonge Indiërs ook zelf vervolgens geïntimideerd werden. De meeste tieners werden in privéberichtjes met de dood of verkrachting bedreigd, met als gevolg dat veel van hen ook zelf hun reacties verwijderden omdat ze bang waren om in het echte leven aangevallen te worden.

“Nadat ik de beweging zag groeien reageerde ik op een post van Modi, omdat ik het grappig vond, maar ook weer niet te grof,” zegt de 21-jarige muzikant Lila*, die veel aandacht kreeg met haar reactie (“Are you lost Modigirl”). “Maar toen ik met verkrachting werd bedreigd, besloot ik ‘m weer te verwijderen. Alle negatieve reacties gingen over dat ik of mijn moeder verkracht moest worden. Het was heel naar, want het laat zien hoe deze trolls echt denken. Voor hen is het doodnormaal om met verkrachtingen te dreigen. Ze vinden dat de juiste manier om vrouwen met wie ze het niet eens zijn een lesje te leren, in plaats van dat ze proberen te discussiëren op basis van feiten, zoals iedereen normaal gesproken zou doen.”

Lila is niet de enige die zo geschrokken is van dit soort extreme trolls. “Als je je in dit land uitspreekt tegen de regering, word je gearresteerd en links, anti-nationalistisch of terroristisch genoemd, of een supporter van de oppositiepartij,” zegt een achttienjarig groepslid, dat meerdere doodsbedreigingen kreeg vanwege zijn comments.

De bedreigingen mochten dan intimiderend zijn, maar ze waren niet genoeg om deze jonge mensen monddood te maken. Sterker nog: de tieners besloten de trolls een koekje van eigen deeg te geven, door met nepaccounts terug te slaan.

“Nadat ze ons ‘communisten’ hadden genoemd, begonnen we quotes te delen zonder te laten zien van wie ze afkomstig waren,” zei een ander groepslid. “Veel trollen lazen de citaten, en toen ze zeiden dat ze zich erin konden vinden, onthulden we dat ze allemaal van communistische leiders als Stalin kwamen.”

De tieners gebruikten ook songteksten die op het eerste gezicht nationalistisch leken, maar verborgen betekenissen met zich meedroegen die daar juist recht tegenin gingen.

“Het begon met het TikTok-verbod, maar dat was niet het enige probleem,” zegt de achttienjarige Akash*. Hij deed ook mee aan de actie om erop te wijzen dat de regering mensenrechten schendt in Kashmir, een controversieel milieueffectrapport (MER) voorstelde waardoor bedrijven niet langer verplicht zijn om milieuverklaringen op te stellen, en een nieuw amendement wilde doorvoeren om een gunstig investeringsklimaat te creëren – dat ten koste ging van rechten van mensen met een beperking. In het verleden zijn demonstranten weleens van opruiing beticht of zelfs in de cel beland omdat ze woorden gebruikten als ‘azadi’ (vrijheid) of ‘anti’. “Dus met deze fairy comments wilden we het bewustzijn vergroten, maar tegelijkertijd voorkomen dat het gemeld wordt of verkeerd wordt opgevat.”

“Ik vind het een interessante manier om je online uit te spreken, en het slaat goed aan bij jonge mensen,” zegt Avijit Michael. Hij is medeoprichter en uitvoerend directeur van Jhatkaa, een activistische organisatie die vaak digitale media gebruikt om petities te starten voor beter milieubeleid, om seksueel misbruik te bestrijden en de autoriteit op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Michael denkt dat de beweging veel potentie heeft, maar vindt ook dat als ze echt concrete veranderingen teweeg willen brengen, ze een specifiekere focus moeten hebben en zich niet tot social media moeten beperken.

“Deze actie gaat nu meer om aandacht dan om impact, vooral aangezien tieners als wij geen interessante groep kiezers zijn voor de regering,” zegt de zeventienjarige Priya, die zelf vooral meedeed om haar woede te uiten over systematische onderdrukking en het afbrokkelende zorgstelsel. “Maar we hopen dat dit over een tijd zal veranderen.”

Priya zegt dat deze golf aan fairy comments misschien inderdaad niet veel zal opleveren, maar dat de kracht ervan vooral zit in de luchtige toon. “Humor, vooral zwarte en absurde humor, is de beste manier om de aandacht van jonge mensen te trekken, zeker in een tijd waarin termen als ‘woke’ en ‘feminisme’ vaak het stempel meedragen dat ze belerend en vervelend zijn.”

Ze is zich ervan bewust dat jonge mensen zoals zij weleens ‘snowflakes’ worden genoemd omdat ze zich vaak uitspreken over dingen als onrecht, klimaatverandering en micro-agressies. “Misschien luisteren ze nu niet naar ons, maar wij zijn de generatie die de toekomst vormgeeft, en we zijn woedend. Dit is onze manier om een middelvinger op te steken naar intolerante boomers, maar dan wel op een lieve manier.”

*Naam is veranderd om identiteit verborgen te houden

Dit verhaal verscheen oorspronkelijk op VICE India