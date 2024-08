Individuals ft. Wakeem laten de formule voor een perfecte video zien

Sinds de techniek van het groene scherm ruim een halve eeuw geleden voor het eerst succesvol werd toegepast, is er veel veranderd. Films werden grootser en special effects werden makkelijker te verwerken. Maar nog nooit in de geschiedenis van cinema, muziekvideo’s of ander bewegend beeld werd een green screen zo goed gebruikt als in de nieuwe clip voor Ze Wil van Individuals ft. Wakeem.

Het geheim van dit denderende succes? Een formule waarvan de kracht in de eenvoud zit. Men neme een halve paspop, een fles Hennessy, een tweetal vrouwen, een bong in de vorm van een alienhoofd, een aantal flitsende zonnebrillen en een pingpongbatje. Daarmee bouw je vervolgens een klein feestje voor zo’n groen scherm. Daarna voer je de editor twee zegels LSD, voordat hij zijn magie op het beeldmateriaal loslaat. Het resultaat bewijst dat deze methode werkt en het past perfect bij de ontspannen plaat van het Rotterdamse collectief, die minstens net zo fijn is als de video.

Videos by VICE

Bekijk de clip hieronder.