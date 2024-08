Individuele vrijheid of egoïsme: op het anti-mondmaskerprotest in Brussel

Wanneer het over Covid-19 gaat, draait België op voor zijn incompetente politici en alle verwarring die hun beleid vanaf het begin van de crisis heeft veroorzaakt. Van de taferelen rondom de mondkapjes tot de enorme sterfte in de rusthuizen; om eerlijk te zijn hielden we het op een gegeven moment niet meer bij. Wat we wel weten is dat België een van de landen is die het hardst door het virus getroffen is. De ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn de laatste week toegenomen, met name in Antwerpen en Brussel.

Op woensdag 12 augustus werd het dragen van een mondmasker verplicht gemaakt in 19 Brusselse gemeenten. Deze maatregel beschouwen sommige experts als onvoldoende gezien de aanzienlijke verslechtering van de situatie in de hoofdstad. Andere daarentegen, delen een totaal andere mening en omschrijven het masker als een nest van ziektekiemen.

Al bijna een half jaar lang proberen we ons een weg te banen door deze viruspuinhoop, zonder dat we weten waar we ons aan moeten vastklampen. Op het terras klagen we tussen twee slokken door over dat irritante mondmasker, al denken we tegelijkertijd aan onze vrienden die hun dierbaren hebben verloren. Maar hoewel de onzekerheid voor sommigen het leven is gaan bepalen, lijken anderen perfect te weten wat ze willen.

Een deel van de mensen uit deze laatste categorie sloot zich afgelopen zondag aan bij een kleine vreedzame betoging aan de Financietoren, georganiseerd door de vzw Viruswaanzin. In de menigte bevonden zich mensen die klaagden over de te strenge coronamaatregelen, maar ook mensen die betreurden dat we door het gebrek aan fysiek contact in een veel te koude samenleving zijn beland. En dan waren er nog degenen die beweren dat de experts ons voorliegen, die van mening zijn dat Marc Van Ranst zijn ontslag moet indienen, en dat de pandemie met opzet is veroorzaakt om zodoende aan de data van de burger te geraken — om “zogenaamd” aan een vaccin te kunnen werken.

De pandemie is een puinhoop, en sommige mensen hebben echt een knuffel nodig.

