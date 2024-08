De influencers die doen alsof ze stinkend rijk zijn om volgers te krijgen

Als je veel geld wilt verdienen, zou je kunnen proberen om een succesvolle influencer te worden. Bekende namen kunnen zo tienduizenden euro’s vragen voor een gesponsorde post, en volgens Business Insider zullen merken tegen 2022 wereldwijd meer dan 15 miljard dollar (ruim 12 miljard euro) aan influencer-marketing besteden. Lil Miquela verdient naar schatting meer dan 10 miljoen dollar (8 miljoen euro) per jaar, en ze bestaat niet eens echt, want ze is virtueel.

Het probleem is alleen dat “een succesvolle influencer worden” makkelijker gezegd is dan gedaan. Grappig, knap of ‘relatable’ zijn is niet genoeg om harde knaken te verdienen: je hebt ook een grote dosis geluk nodig, en als het even kan in een realityshow terechtkomen – of op een andere manier een duwtje in de rug krijgen. Zoals: doen alsof je heel rijk bent, en daar dan ook weer geld voor betalen.

Op YouTube is een trend gaande waarbij vloggers zichzelf op tropische stranden photoshoppen, of terwijl ze in een chique winkelstraat aan het shoppen zijn. Puur om mensen het idee te geven dat ze rijk zijn, en dus de moeite waard op te volgen. Dat gaat ook op voor Instagram: veel mensen volgen rijke influencers en beroemdheden voor hun dagelijkse dosis overvloedige welvaart. Ook als je niet rijk bent kun je in ieder geval nog doen alsof – en de volgers zullen vanzelf volgen, is de gedachte.

Voor wie niet zo handig is met Photoshop, zijn er gelukkig ook nog andere manieren om dit te doen.

Eerder dit jaar ging een – inmiddels verwijderde – tweet viral met foto’s van een influencer in een privévliegtuig, dat in werkelijkheid een fotostudio in Los Angeles was. Voor 64 dollar (52 euro) per uur konden influencers doen alsof ze samen met hun vrienden naar een of andere zonovergoten vakantiebestemming vlogen, en terloops opscheppen dat ze niet eens business class vlogen, maar gewoon met hun eigen toestel.

In China zijn nog goedkopere opties. Voor 6 renminbi, omgerekend nog niet eens een euro, kun je een opname van je eigen stem toevoegen aan kant-en-klare video’s waarin iemand in een dure auto rijdt, op een tropische bestemming zit of bankbiljetten telt. Erg handig voor je instastory.

Nu zijn dit soort dingen niet in ieder land beschikbaar, maar er is wel een ander trucje dat iedereen zo zou kunnen toepassen: met dozen of tasjes rondlopen van dure merken. Vroeger waren er misschien hooguit wat onzekere tieners die hun kleding van de H&M stiekem in een tasje van de Abercrombie & Fitch deden als ze door de winkelstraat paradeerden, maar dat is nu vooral een ding onder influencers.

In een interview met Input Mag zei een anonieme reseller, die vooral influencers als klant heeft, dat er de laatste tijd steeds meer vraag is naar lege dozen van designmerken als Hermes, Pandora en Tiffany. “Eerst dacht ik dat mensen gewoon thuis wat wilden opbergen, of het als cadeaubox wilden recyclen. Ik had geen idee dat het voor instagramshoots bedoeld was.”

Op de Britse winkelapp Depop zijn volledige accounts gewijd aan lege merkverpakkingen – een iemand heeft zelfs foto’s van meer dan zeshonderd lege dozen en tassen geüpload. Ze zijn van merken als Chanel, Tiffany, Pandora, maar ook van Gucci, Louis Vuitton of Dior. Een hoedendoos van Gucci kost al zo 35 pond (39 euro), en een schoenendoos van Dior 30 pond (33 euro). Voor 20 pond (22 euro) kun je vier lintjes van Hermes krijgen, en een schoenendoos en cadeautas van Louboutin voor 55 pond (61 euro). Maar het bonnetje zit er nog bij, dus dan heb je ook wel wat.

Het klinkt misschien wanhopig, en dat is het op zich ook zeker, maar het kan wel degelijk werken. De reseller die door Input Mag geïnterviewd werd, vertelde ook dat een van de influencers die dozen van Pandora kocht nu daadwerkelijk sponsordealtjes heeft met chique merken.

Pronken met fictieve rijkdom is natuurlijk geen garantie op succes, benadrukt Scott Guthrie, een onafhankelijke consultant op het gebied van influencer-marketing. “Je kunt het vaak wel gewoon zien in de foto,” zegt hij. “Dan matchen de accessoires totaal niet met de outfit, of wordt er veel te opzichtig op gehint dat diegene veel geld heeft.”

Doen alsof je met bekende merken in zee gaat, kan ook schadelijk zijn voor die merken zelf, voegt Guthrie toe. “Dat kan het merk in kwestie eerder aantasten dan iets positiefs opleveren,” zegt hij. Als je echt zulke deals wilt krijgen, werkt het volgens hem een stuk beter om gewoon authentiek te blijven. “Dan kun je beter inzetten op de waarden die het merk zelf belangrijk vindt. Zoals door creatief en innovatief te zijn met je content.”

Om te doen alsof je rijk bent heb je natuurlijk niet per se een privéjet of hele dure sierraden nodig, maar dat betekent nog niet dat je het ook maar moet doen. Als je opzichtig dure merken in je story voorbij laat komen, kan dat niet alleen leiden tot plaatsvervangende schaamte onder je volgers, maar ook de deur sluiten voor de deals die je juist zo graag wilde sluiten.

