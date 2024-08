Influencers trekken massaal naar dit meer vol chemisch afval in Siberië

Aan Russen in de Siberische stad Novosibirsk wordt vriendelijk verzocht om alsjeblieft te stoppen met fotoshoots te houden in de buurt van een vergiftigd meer bij een energiecentrale.

Het kunstmatige meer heeft de bijnaam de ‘Malediven van Novosibirsk’ gekregen vanwege de felblauwe kleur van het water, wat het ook gelijk zo’n gewild decor maakt voor idioten met Instagram. Dat de kleur veroorzaakt wordt door een smerig brouwsel van calciumzouten en metaaloxiden lijkt ze niet zoveel uit te maken.

Een Russische blogger die werd geïnterviewd door The Siberian Times vertelde dat tienduizenden mensen het meer al bezocht hebben.

Als je op Instagram zoekt naar tags met deze locatie kom je foto’s tegen van pasgetrouwde stelletjes, baby’s, en vrouwen in bikini op de vieze oevers van het meer. Op een andere foto drijft iemand rond op een opblaasbare eenhoorn met een bivakmuts op. “De volgende ochtend waren mijn benen een beetje rood en hebben ze twee dagen gejeukt,” schreef hij.

Een stel dat met peddelbootjes het meer op was gegaan zette onder een post dat een recente “chemische analyse” van het meer aangetoond zou hebben dat het “niet zo gevaarlijk” is.

Het instagramaccount Novosibirsk Maldives vraagt mensen om hun eigen foto’s in te zenden.

Maar het hemelsblauwe water is geen oase. De eigenaar van het meer en de energiecentrale ernaast, Siberian Generating Company, noemde het een “vuilstortplaats” in een post op het Russische social mediaplatform VK.

“Om deze reden willen we iedereen vriendelijk verzoeken om geen selfies meer te nemen in de vuilstortplaats,” schreven ze.

Het bedrijf claimt dat het water erg alkalisch is, met een pH-waarde van hoger dan 8 – dat is ongeveer de waarde van zeewater. Volgens hen is het water niet radioactief of giftig, maar ze waarschuwden wel dat het huidirritatie kan veroorzaken. Volgens het bedrijf heeft het meer zo’n blauwe kleur door een bepaalde combinatie van calciumzouten en metaaloxiden – stoffen afkomstig uit de as van verbrande steenkool die de energiecentrale gebruikt. Via een reeks buizen komt deze as terecht in het 60 centimeter tot 2 meter diepe reservoir.

“In de vuilstort zwemmen is NIET TOEGESTAAN,” was te lezen in de post van het bedrijf. “De bodem is heel modderig! Dit maakt het bijna onmogelijk om zelf het water uit te komen.”

Volgens een comment op de post van VK staan er overal bordjes die mensen verbieden het gebied te betreden. En volgens The Guardian heeft de energiecentrale zelfs geprobeerd om de wegen die naar het meer leiden te sluiten, maar het is onduidelijk of dit een effect heeft gehad op de hoeveelheid bezoekers.

Persoonlijk denk ik niet dat uitslag over je hele lichaam het waard is, maar wie ben ik?

