Deze infographics laten zien hoe erg de bosbranden in Australië zijn

Maanden van extreme droogte en recordbrekende temperaturen hebben geleid tot een ongekende hoeveelheid bosbranden in het zuidoosten van Australië, en nog steeds blijven de vlammen het land verwoesten.

De branden hebben mensen gedood, huizen verwoest en de natuurlijke leefgebieden van de unieke dieren in het land verschroeid, waardoor veel soorten in gevaar zijn. Volgens experts lijkt het er vooralsnog niet op dat ze niet snel zullen worden geblust.

De feiten zijn alarmerend, maar het is moeilijk voor te stellen hoe erg de situatie echt is, als je alleen kunt afgaan op cijfers. Daarom zijn hier wat infographics die precies illustreren wat de gegevens eigenlijk betekenen.

De bosbranden verspreiden zich snel

Een bushbrand woedt met een gemiddelde snelheid van 22,53 kilometer per uur. Dat is twee keer sneller dan een bosbrand, die zich meestal met 10,78 kilometer per uur verspreidt. Het is ook veel sneller dan de meeste mensen kunnen rennen, wat gemiddeld zo’n 9,81 kilometer per uur is. Daarom zijn zo ook zo gevaarlijk. Ook verspreiden bushbranden zich sneller afhankelijk van de vochtigheid, topografie, wind en temperatuur.

Australië wordt steeds heter

Het land heeft afgelopen december twee keer het hitterecord verbroken. Op 17 december werd een gemiddelde temperatuur van 40,9 graden Celsius geregistreerd. Dat record werd een dag later alweer verbroken toen er 41,9 graden Celsius werd gemeten. Allebei die temperaturen waren hoger dan 40,3 graden Celsius, het vorige hitterecord uit 2013. Het wordt waarschijnlijk nog warmer, aangezien de temperaturen meestal op hun hoogst zijn in januari en februari.

Hoe heet is 40 graden? De optimale luchttemperatuur voor het menselijk lichaam ligt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tussen 18 graden en 24 graden Celsius. Onderzoek toont aan dat 40 graden Celsius gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid, omdat het lichaam moeite krijgt om zichzelf af te koelen – wat tot de dood kan leiden. In 2003, tijdens de Europese hittegolf die 70.000 mensen doodde, bereikte de temperatuur in sommige gebieden herhaaldelijk 40 graden.

Elke dag worden er meer gebieden verwoest

Volgens recente rapporten is er meer dan 10,3 miljoen hectare land in Australië verbrand, sinds de branden in september 2019 begonnen. Dat is een oppervlakte die ongeveer even groot is als Zuid-Korea en ongeveer 10 miljoen keer zo groot als een voetbalveld.

Dat is significant meer schade dan de bosbranden in het Amazonegebied vorig jaar hebben aangericht. Bij die branden ging ongeveer 900.000 hectare in vlammen op. En bij de bosbranden in Californië in 2018 werd ongeveer 800.000 hectare getroffen.

De branden hebben mensen en dieren gedood

De branden hebben minstens 25 mensen gedood en meer dan 2000 huizen verwoest.

Naar schatting zijn een miljard dieren uit de rijke natuur van Australië getroffen, waaronder koala’s, kangoeroes, vogelbekdieren en kaketoes. Ongeveer een derde van alle koala’s in New South Wales zijn gestorven.



De rook van de branden is gevaarlijk

Bosbrandrook bevat giftige gassen, zoals koolstofmonoxide (CO) en andere fijne deeltjes die bekendstaan als PM2.5. Als je die inademt, is dat schadelijk voor vrijwel elk orgaan in het menselijk lichaam.

Als je te veel koolstofmonoxide inademt, wordt de zuurstof in je bloed verplaatst en worden je hart, brein en andere vitale organen van zuurstof beroofd. Je kunt zonder waarschuwing binnen enkele minuten grote hoeveelheden CO binnenkrijgen, waardoor je het bewustzijn verliest en stikt.

De WHO zegt dat de lucht in een gebouw per uur niet meer dan 25 deeltjes CO per miljoen luchtdeeltjes mag bevatten. Bij een brand in een gebouw worden meestal 3000 deeltjes CO per miljoen luchtdeeltjes gemeten. Kun je nagaan hoeveel koolstofmonoxide wel niet vrijkomt bij een bosbrand.

Duizenden mensen proberen de branden te blussen

Er zijn naar schatting 2700 brandweerlieden, waaronder vrijwilligers, ter plekke om de branden te stoppen. Dat is ongeveer 40 procent van alle brandweerlieden in New South Wales, die met bijna 6800 mensen de op drie na grootste stedelijke brandweer ter wereld heeft.

Tot nu toe zijn er minstens drie brandweerlieden gestorven terwijl ze probeerden het vuur te blussen. De Australian Defence Force meldde vorige week zondag dat ze 3000 reservetroepen van het leger en andere vaardige mensen hebben opgeroepen om de branden te helpen bestrijden. Ook zijn er Amerikaanse brandweerlieden naar Australië gevlogen om te helpen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Australië.