Infraroodfotografie onthult een wereld die het blote oog nooit ziet

Stel je voor dat je de kans krijgt om het onzichtbare te zien. The Unseen – An Atlas of Infrared Plates biedt je die kans. Het boek is een fotografische ontdekkingsreis van Edward Thompson naar de mogelijkheden van infraroodfotografie. Hij ontdekte dat hij licht dat normaal gesproken onzichtbaar is voor het blote oog, zichtbaar kan maken met de correcte filtratie van infraroodfilm. Thompson gebruikt deze nieuwe technische vaardigheid om op een creatieve manier natuurrampen en intieme, menselijke momenten naar de voorgrond te brengen, en zo de verschillende gezichten van de realiteit te belichten.

De fotograaf gebruikte een paar van de laatst overgebleven fotorolletjes van Kodak Aerochrome om het onzichtbare in de hedendaagse maatschappij te onthullen. De uitgestorven gebieden in de Oekraïense stad Pripjat als gevolg van de kernramp van Tsjernobyl schitteren in mystieke, robijnrode kleuren, terwijl aan de andere kant van de wereld het groen langs de Thames een bordeauxrode kleur krijgt. Bekijk de beelden van The Unseen – An Atlas of Infrared Plates hieronder:

Edward Thompson. Between Greystones and Rose Court, van The Village (2011)

Edward Thompson. Amusement Park, van The Red Forest, 2012

Edward Thompson. Hellir #4, van Hellir (2016)

Bestel The Unseen – An Atlas of Infrared Plates hier. Klik hier om meer te weten te komen over Edward Thompson.