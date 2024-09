Infraroodfotografie verandert Rome in een roze paradijs

Weinig steden worden zo vaak op foto’s vastgelegd als het historische Rome, maar de Italiaanse fotograaf Milán Rácmolnár weet door middel van infraroodfotografie lichtgolven te vangen die het blote oog niet kan waarnemen. Zo krijg je de stad op een compleet nieuwe manier te zien. In zijn fotoserie Rome in Infrared (Roma Rosa) baden bekende, romantische plekken in een magisch, zacht licht. Maar je krijgt ook alledaagse taferelen te zien – omgeven door roze bomen krijgt bijvoorbeeld een tankstation een rustgevende, bijna etherische uitstraling. “Rome is heel herkenbaar, zelfs als je er nog nooit bent geweest,” vertelt Rácmolnár aan The Creators Project. “Ik wilde een fotoserie maken waardoor je anders gaat denken over iets wat je al goed kent.”

Als tiener begon hij te experimenteren met fotografie. Door zijn Nikon D3200 om te bouwen naar een camera die zowel zichtbaar als een infrarood licht tegelijkertijd opvangt, kleurt Rácmolnár de pittoreske stad turkoois en cerise.

Klik hier voor meer werk van Milán Rácmolnár.