ESA wil dat gamers de maan gaan verkennen met bestuurbare robots

De laatste paar eeuwen zijn pittig geweest voor ontdekkingsreizigers. Mensen hebben bijna alle plekken op aarde tot in den treure bezocht (oceaan incluis), en de nieuwe, verse plekjes lijken gewoon op te zijn. Koek op. Vat leeg. Schraalte! Maar binnenkort kunnen aspirant-ontdekkingsreizigers toch op pad, met behulp van robots, op de maan.

Een team ruimte-ingenieurs werkt aan een manier om mensen de maan te laten ontdekken zonder dat mensen zich daarvoor moet uitsloven op de astronautentraining. Als het ze lukt, kun je binnenkort high-tech maan-nanobots besturen vanaf je eigen computertje.

De Lunatix nanobot. Beeld: Lunatix/European Space Agency

Het project, genaamd Lunatix, bevindt zich nog in de planingsfase. Maar als het lukt – en om te slagen moet onder meer nog een hoop investeringsgeld worden gevonden – heeft het team binnen vier jaar een werkend model op de maan rondscharrelen. Gebruikers zullen dan in staat zijn om een nanobot – een ietwat verwarrende titel voor een ongeveer anderhalve kilo wegende robot met vier wielen – over het maanoppervlak te laten rijden door middel van een videogame dat op hun eigen computer draait. Gamers helpen zo en passant delen van de maan te ontdekken die nooit eerder verkend zijn.

Jorge Fiebrich, ingenieur bij de ESA en een van de oprichters van project Lunatix, legde uit dat hij en zijn teams zich op gamers richten omdat die community internationaal zo gierend groot is. En die hoeveelheid mensen kan potentieel medeverantwoordelijk zijn voor een gezonde stroom van inkomsten voor dit idee. De omzet voor PC-games wordt voor 2017 bijvoorbeeld geschat op 29,4 miljard dollar. Dus ja.

Fiebrich en zijn team spraken met gamebedrijven, inclusief Valve, de makers van Half-Life en gameplatform Steam en ze zeiden dat die partijen geïnteresseerd waren in zijn idee.

“Na gesprekken met wetenschappers, gamers en willekeurige potentiële gebruikers die we tegenkwamen was de feedback overweldigend,” vertelde Fiebrich. “Mensen zijn verzot op het idee dat ze echt de controle hebben over hardware die zich in de ruimte bevindt.”

Gebruikers kunnen de nanobot controleren met een programma op hun computer en kunnen door de camera die eraan verbonden zit kijken. Om met de signaalvertraging tussen de aarde en de maan te dealen – volgens Fiebrich zit er een vertraging van drie seconden in – voegt het team augmented reality-animaties toe, om te tonen dat hun inputs wel degelijk worden verwerkt. “We gaan niet het standaard Windows-stuurwiel gebruiken, want dat zou frustrerend werken,” zei hij.

Lunatix wil vijf nanobots naar de maan sturen. De eerste zou rechtstreeks aan de hoogste bieder verkocht worden – Fiebrich schat dat het bieden bij 15 miljoen dollar zou beginnen – en dat die persoon volledige controle over de bot zou hebben. Gebruikers zouden zich op een tijdvak kunnen inkopen op de andere twee bots, wat je ongeveer 500 euro voor twintig minuten controletijd zou kosten.

En mochten spelers geen zin hebben om vooraf cash te willen betalen, wordt er ook nog gewerkt aan een virtuele versie, waar gamers voor credits kunnen spelen. (Het mes snijdt aan twee kanten: dit programma is ook bedoeld om spelers zoet te houden op het moment dat het nacht is op de maan, en de bot niet bestuurd kan worden – ze werken op zonne-energie.) De laatste twee van de vijf nanobots kunnen met deze credits worden bestuurd.

“Los van hoeveel geld je hebt moet het mogelijk voor je zijn om een stukje hardware op de maan te kunnen besturen,” zegt Fiebrich. Hij schat in dat de vier publiek beschikbare bots ongeveer 60 tijdslots per dag opleveren, en dat twee weken lang. De andere twee weken gaat de bot in sluimerstand, omdat het dan nacht is op de maan, en de temperaturen zakken tot -170 graden Celsius.

Terwijl gebruikers met de bot rondrijden, verkennen de camera’s en sensoren het hele oppervlakte van de maan. Als gamer wordt je zo een moderne ondekkingsreiziger. “Als we daar toch zijn, kunnen we net zo goed een steentje bijdragen aan de verkenning van de ruimte,” zegt Fiebrich. “Als je dan niet zelf naar de maan kunt, is dit toch een manier om de maan te verkennen.” Het doel is om hun nanobots mee te sturen met een vlucht van het private ruimtereisbedrijf Astrobiotic. Hun Peregrine landers zijn erop ingesteld allerlei experimenten of technologie naar de maan te sturen. Wel vooraf betalen, graag. De eerste vlucht is gepland in 2019.





Beeld: Lunatix

Fiebrich vertelde ook dat hij hoopt dat de nanobots zijn ontworpen met de visie van ESA voor een maandorp in het achterhoofd. Het idee daarachter is een cluster van bases en ruimtehavens op de maan te maken dat geleidelijk aan het International Space Station kan vervangen. De data die de bots verzamelen, kunnen hopelijk bijdragen aan de vraag waar je zo’n dorp zou kunnen wegzetten.