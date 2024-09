Innershades komt met een nieuw album op cassette en wij hebben alvast een liedje voor je

Thomas Blanckaert komt uit Aalst: volgens eigen zeggen een plek waar het er soms nogal marginaal aan toe kan gaan. Dat is te zien op de foto’s die in het boekje staan dat bij zijn nieuwe cassette komt. Blanckaert maakt onder de naam Innershades muziek die teruggrijpt op oude house en electro uit de jaren tachtig. Hij treedt de laatste tijd vaak op met Betonkust – een combinatie die ons zeer logisch en ook leuk lijkt. Zijn album heet The Beginning of the End en wordt uitgebracht door het Belgische label Unknown References. Het komt op 23 maart uit op cassette in een oplage van vijftig stuks. Luister hieronder naar het liedje Abstract, en bekijk een paar van de foto’s die fotograaf Iwein Dekeyzer in Aalst maakte, die in het bijgeleverde boekje te zien zijn.