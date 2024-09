Volgens deze barman moet iedereen cocktails met vodka en cannabinoïde gaan drinken

Als het gaat over het eten van medicinale cannabis is Alex Stanton, manager van plantaardig eetcafé Farmacy in West-Londen, niet zomaar enthousiast. Hij is compleet bezeten.

“Ik gebruik nu al jaren CBD en merk ongelofelijk veel voordelen,” vertelt hij terwijl hij uitleg geeft over de positieve werking van non-psychoactieve cannabinoïde voor zijn huid, astma en tal van andere zaken.

Een oude vriend sprak ooit eens de volgende wijze woorden: iemand die spreekt uit ervaring, zal zijn mening nooit veranderen door iemand met alleen een argument. En ik moet toegeven: in dit geval ben ik degene met enkel het argument. Om eerlijk te zijn sta ik sowieso een tikkeltje cynisch tegenover alle soorten superfoods en eetbare wondermiddeltjes.

Maar wie ben ik nou om Stanton’s eigen ervaringen met CBD – de afkorting voor cannabidiol – in twijfel te trekken?

“De wetenschap is er nog steeds niet helemaal uit,” begint hij. “Ze weten nog niet hoe het werkt, maar wel dat het helpt bij tal van symptomen.”

Stanton somt een aantal van de bekendste ziektes van onze tijd op – Parkinson, sclerose, hartkwalen, diabetes – allen behandelbaar en zelfs geneesbaar door het gebruik van CBD. Naderhand doe ik wat research en kom ik erachter dat de medicinale werking van CBD in tal van wetenschappelijke onderzoeken onderschreven wordt.

Langzaam ontdooit mijn cynische hart en begin ik het te snappen. Ik wil niet meer de de persoon zijn met alleen een argument. Ik wil iemand zijn die spreekt vanuit ervaring. Ik besluit de gok te wagen en probeer samen met Stanton de CBD-en paddo-gerechten op de kaart van Farmacy uit.

Cannabidiol geserveerd bij Farmacy in een spuit met lijnzaadolie, cannabisolie, en grapefruit. Alle foto’s door de auteur.

Om de achterdocht – die duidelijk van mijn gezicht is af te lezen – weg te nemen, vertelt Stanton een verhaal over de verkettering van cannabis. “Je kan het een complottheorie noemen, maar er zijn mensen die geloven dat niemand een probleem had met hennep totdat een megabedrijf besloot om het gebruik de kop in te drukken.”

Hennep werd ooit gebruikt om ethanol te produceren voor brandstof, maar ook om bijvoorbeeld kleding of papier te maken. “Het woord canvas komt van cannabis,” voegt hij toe.

Tot op een dag een grote producent van papier besloot dat hij de concurrentie van de hennepindustrie wou omzeilen.

“Hij begon het marihuana te noemen, wat vergelijkbaar was met het woord voor Mexicaanse tabak. Hij vertelde er zelfs bij dat als je het zou gebruiken, je verkracht zou worden door een groepje Mexicanen. Of iets in die trant. En zo begonnen mensen te geloven dat cannabis iets vreselijks was. Het is niet bewezen, maar dit is één van de verhalen.”

Ik kan je beloven dat het nemen van een CBD-shot bij Farmacy de kans om slachtoffer te worden van geweld door welke nationaliteit dan ook, niet vergroot. Ik kan je ook beloven dat je er niet high van wordt.

CBD is het non-psychoactieve bestanddeel van cannabis, maar het is wel het ingrediënt dat de meeste gezondheidsvoordelen heeft. THC maakt je high, maar dat is het dan ook wel. Met andere woorden: er is nauwelijks bewijs dat het daadwerkelijk roken van cannabis om medicinale redenen helpt. Je kan net zo goed de olie eruit halen en het opdrinken. Ook dat veroorzaakt de munchies.

“Het werkt geweldig als je na een ziekte je eetlust bent verloren,” aldus Stanton. “Ook heeft het ontstekingsremmende effecten en helpt het neurotransmitters herstellen. Zelfs jonge kinderen nemen het tegen de symptomen van epilepsie en die zijn nu vrij van symptomen. Het is een levensreddend middel!” Ook deze bewering onderwerp ik aan een check, en de organisatie Epilepsy Action meldt dat bij een proef bij een aantal patiënten de symptomen afnamen. Anderen kregen last van diarree, een verminderde eetlust en moeheid.

CBD-cocktail met vanille, mango en vodka

Hoe dan ook, Farmacy serveert CBD in verschillende vormen. Eerst in een injectiespuit met lijnzaadolie, cannabisolie, en grapefruit, welke een olieachtige glans over mijn lippen achterlaat. Vervolgens krijg ik een CBD-smoothie met kokoswater, ananas, limoen, acai, hennepzaad en banaan.

Als laatste krijg ik een CBD-cocktail met vanille, vodka, limoen, hennep, laurierblad-siroop, chilisaus en mangopuree. Het glijdt makkelijk naar binnen. Maar dat is meestal het geval met cocktails met vodka erin. Ga je met het mixen van al deze superfoods met drank niet voorbij aan het doel van dit alles?



“Nou, ook alcohol werd vroeger beschouwd als voordelig voor de gezondheid,” aldus Stanton.

Farmacy’s mantra is dezelfde als die van Hippocrates: “Laat voedsel het medicijn zijn en het medicijn voedsel.” En terwijl er geen twijfel bestaat over het feit dat slecht eten je ziek kan maken, gaan deze mannen nog een stapje verder: ze vertrouwen bijna blind op de gezondheidsvoordelen die we uit eten halen.

Dit alles brengt me bij de medicinale paddenstoelen, geserveerd in een grijsachtige latte. De paddenstoelen die gebruikt worden zijn van twee verschillende rassen, de reishi en chaga. Naast deze twee soorten paddenstoelen zit er een speciaal kruidenpoeder in de latte, ho shu wu, samen met maca, vanille eiwitpoeder, dadels en amandelen.

“De reishi-paddenstoel wordt al duizenden jaren gebruikt,” vertelt Stanton. “Niemand weet hoe het hier terecht is gekomen. Sommigen denken dat het uit de ruimte komt. Daar zijn heuse theorieën over.

Ik frons. “Het klinkt een tikkeltje ongeloofwaardig,” geeft hij eerlijk toe. “Maar het past niet in het ecosysteem zoals al het andere voedsel wel doet.”

Stanton gaat verder: “De chaga-paddenstoel is goed voor het immuunsysteem. Er zitten duizenden soorten chemicaliën, pesticiden en xeno-oestrogenen in ons milieu. We moeten ons immuunsysteem versterken om ons hiertegen te wapenen.”

De latte van paddenstoelen

Om eerlijk te zijn smaakt mijn latte niet verkeerd, alleen een beetje waterig. Maar ik drink normaal ook volle melk bij m’n latte, en dat is bij deze geen optie. Het drankje is geheel veganistisch.

Ik ben niet overtuigd door Famacy’s versie van de latte – doe mij maar een flinke shot cafeïne. Maar Stanton hoopt desondanks dat, ooit op een dag, paddo-poeders en CBD-olie in de schappen van de supermarkt liggen, zij aan zij met de acai, quinoa en al het andere spul dat vandaag de dag beschouwd wordt als superfood.

“Het stigma is het enige wat dit tegenhoudt. Maar wanneer we dat stigma wegnemen, bedenk eens hoeveel mensen we hiermee kunnen helpen.”

Niemand weet hoeveel mensen dit daadwerkelijk zullen zijn. Ik heb het een kans gegeven en het was geen onplezierige ervaring. Ondanks alles wil ik niet de rest van m’n leven met opgetrokken wenkbrauwen en dichtgeknepen neus allemaal superfoods naar binnen werken, alleen omdat het ‘goed voor me is.’

In de toekomst zal ik de paddo-lattes en olieshots laten voor wat ze zijn en me beperken tot de cocktails met vodka. Het leven is al zo kort.