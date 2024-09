Dit instagramaccount laat albumcovers en klassieke kunst naadloos samengaan

Instagram wordt steeds meer een surreëele plek waar de belfies van Kim Kardashian regeren, 50 Cent zich laat omringen door dikke stapels nepgeld en waar R.E.M.’s Michael Stipe op dagelijkse basis ongestoord foto’s van zijn sombere, bebaarde gezicht rondstrooit. Maar tussen die surrealistische taferelen opent zich af en toe een deur naar iets geniaals dat ons ervan weerhoudt voorgoed uit te loggen. Zo bestaat Album+Art, een instagramaccount dat zich toelegt op feilloze mashups van je favoriete albumcovers en klassieke kunst.

De mashups zijn van de hand van Eisen Bernado, een illustrator uit L.A, en ze zijn zo in harmonie met elkaar dat je bijna in staat bent te geloven dat Björk’s iconische cover van Homogenic uit 1997 is gejat van een olieverfschilderij van de Franse realist Auguste Toulmouche uit 1863. Björk zou mogelijk ook een muze kunnen zijn die met een tijdmachine uit het verleden hier naartoe is gehaald. Kijk gerust zelf.

Hier is Lady Gaga die van Birth of Venus van William-Adolphe Bouguereau een bloedgeil portret maakt.





Hier zie je Miguel lekker gaan als een heilige (waarvan we altijd al het vermoeden hadden dat hij er eentje was).

En tenslotte: Sky Ferreira die lekker triest kijkt terwijl ze de was doet.

Klik hier voor meer mashups.