Instagram maakt met nieuwe regels het leven van sekswerkers nóg moeilijker

Vanaf 20 december zullen de richtlijnen en gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram geüpdatet worden. De platforms willen de regels “duidelijker en transparanter maken”, zodat je als gebruiker meer inzicht hebt in de diensten die ze aanbieden en hoe de app werkt. In een van de nieuwe richtlijnen staat dat ze seksuele uitbuiting willen tegengegaan en daarom meer seks-gerelateerde content gaan opruimen. “We verwijderen inhoud die seksuele handelingen met partijen die daar niet mee instemmen weergeeft, die commerciële seksuele services afbeeldt, promoot of coördineert, zoals prostitutie- en escortservices.” Ze willen daarmee, zeggen ze, geen mensenhandel, dwang en seksuele handelingen zonder toestemming faciliteren. Ook willen ze geen seksuele ontmoetingen tussen volwassenen faciliteren.

Het is natuurlijk een nobel streven om seks zonder toestemming en mensenhandel te weren op hun platforms. Maar deze aangescherpte maatregel zou grote gevolgen kunnen gaan hebben voor de portemonnee en zichtbaarheid van sekswerkers over de hele wereld – ook in Nederland.

Voor sekswerkers is Instagram een belangrijk uithangbord. Het is een manier om hun zichtbaarheid voor klanten te vergroten en hun stem te laten horen. De Amerikaanse sekswerker Exotic.Cancer maakt bijvoorbeeld tekeningen geïnspireerd door haar ervaringen in een stripclub, die ze ook verkoopt. De stripper Thequeenofstrippers deelt informatie over de rechten van sekswerkers, maar laat ook zien hoe het leven van een stripper eruitziet. Via een link in haar bio kom je terecht op haar website, waar je haar fooi kan geven, je je kan inschrijven voor haar danslessen of waar je kan betalen voor naaktfoto’s. Nog een ander account deelt simpelweg sekswerkmemes en HumansinTheRedLightTheHague deelt verhalen van Haagse sekswerkers. Het account Ethical Stripper deelt niet alleen informatie over de situatie van sekswerkers tijdens corona, maar ook kunst van kunstenaars en kondigt informatieavonden en tekensessies met naaktmodellen aan.

Erotische content wordt altijd al streng gereguleerd op Facebook en Instagram. Diensten expliciet aanbieden op de pagina’s aan de hand van naaktfoto’s of privéberichten was al verboden, net zoals het delen van beelden van pornografische handelingen, shows in stripclubs, seksuele live-optredens en erotische dansen. Maar stukje bij beetje probeert Instagram die regels strakker te trekken – nu dus door in te zoomen op sekswerk en escortservices, en content die daarmee te maken heeft, maar ook door impliciete verwijzingen naar seks te verbieden: inhoud waarin ‘impliciet of indirect’ seks wordt gevraagd of aangeboden, en die ‘suggestieve elementen’ bevat – bijvoorbeeld slang, seksuele emoji en erotische kunst – wordt verboden. Precies de beelden waarmee sekswerkers tegenwoordig en tijdens de crisis een deel van hun inkomsten genereren.

Content over sekswerk gaat dus strenger worden beoordeeld, het staat immers expliciet vermeld in de richtlijnen. De woorden impliciet en suggestieve elementen zijn bovendien op tal van manieren te interpreteren.

Een hoop sekswerkers die Instagram gebruiken maken zich zorgen. Verschillende activistische Amerikaanse sekswerkers startten twee dagen geleden een petitie, waarin ze Instagram vragen inclusiever te zijn met hun nieuwe maatregelen. Paaldanser en activist Carolina Are schrijft in de petitie dat sekswerkers, paaldansers en erotische artiesten bezorgd zijn over hun plek op het platform en de toekomst van hun accounts. “Deze gebruikers rekenen op Instagram voor hun maandelijkse inkomsten, en voelen zich bedreigd en onwelkom. Sekswerkers en andere gebruikers hebben het gevoel dat ze uitgeveegd worden (…)” schrijft ze. “Vooral tijdens een wereldwijde pandemie die mensen forceert om online te werken, is Instagram zowel een platform waarop je jezelf kan uitdrukken als de enige manier om geld te verdienen.” De petitie werd ondertekend door onder andere The East London Strippers Collective, een van de grootste belangenverenigingen van sekswerkers in Engeland. Ook verschillende illustratoren, activisten, sekswerkers en schrijvers uit Engeland hebben hun naam onder de petitie gezet.

Are schrijft dat Instagramgebruikers die “bepaalde vormen van naakt” laten zien, bijvoorbeeld in foto’s van hun werk, kunst, of educatieve posts, vrezen dat ze doelwit zullen worden. Een angst die ook voor sekswerkers niet ongegrond lijkt te zijn: verschillende sekswerkers gaven al aan dat hun foto’s ineens verwijderd worden, en er gewaarschuwd wordt dat ze hun account zullen verliezen. Het is niet de eerste keer zijn dat sekswerkers het doelwit zijn van Instagrams aangescherpte maatregelen. Vorig jaar al verdwenen een hoop accounts en niet-expliciete seksuele posts van sekswerkers nadat Instagram had aangegeven strenger te kijken naar zulke content.

“Veel van de seksuele referenties of het naakt dat Instagram verwijdert – bijvoorbeeld van stripclubshows, erotische dansen of verwijzingen naar opwinding – faciliteren geen seksuele ontmoetingen. Het is vooral een vorm van zelfexpressie en educatie,” schrijft Are. Dat komt ook naar voren in de comments bij de petitietekst, die ze deelde op Instagram. Een gebruiker vertelt bijvoorbeeld dat haar paaldansvideo zomaar werd verwijderd, een andere gebruiker vertelt dat Instagram een bikinifoto verwijderde.

Sekswerker Janet (niet haar echte naam) van Prostitutie Informatie Centrum was nog niet op de hoogte, maar slaakt een diepe zucht als ik haar opbel. “Het net om sekswerkers heen wordt steeds strakker getrokken, en dat heeft volgens mij te maken met het feit dat die bedrijven in het preutse Amerika zitten,” vertelt ze. Janet vertelt dat haar account eerder ook al meerdere keren verwijderd werd. Ze vindt het ontmoedigend dat de focus nog meer op het moeilijker maken van sekswerk ligt. “Ik vind het echt een enorme vertrutting,” zegt ze gefrustreerd. “Het is krankzinnig dat enkele platforms de seksuele moraal beslissen, laat staan dat ze moeten bijdragen aan de beeldvorming rond sekswerk.”

Janet ziet dit niet snel veranderen. “Instagram is zo’n onbereikbaar bedrijf. Hoe kunnen wij als sekswerkers met hen rond de tafel zitten?” Daarbij vreest ze dat sekswerkers nog minder hun stem zullen kunnen laten horen. “We worden naar de rand van de samenleving gedrukt, die alsmaar meer gedigitaliseerd is. Als je niet kan deelnemen aan een digitale samenleving, heb je echt een probleem,” vertelt ze. Ook vindt ze het problematisch dat sekswerkers in de coronacrisis nog meer weggeduwd worden. “Het is niet zo dat we nu nog kaartjes in een telefooncel kunnen hangen om ons bekend te maken.”

“De regels worden gehandhaafd door een combinatie van mensen (we hebben meer dan 35.000 mensen die werken aan veiligheid) en proactieve machine learning. Als gebruikers content rapporteren, wordt dit vervolgens bekeken. Als je post verwijderd wordt, maar je bent het er niet mee eens, kun je bezwaar aantekenen,” laat Facebook in een reactie weten.

Hoewel Facebook en Instagram zeggen een transparanter beleid te willen voeren, lijkt het erop dat ze, stukje bij beetje, zoveel mogelijk associaties met seks of seksualiteit van hun platform willen wippen. Dat kan een manier zijn om het probleem van seksuele uitbuiting of misbruik via je platform te stoppen. Maar als sekswerkers daardoor aan het kortste eind trekken en steeds onzichtbaarder worden gemaakt, kan je je afvragen of deze maatregelen de oplossing zijn.