Zo tover je dat pakje noedels om van een dronken snack naar een echte maaltijd

Helaas hangt het leven als jongvolwassene voor de meesten van ons aan elkaar van clichés, tenzij je ouders hebt die de weg naar volwassenheid weten te verzachten met hun financiële middelen. De kans is groot dat je een rotbaantje hebt waarmee je amper geld verdient, en dat blijft waarschijnlijk ook nog wel een tijdje zo. De eerste vijf tot zeven jaar waarin je uit huis bent, is je servies en bestek een bijeengeraapt zooitje dat je hebt gestolen van oude huisgenoten of bij de kringloopwinkel hebt gevonden. Er bestaat ook een kans dat je een tijd lang op niet meer dan een matras op de vloer slaapt, omdat je voor de onvermijdelijke keuze kwam te staan om een duur matras zonder bedframe te kopen, of een slecht matras mét frame. Uiteraard was het goede matras hier de duidelijke winnaar.

Het eten dat je naar binnen werkt lijkt ook in de verste verte niet op wat je moeder je vroeger voorschotelde. We doen ons best om je dit af te leren, maar ergens hoort het er ook wel een beetje bij. Je bent nog jong! Je kunt tien tequilashots achterovergooien op zaterdagnacht, om rond 11:00 uur de volgende ochtend weer quasi-fris aan de brunch met je familie te zitten. Je hebt het metabolisme van een supermens! Geniet van deze vluchtige tijd vol onoverwinnelijkheid zolang het nog kan en wees dat ultieme cliché. En daarmee bedoelen we eigenlijk: eet zoveel van die instant noedels als je maar wilt. Maar hou van jezelf en zorg ervoor dat je er het beste van maakt. Als je van plan bent te overleven op pakjes gedroogde noedels met een zoute poedermix, hebben wij een aantal tips voor je waarmee je met net iets meer moeite het allerbeste uit die goedkope noedelsoep haalt.

1. Eieren

Neem een verse portie ramen als uitgangspunt en voeg plakjes zachtgekookt ei toe voor dat extra beetje eiwit.

2. Groente: paksoi, spinazie, snijbiet

We proberen wederom zo dicht mogelijk bij het verse origineel te blijven, waarin paksoi en Chinese spinazie onmisbaar zijn. Je hoeft de groente niet eens te koken of te bakken – stop de verse groentjes simpelweg in het warme water, vlak voordat je de soep opslorpt. Zo worden ze zacht, maar vallen ze niet uit elkaar.

3: Nog meer groente: courgette, wortel, kool, lente-uitjes, erwten en taugé

Of je je noedels nou eet als soep of de bouillon helemaal achterwege laat en ze wokt; wat extra groente erdoorheen gooien kan nooit kwaad. Als je voor gemak gaat maar wel wat voedingsstoffen wilt binnenkrijgen, zorg er dan voor dat er altijd een bevroren groentemix (met bijvoorbeeld wortel, erwten en courgette) in je vriezer ligt die je rechtstreeks in je bouillon laat vallen om alle fijne plantjes lekker te laten ontdooien. (Je soep kan hierdoor een beetje afkoelen, dus stop ‘m als het nodig is nog even in de magnetron.)

4. Nori

Laat het zeewier in je bouillon trekken om het net wat meer smaak te geven of hou het droog en verkruimel het boven je kom voor extra knisperige knapperigheid.

5. Chilisaus/-pasta

Maak de instant pho van je dromen en voeg wat pittigs toe, zoals sriracha-saus of een paar klodders gochujang-pasta. Gebruik wat je lekker vindt, maar pas een beetje op met sauzen met veel natrium – in die kruidenmix zit al meer zout dan je lichaam nodig heeft.

6. Dingen die je eroverheen kunt strooien: togarashi, furikake, sesamzaad

Afhankelijk van de smaak waar je voor gaat, kun je een kruidenmix zoals togarashi of furikake toevoegen. Als je voor togarashi gaat, wat een peperige en zurige smaak heeft, kan je de chilisaus achterwege laten. Je kunt er natuurlijk wel voor kiezen om de citrussmaak te versterken door er een beetje limoensap bij te doen. Bij furikake (een combinatie van zeewier, bonitovlokken en sesamzaad) passen eigenlijk alle groente goed. Of hou het simpel en strooi voor de smaak enkel wat sesamzaad over je noedels.

7. Varkensvlees, lap cheong (pittige Chinese worst), hotdogs of smac

Er zijn ontelbaar veel vleessoorten die je thuis aan je noedelsoep kunt toevoegen. Het hangt er alleen vanaf hoeveel tijd en geld je wilt besteden aan het verfraaien van noedels van 50 cent.

8. Gebraden kip

Je kunt natuurlijk zelf een kippetje in de oven doen kip, maar het is veel makkelijker om een stuk gebraden kip in de winkel te kopen. Al het donkere vlees kan je dan bovendien bewaren voor de volgende dag. En als je eens een creatieve bui hebt, maak dan zelf pho met gebraden kip.

9. Misopasta of sojasaus

Zoals je een saaie pot tomatensaus meer smaak kunt geven met tomatenpuree, kun je je noedels net wat lekkerder maken door er een paar druppels aan toe te voegen van iets wat al in de kruidenmix zit, zoals misopasta of sojasaus.

10. Iets zuurs

Deze is eigenlijk heel logisch. Als je veel hartige dingen, zoals chilisaus of gezouten vlees, aan je toch al zoute noedels toevoegt, is het een goed idee om alles wat frisser te maken met een beetje limoensap of een scheutje zwarte azijn.

