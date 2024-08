Intens vreugdevolle foto’s van mondmaskerloze blijdschap op Black Pride

Afgelopen zondag vond Black Pride Protest plaats in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost, een viering van de lhbti+-gemeenschap van kleur met als thema queer black joy.

Het weer was goed en de mondkapjes mochten af, waardoor er overal lachende gezichten te zien waren. Vorig jaar was Black Pride in de eerste plaats een indrukwekkende herdenking van alle zwarte queer en transgender mensen die zijn vermoord om wie ze zijn, waarbij vier witte doodskisten over het Museumplein werden gedragen in een stemmige optocht.

Dit jaar waren er ook serieuze toespraken, maar overheerste boven alles de lol. Mensen zaten gezellig bij elkaar op kleedjes in de zon, en tegen het einde werd er zelfs gedanst. Na een jaar van protesten, demonstraties en coronamaatregelen was deze dag een welverdiend feestje voor en door de gemeenschap zelf.

Martine Kamara was erbij en maakte foto’s waar de blijdschap vanaf springt.