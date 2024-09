Het bestuursorgaan van het internet kan werk niet doen door Trumps reisverbod

Het verbod van de Amerikaanse president Donald Trump op reizigers uit zeven overwegend Islamitische landen hindert het werk van internationale technologische organisaties, omdat een aantal van hun medewerkers niet bij vergaderingen aanwezig kunnen zijn.

Twee mensen die werken voor de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) – een Amerikaanse non-profit die het domeinnaam systeem (DNS) helpt draaiende te houden – vertelden aan Motherboard dat ze verschillende vergaderingen moesten afzeggen omdat ze de VS niet in en uit kunnen.

Trump’s bevel, dat werd getekend op vrijdag, verspert voor 90 dagen de toegang van mensen uit Iran, Irak, Syrië, Soedan, Libië, Somalië en Jemen tot de VS.

Kaveh Ranjbar, een van de bestuursleden van ICANN, moest zijn vlucht naar Los Angeles op maandag laten schieten vanwege het verbod.

Ranjbar – die werd geboren in Iran – woont in Nederland, waar hij Hoofd Informatie is bij RIPE NCC, een non-profit regionaal internet register dat kantoren heeft in Amsterdam en Dubai.

Nadat hij de advocaten van ICANN sprak over zijn kansen op toegang tot de VS met zijn Nederlandse of Iraans paspoort, besloot hij de vliegmaatschappij te bellen. “Maar ze zeiden dat ze me niet zouden toelaten aan boord, dus ik deed niet eens de moeite om naar het vliegveld te gaan,” vertelde hij aan Motherboard via de telefoon. Homeland Security kondigde aan dat ze eraan werken om ervoor te zorgen dat reizigers niet in het vliegtuig stappen als ze geen kans hebben om het land binnen te komen.

Hij zal op afstand bij de vergadering zijn, maar vanwege het verbod, zei hij, “kan ik een deel van mijn werk niet doen.”

James Cole, de wereldwijde mediacoordinator van ICANN, vertelde in een statement aan Motherboard dat de organisatie “probeert om de potentiële impact voor onze gemeenschap, het bestuur en reizend personeel te begrijpen, en kijkt naar wat er gedaan kan worden om de openheid en toegankelijkheid van ICANN te verzekeren.”

Farzaneh Badiei, een in Iran geboren universitair onderzoeker aan de Georgia Institute of Technology, en ook werkzaam bij ICANN, zei dat ze niet in staat zal zijn om de bijeenkomst van ICANN in Kopenhagen in maart bij te wonen.

Badiei kwam begin december naar de VS als de uitvoerend directrice van het Internet Governance Project, dat werkt aan onderwijs over en onderzoek naar internetbeheer, zei ze. Nadat ze haar doctoraat behaalde in Duitsland kreeg ze een meervoudig visum voor de VS als onderzoekster, legde ze uit, maar zit nu voorlopig in de VS gevangen en is niet in staat om weg te gaan, omdat ze dan misschien niet meer terug kan.

“Hoewel ik mijn best doe om vergaderingen vanaf een afstand te bezoeken, is mijn aanwezigheid als voorzitter belangrijk,” zei ze in een interview.

Ranjbar zei dat hij waarschijnlijk op afstand aanwezig zal zijn op de Internet Engineering Task Force (IETF) conferentie in maart in Chicago, terwijl hij in het bestuurlijk comité zit. “Dat zal zeker invloed hebben op mijn bijdrage,” zei hij.

Hoewel het verbod verschrikkelijk is, zei Ranjbar dat mensen het er al over hebben om conferenties te verhuizen naar andere steden in Europa of Canada. “Ik weet zeker dat mensen zullen proberen om dingen aan te passen en de VS zoveel mogelijk te mijden voor dit soort evenementen.”