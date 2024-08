We vroegen internationale studenten hoe Nederlanders zijn in bed

Toen ik vier jaar geleden vanuit België naar Nederland verhuisde, was mijn beeld van de gemiddelde Nederlander vooral gebaseerd op wat ik in Flodder en Bassie en Adriaan had gezien. En op grapjes over “hoe je Nederland kan herkennen als je er boven vliegt” (er hangt wc-papier aan de wasdraad) of “waarom een Nederlander in de winter langs de weg staat met een ei” (hij wacht tot de strooiwagen langskomt). Dat Nederland uit veel meer dan gierigaards en clowns bestaat, daar kwam ik gelukkig vrij snel achter.

En als buitenstaander ontdekte ik ook andere dingen. Dat daten in Nederland anders verloopt dan in België, bijvoorbeeld. Hier betekent “bij elkaar thuis een koffietje drinken” vaak: keihard wiepen. En als je iemand leuk vindt, hoef je geen halfslachtige en subtiele pogingen te doen om diens aandacht te trekken (zoals ieder uur iets gaan opwarmen in de kantoormagnetron in de hoop dat je opgemerkt wordt door die ene collega), maar moet je dat gewoon direct zeggen.

Studenten die vanuit het buitenland hierheen zijn gekomen, krijgen net als ik de kans om zich tijdelijk te verdiepen in de wereld van de Nederlandse liefde. Het studentenleven leent zich daarbij uitstekend voor ongemakkelijke afspraakjes, onhandige flirts en onenightstands. Daarom vroegen we ze, bij wijze van een gedegen sociologisch onderzoek, wat zij vinden van de manier waarop Nederlanders daten, flirten en seksen.

Katharina* uit Italië studeerde vier jaar in Nederland

Mijn eerste Nederlandse vriendje was een typische student: hij was knap en lang, zat bij een roeivereniging voor studenten, kwam uit een rijke familie en spendeerde ontzettend veel tijd aan zijn uiterlijk. Hij was, zoals ze zeggen in Nederland, ‘een bal’.

Wat ik opvallend vond is dat hij helemaal veranderde wanneer we alleen waren. Bij zijn vrienden deed hij vooral erg arrogant. Volgens mij deed hij dat om zijn onzekerheid te verbergen. Als we met z’n tweeën waren werd hij een stuk liever. Wel bleef hij altijd wat koeltjes en afstandelijk, we werden nooit echt close. Zo was onze seks ook: het ene moment was het leuk, het andere moment voelde het kil.

In het algemeen vond ik zoenen en vrijen met Nederlanders niet echt boeiend. Er ontbrak passie en eigenlijk vond ik Nederlandse mannen egoïstisch in bed. Mijn theorie is dat Nederlanders zodanig knap zijn, dat ze nooit geleerd hebben om iemand te plezieren. En het grootste probleem met Nederlandse mannen is dat ze flink lijden onder die toxic masculinity, vooral als ze bij een studentenvereniging zitten. Ze durven niet gepassioneerd te zijn, omdat dat niet mannelijk is.

Soms werd mijn ex wel wat vuriger. Dat was vooral op de momenten dat hij veel dronk of drugs nam. Wanneer hij een drugskater had, jankte hij de hele dag door.

Een minpuntje aan onze seks: hij dacht dat elke soa behandelbaar was, dus hij wilde geen condoom gebruiken. Toen ik hem vertelde dat er ook dingen zijn als aids en herpes, en dat soa’s sowieso kut zijn, antwoordde hij dat niemand van zijn vrienden een condoom gebruikt. Volgens hem was dat typisch Nederlands om zonder condoom te vrijen.

Onze relatie eindigde uiteindelijk omdat hij nog iets had met zijn ex. Daarna kreeg ik een Amerikaans-Nederlands vriendje, die juist ontzettend open over zijn emoties was. De seks was daardoor beter.

Jon uit Maleisië woont al zes jaar in Nederland

Mijn ervaring met Nederlandse mannen is erg divers. Ik heb met Brabantse jongens geslapen, met mannen uit de Randstad en mijn huidige vriend komt uit Friesland. Van het noorden tot het zuiden heb ik mannen uitgeprobeerd, en het valt me op dat er een groot verschil is tussen Nederlandse mannen uit de stad en die van het platteland.

Tijdens mijn eerste date met mijn huidige vriend had hij alles tot op de puntjes voorbereid: hij had gekookt, taartjes gehaald en een heel romantische avond voorbereid. Toen ik dat aan mijn Amsterdamse huisgenoot vertelde, vond-ie dat echt too much. Mannen uit de Randstad zijn veel nuchterder.

Ik zou Nederlandse mannen niet per se romantisch noemen, maar ze steunen je wel. Er is geen powerplay, het is juist erg stabiel. Het is niet spannend, er is geen drama of passie zoals je dat bij latino mannen hebt. Maar dat kan juist fijn zijn.

Wat ik wel vervelend vind: als Maleisische man word ik daar door Nederlandse mannen vaak op aangesproken. Ze vinden me exotisch. Iemand vroeg me ook een keertje “‘of ik van Japan kom”’ en of mijn Indonesische en Surinaamse vrienden dan mijn broers waren. Ik neem het niet persoonlijk, maar in Australië gebeurde dat minder. Wat wel overal gebeurt is dat mensen “no asians” op dating-apps zetten. Dat is vervelend.

Nederlanders willen je sowieso graag in een hokje plaatsen. Vooral mannen uit Amsterdam vragen je meteen: “wat doe jij?” Dat is zonde.

Ik vind Nederlandse mannen in bed wel erg open. Ze vinden misschien niet alles even interessant, maar als je iets wil proberen, dan doen ze dat vaak wel. Ook heb ik in Nederland de wereld van fetishes en kinks ontdekt. In Maleisië zijn seksfeestjes veel meer verborgen, hier kan je met gemak elke dag naar een gangbang gaan. Kinky feestjes in Nederland zijn heerlijk. Club Church was de eerste seksclub waar ik heen ging. Daar was een heel vette orgie, met koppels en single mannen die met z’n allen seks hadden. Het is misschien niet zo romantisch, maar je bent wel vrij.

Maar: die vrijheid komt pas wanneer de mannen wat ouder zijn. Studenten en jonge mannen durven meestal nog niet zo kinky en gek te zijn. Die jongens komen net uit huis, ze moeten zichzelf nog leren kennen. Dat is eigenlijk overal ter wereld zo.

En o ja, de meeste Nederlandse mannen hebben heel grote piemels. Dat is ook leuk.

Sam* uit de Verenigde Staten studeerde vier jaar in Nederland

Er is best een groot verschil tussen hoe Amerikanen en Nederlanders daten. Ik zat bij een studentenvereniging waar iedereen elkaar kende, en vrouwen die met meerdere mannen naar bed gingen werden best wel gestigmatiseerd. Er werd veel geroddeld over wie met wie seks had gehad.

In Amerika heb ik meerdere mannen gedate die je zou kunnen beschrijven als fuckboys: die doen alsof ze geïnteresseerd in je zijn, maar zijn dat niet. Nederlanders doen dat veel minder. Enerzijds kunnen ze wat koud overkomen, anderzijds weet je wel wat je aan ze hebt. Ik heb een keertje met iemand seks gehad die de volgende ochtend meteen zei “nou, dit moeten we niet nog een keertje doen.” Dat is even pijnlijk, maar het is ook wel verfrissend.

De seks vond ik niet echt memorabel, maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik alleen nog maar dronken seks heb gehad met Nederlanders. Vergeleken met Amerikanen zijn Nederlanders ietsje harder en agressiever in bed. Wat me ook opviel: Nederlanders zoenen niet met hun tong. Dat vind ik gek.

Nederlanders zijn wel flirterig, maar op hun eigen manier. Omdat Nederlanders zo lang zijn, is hun verleidingstruc gewoon naast je staan en op je neerkijken. Ze hebben erg veel zelfvertrouwen en zijn daardoor vaak ook erg gevat. Maar vaak voelt het alsof ze tegen je aan praten in plaats van dat je een echt gesprek hebt. Nederlanders vertellen je graag dat je het mis hebt. Erg irritant is dat.

Ik vond het moeilijk om iets serieus te beginnen met een Nederlander, maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik geen Nederlands spreek. Ik heb wel eens seks gehad met een Nederlander die amper Engels sprak. Op een gegeven moment besloten we gewoon om te stoppen met praten, want het werd wat ongemakkelijk.

Alejandro* uit Mexico studeerde acht maanden in Nederland

Vlak voordat ik naar Nederland kwam, eindigde mijn relatie. In Nederland was ik dus voor het eerst in jaren single.

Ik heb vooral seks gehad met andere internationale studenten, maar ik heb ook met enkele Nederlandse vrouwen gedate. Het was… anders dan wat ik gewend was. Ik ben erg gepassioneerd. Ik heb veel behoefte aan bevestiging, koosnaampjes, lieve woorden, knuffels en aan elkaars hand vasthouden. Nederlandse vrouwen doen dat niet snel. Ze waren direct en soms wat hard. Het duurde een tijdje voordat ze kwetsbaar durfden te zijn.

Dat stoorde me niet, hoor. Nederlandse vrouwen zijn ontzettend onafhankelijk. In de cultuur waarin ik ben opgegroeid, is het normaal dat de man de leiding neemt in de relatie en bijvoorbeeld trakteert tijdens dates. Nederlandse vrouwen willen dat niet. Ze vinden dat onnodig en cheesy. En als ze je willen bellen, dan doen ze dat gewoon. In Mexico is dat anders: daar wacht je als vrouw tot de man je belt.

Nederlandse vrouwen zijn goed in bed. Ze zijn erg vrij. Zo ging ik een keertje naar een club waar een vrouw me benaderde en na tien minuten dansen vroeg of ze mee mocht naar mijn huis. Daar stapte ze meteen de douche in, waar we seks hadden. We hebben die avond verschillende keren seks gehad. Het was erg passioneel en sexy. Tien minuten nadat we klaar waren, deed ze haar kleren aan, zei ze “superbedankt” en ging ze naar huis. Toen ik haar nummer vroeg, zei ze “oh, wat schattig!” Ik heb later nog een berichtje gestuurd met de vraag of ze wat wilde doen. Daar heeft ze nooit op geantwoord.

Ik vind het leuk dat Nederlandse vrouwen zoveel zelfvertrouwen hebben. Dat maakt ze goed in bed. Maar aan de andere kan vind ik daten met Nederlandse vrouwen moeilijk. Toen ik een tijdje op dates ging met een Nederlandse vrouw ging het wel heel snel. We gingen samen uit eten, hadden leuke dates, hadden goede seks maar uiteindelijk besloten we toch dat het niet meer was dan dat.

Ik zou internationale studenten aanraden om ook op plekken te komen waar veel Nederlanders zijn. Dan krijg je veel diepgaander contact met Nederlanders.

Sally uit Australië studeerde drie jaar in Nederland

In mijn ervaring heb je in Nederland twee soorten ontmoetingen: of ze willen alleen maar met je naar bed en laten dat dan ook weten. Of ze doen dat niet, en dan verwachten ze dat je na de seks iets serieuzers krijgt. In Australië heb je meestal eerst nog een tijd lang casual seks, terwijl je ook andere mensen blijft zien.

Ik vind dat daar voor- en nadelen aan verbonden zijn. Ik vind het belangrijk dat je eerst even kan onderzoeken of echt iemand iets is voor je of niet. Maar ik hou wel van die eerlijkheid. Nederlanders gaan je niet aan het lijntje houden voor seks. En zodra ze doorhebben dat je geen serieuze belangstelling hebt in een relatie, respecteren ze dat.

Ik ben in Nederland op een hoop eerste dates gegaan. Als ik die in een woord zou moeten beschrijven, zou ik zeggen: tikkie. Het is niet romantisch om de rekening tot op de cent nauwkeurig te delen, maar het haalt wel de druk van een eerste date af.

Ik vind Nederlanders moeilijk te peilen. In Australië werd ik vaak benaderd door mannen, in Nederland gebeurde dat veel minder. Dat was echt een barst in mijn zelfvertrouwen. Ik heb het gevoel dat Nederlanders bang zijn om een blauwtje op te lopen. Wat wel handig is: Nederlanders zijn zo goed in Engels dat flirten heel gemakkelijk gaat.

Doordat Nederlanders zo open zijn en eerlijk over wat seks voor ze betekent, kan je hier goede (en soms ook kinky) seks hebben. Maar als het gaat over zoenen zou ik ze een zesje geven. Te weinig vuur. En man, Nederlandse mannen zijn zo serieus. Je hoeft niet altijd direct en eerlijk te zijn over je gevoelens op de eerste date. Wees wat speelser.

Als internationale student vond ik het moeilijk om iets serieus te beginnen met een Nederlander. Dat is logisch, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik me soms eenzaam voelde.

Chiara* uit Italië studeerde een paar jaar in Nederland

Mijn laatste serieuze Nederlandse date heb ik ontmoet in mijn studentenhuis. Ik was de hele tijd tegen hem over mijn liefdesleven aan het klagen, tot ik ineens besefte dat hij eigenlijk ook best leuk is. Uiteindelijk ging het over tussen ons toen ik merkte dat hij meer voelde dan ik. De meeste Nederlandse jongens die ik ontmoette zijn erg lief.

Eentje heb ik ontmoet op een nieuwjaarsfeestje in het Volkshotel. Ik merkte dat ik sjans van hem had maar ik hield de boot af, omdat hij eruit zag alsof hij zestien jaar was. Maar uiteindelijk bleek hij twee jaar ouder te zijn dan ik. Nederlanders hebben echt zo’n gladde babyface. Uiteindelijk hebben we gezoend en ook een paar keer seks gehad.

Ik ben heel gevoelig voor bewegingen en aanrakingen bij het verleiden. Nederlanders bewegen eigenlijk niet zo veel. Er zijn weinig micro-expressies. Ik vind het moeilijk om af te leiden hoe iemand zich voelt, en te weten of die mij leuk vindt. Ik moest vaak heel rechtuit vragen aan mijn dates wat hun gedachten nu waren. Daardoor kan je wel snel onzeker worden in tijdens het daten, omdat je gewoon niet kan zien welke kant iets opgaat.

Nederlanders zijn goed gebouwd. Ze zijn, in het algemeen, erg hot. Ik vind ze tijdens dates heel kalm, maar in bed kunnen ze wel gepassioneerd zijn. Zodra ze dronken worden, verandert hun persoonlijkheid. In Italië word je meer jezelf als je dronken bent, in Nederland word je een volledig ander persoon. En dan wordt seks ook veel leuker. Ik heb een keertje meegemaakt dat een jongen klaarkwam in mijn oog, en hoewel ik nog een paar dagen met een gezwollen oog rondliep, bleef de sfeer wel fijn. We konden er goed om lachen. Nederlanders zijn hier veel volwassener in dan bijvoorbeeld Italianen of Duitsers.