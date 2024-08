Internationale studenten vertellen wat ze het vreemdste vinden aan studeren in Nederland

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

Het aantal internationale studenten in Nederland is flink uit de kluiten gegroeid de afgelopen jaren. Aan de Universiteit van Amsterdam steeg het aantal buitenlandse studenten vorig jaar met 82 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. En al die studenten gaan hier een periode tegemoet van – natuurlijk – voortdurend uit hun reet gaan, het naar binnen werken van hectoliters bier, blowen, een heleboel nieuwe mensen ontmoeten, en weinig studeren. Ook nog eens op een hele nieuwe universiteit of hogeschool. Maar de Nederlandse studentencultuur is vanzelfsprekend heel anders dan, bijvoorbeeld, in Indonesië. We hebben hier wiebetaaltwat.nl (waar de gemiddelde Nederlandse studentengier netjes zijn uitgaven op bijhoudt), we wonen in grote, gore studentenhuizen middenin de stad, we eten kroketten na het uitgaan, en als je je studie niet leuk vindt, dan is wisselen hartstikke makkelijk. Maar wat vinden buitenlandse studenten eigenlijk van studeren in Nederland? En wat zijn nou de meest schokkende of onverwachte dingen die internationale studenten zijn tegengekomen in de Nederlandse studentencultuur?





Panrui (22) uit China, studeert International Finance aan de UvA

“Ik vind het gek dat sommige studenten een jointje roken na het studeren, om te ontspannen. In China is wiet hartstikke illegaal, en zelfs gewoon roken wordt heel weinig gedaan onder studenten in China. Ik wist wel dat je in Nederland mag blowen, maar het verbaasde me wel dat zelfs de ‘goede studenten’ voor mijn neus een jointje rookten.



Nederlandse studenten studeren hard, maar genieten nog harder. Ze feesten elk weekend, zelfs op schooldagen. Maar als de tentamens eraan komen, kunnen ze wel twaalf uur op een dag studeren. En dat zelfs meerdere dagen achter elkaar. Daar heb ik wel bewondering voor.”



Senni (23) uit Engeland, studeert Marketing aan de Hogeschool van Utrecht

De diploma-uitreikingen in Nederland verschillen enorm met Groot-Brittannië. Daar wordt een uitreiking meestal gevierd in een mooie, grote zaal. Studenten dragen gewaden en mortarboards [zo’n academische pet]. De decaan geeft een inspirerende speech. Daarna gaan de studenten in de rij staan en worden ze één voor één op het podium geroepen. Er worden wat handjes geschud, de diploma’s worden uitgedeeld en je kunt weer terug naar je plekje. Na de ceremonie wordt er een officiële foto van jou en je diploma gemaakt. Het is heel formeel.”

Ik vond het heel jammer toen ik erachter kwam dat een uitreiking hier belachelijk saai is. Mijn diploma-uitreiking werd gehouden in een klinische collegezaal, en iedereen viel bijna in slaap. Je mocht dragen wat je wilde. Een meisje droeg zelfs een spijkerbroek. Mijn vader schrok zich dood toen hij dat zag. De universiteit deelde goedkope mortarboards uit, we liepen binnen met het nummer Happy van Pharrell Williams en een docent gaf een vreselijk slechte speech. Het was tenenkrommend. Er werd een Powerpoint-presentatie laten zien en daarna werden de diploma’s uitgedeeld. Elke student mocht even iets zeggen, zette een handtekening en kreeg een bloem en een pen. Dat duurde vijf minuten per persoon. Het duurde allemaal erg lang.”



Samantha (18) uit Indonesië, studeert Life Science aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Samantha (18) uit Indonesië, studeert Life Science aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

“Wat ik raar vond, en eigenlijk nog steeds vind, is dat sommige faculteiten hun eigen ‘yell’ hebben tijdens de introductiedagen. Hoe harder je die schreeuwt, hoe beter. In de kantine, op de trap of buiten beginnen studenten dan zoiets te schreeuwen als: A-L-O A-L-O A-L-O WE ARE THE BEST WE ARE THE BEST GOOOOO ALO!!!!! En dan hebben ze meestal nog een andere, Nederlandse versie.



Nederlandse studenten werken heel hard, maar het lijkt wel alsof ze het altijd hartstikke naar hun zin hebben. Ze zijn energiek, levendig, lachen altijd, maken grapjes, en begroeten iedereen. Drinken en naar een bar gaan is hier heel normaal. In Indonesië denken mensen dan dat je een barbaars kind bent zonder fatsoen. Ik ga soms naar een studentenbar en de sfeer is daar veel levendiger dan bij mij thuis. Iedereen is open minded.”



Alba (21) uit Canada, studeerde Gender Studies aan de Universiteit van Utrecht

“Het gekste dat ik hier op school heb meegemaakt was de Zwarte Pieten-discussie. Toen ik een college over hiphop volgde, ontstond er een discussie over cultureel erfgoed. Toen ik daar een opmerking over maakte, werd het doodstil in de klas, totdat iemand zich omdraaide en me beschuldigde van racisme. Racisme tegen blanken. Ik vind het zo raar dat Nederland jaarlijks een racistisch feest viert, verpakt als een soort van kerstviering.

Waar ik me nog het meest aan stoorde, waren de belachelijke argumenten die mensen verzonnen om dit feest te rechtvaardigen. Ik kwam naar Nederland omdat ik dacht dat het een progressief land was. Dat is het op verschillende manieren ook wel, maar ik was echt geschokt dat racisme zo verankerd zit in de cultuur.”



Viktoria (23) uit Bulgarije, studeerde Business & Management aan de Radboud Universiteit

“Ik weet nog precies hoe het achtergrondgeluid klonk tijdens de colleges in Nederland: alle studenten waren aan het meetypen op hun toetsenbord en namen bijna letterlijk over wat de docent zei. Daar moest ik aan wennen, want ik had gewoon een papieren kladblok waar ik alleen de meest belangrijke dingen noteerde. En ik vond het heel gek dat mensen hun spullen lieten liggen als ze even naar de wc gingen. Telefoons, laptops, tassen, zonder bang te zijn dat iemand het zou meenemen. Dat kan in Bulgarije echt niet.”



Bozhidar (21) uit Bulgarije, studeert Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit

“Ik heb zelf ervaren dat internationale studenten genegeerd worden, of dat Nederlandse studenten doen alsof ze het gezelschap van de buitenlandse studenten leuk vinden. Maar, dat is maar een klein deel. Ik denk twintig procent.



Groepjes tijdens de introductie bestaan voornamelijk uit Nederlandse studenten – in mijn geval tenminste. Zij praten het liefst gewoon Nederlands met elkaar en gaan daardoor niet echt het gesprek aan met buitenlandse studenten. Daardoor kun je je ongewenst voelen.”



Cristina (23) uit Spanje, studeert Medical Biology aan de Radboud Universiteit

“In Spanje kun je in de schoolkantine dagmenu’s bestellen (drie gangen voor 7,50 euro). Heel veel mensen brengen altijd hun eigen tupperwarebakje mee, met daarin de restjes van de vorige avond. Overal op onze school staan magnetrons, want iedereen luncht uitgebreid. Toen ik in Nederland tijdens de eerste dag mijn tupperwarebakje meenam, kon ik het nergens opwarmen. Ik zocht een magnetron, maar die waren nergens te vinden. Zelfs niet in de kantine. Ik was op school blijkbaar de enige die een goede maaltijd at tijdens de lunch, en niet alleen boterhammen.”



“Mijn klasgenoten zijn heel Nederlands: ze eten alleen maar brood. Ik zie jongens tijdens de pauzes soms wel vier dubbele boterhammen achter mekaar eten. Ik eet altijd heel mediterraans – vijf maaltijden per dag, twee keer per dag warm. Ik kon echt niet geloven dat mensen zoveel brood op een dag konden eten, zonder er genoeg van te krijgen. Oh, en ik zie mensen pindakaas met chocopasta op een boterham eten tijdens de lunch. Dat vind ik echt onbegrijpelijk.”