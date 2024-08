Reacties op de anti-diversiteitsmemo tonen de verdeeldheid binnen Google

Zaterdagochtend deden we verslag van het bestaan van een anti-diversiteitsmanifest, geschreven door een softwareontwikkelaar van Google, dat door veel mensen in het bedrijf werd gedeeld. Gistermiddag publiceerde Gizmodo de volledige tekst van het document, dat beweert dat genderongelijkheden bij Google kunnen worden verklaard vanuit biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.



Hoewel het document zelf de gedachten van maar één werknemer bevat, laten de reacties van andere Google-werknemers zien dat er mensen binnen het bedrijf zijn die de opvattingen delen.

“Eerlijk gezegd blijken meer mensen het ermee eens te zijn dan me lief is,” zei een huidig werknemer van Google tegen Motherboard op voorwaarde van anonimiteit. Die anonimiteit is nodig vanwege berucht strenge zwijgclausules. De werknemer zei dat de reacties te lezen waren in interne e-mailthreads.

“Voor zover ik het heb gelezen is het een mengeling van vrouwen die zeggen, ‘Dit is verschrikkelijk en het leidt me af van mijn werk en zou niet moeten kunnen;’ mannen en vrouwen die zeggen ‘dit is verschrikkelijk maar hij heeft recht op zijn mening;’ en mannen die zeggen ‘Dit is zo dapper, ik ben het ermee eens’,’” zei de werknemer.

De auteur van het document schreef onder andere dat “Google zo links is heeft gezorgd voor een politiek correcte monocultuur waar andersdenkend het zwijgen krijgen opgelegd.” Motherboard sprak met een huidig werknemer die het met de auteur van het document eens is.

“Het feit dat collega’s op hele openbare forums om zijn ontslag roepen bewijst zijn punt dat er een ideologische silo is, en dat afwijkende meningen het zwijgen moet worden opgelegd,” zei de tweede werknemer tegen Motherboard. “Waarom gaan ze het debat niet met hem aan op dit punt? Omdat het makkelijker is om op sociale media te roepen hoe boos en beledigd je bent. Debat en discussie kosten tijd.”

Naast de e-mailthreads hebben Google-werknemers het ook over de memo op Blind, een app waar techwerknemers anoniem kunnen chatten over problemen op hun werk. Een paar mensen van Google hebben een thread in de app aangemaakt om het specifiek over het manifest te hebben, aldus een andere huidig werknemer die screenshots met ons deelde.

Om op Blind te kunnen, moeten gebruikers zich aanmelden met een e-mailadres van een bedrijf (in dit geval een adres dat eindigt op @google.com). Vervolgens krijgen ze toegang tot threads op Blind die specifiek over hun bedrijf gaan en grotere quasi-publieke threads die toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Hoewel mensen Blind kunnen blijven gebruiken als ze niet meer voor Google werken, bevestigde Motherboard dat je een actief e-mailadres van Google moet hebben om bij het manifest te kunnen.

“Dit is eigenlijk heel beangstigend. Als iemand de ideologie van de meerderheid niet deelt, wordt hij aangemerkt als iemand die niet binnen de cultuur past en niet aangenomen of gepromoveerd,” schreef iemand die zei een Google-werknemer te zijn in een privéthread op Blind. Hij leek te verwijzen naar de ophef over het manifest binnen het bedrijf. “Eric [waarschijnlijk Eric Schmidt, directeur van Google] zei ergens dat Google het laagste percentage conservatieve mensen heeft. Ik denk dat dit bericht de geïnstitutionaliseerde discriminatie aangeeft die tot dit extreme gebrek aan intellectuele diversiteit heeft geleid.”

“Ik ben onder de indruk. Je hebt lef nodig om zoiets te plaatsen,” schreef een ander. “Ik hoop dat er niets met hem gebeurt.”

“We zouden allemaal moeten steunen,” reageerde iemand anders. “Hoe meer mensen hem steunen, hoe veiliger hij is.”

“De kerel die dit postte is heel dapper. We hebben meer mensen nodig die in opstand komen tegen de gestoordheid. Anders verpesten ‘Diversiteit en Inclusie’, wat feitelijk een lijntje is van vrouwen- en Afrikaanse studies naar Google, het bedrijf,” stelde een andere reactie.

“Het bedrijf is prima zoals het is. Zoek maar een ander bedrijf dat geen belang hecht aan diversiteit,” reageerde een ander.

“De auteur is een idioot die pseudowetenschap gebruikt om seksisme te rechtvaardigen. Het is moeilijk voor iemand die het onderwerp met een open blik benadert om dit te lezen,” schreef iemand anders.

“…onthoud: je kunt niet racistisch zijn tegen blanke mensen en je kunt niet seksistisch zijn tegen mannen. Want gelijkheid!” schreef iemand anders in een interne thread op Blind.

“Dus diversiteit en inclusie betekent eigenlijk dat het hebben van een afwijkende mening tot uitsluiting leidt? Dat is echt de definitie van hypocrisie,” reageerde iemand.

Vergelijkbare reacties werden geplaatst in een grotere Blind-thread waar ook werknemers van andere techbedrijven in konden. Motherboard kreeg toegang tot de thread, waar meningen in stonden die uiteenliepen van totale afwijzing van het manifest tot opvattingen die sympathiek tegenover de auteur stonden.

Een screenshot van een quasi-openbare thread op Blind over het manifest.

Op Twitter veroordeelden huidig en voormalig werknemers van Google het document en de auteur ervan. Hoewel het manifest de mening van maar één werknemer vertegenwoordigt, geven deze werknemers aan dat het manifest tekenend is voor een groter probleem binnen het bedrijf.

