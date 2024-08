Brusselse ontwerper Emanuel Ricci maakt kleren voor Young Thug en Post Malone

Voor onze reeks PEOPLE OF THE YEAR spreken we met vijf jonge mensen uit België die ons in 2018 inspireerden.

Als ik bij het huis van designer Emanuel Ricci in Brussel binnenkom is de ochtendgeur van koffie vervangen door die van wiet. Emanuel is duidelijk wat van de wereld, voornamelijk van een jetlag. Hij legt wat muziek op en verdwijnt in de douche. Ik installeer me aan zijn bureau en zet alvast Shazam aan, zodat ik niet door de mand val. “Fuck the environment”, knalt door de boxen, ‘Melly The Menace’ van YNW Melly blijkbaar. Later volgt ‘Above The Rim’ van DaBaby feat Money Man. “Een maand geleden zat ik bij Young Thug in de studio en DaBaby was daar ook”, Emanuel wandelt fris gewassen het salon binnen. Het voorbije jaar leerde hij wel meer grote namen uit de hiphopwereld kennen. Post Malone, Gunna, SmokePurpp, Young Thug, Swae Lee, Tekashi69, Young Scooter, Playboi Carti, Rich The Kid, Metro Boomin, allemaal lieten ze zich fotograferen in zijn kleren van Muso Kuso.

Emanuel Ricci is nog altijd maar 25. Hij brak zijn studies International Business na een half jaar af, maar werd in 2018 de populairste designer in de hiphopscene. Ik sprak hem over businessplannen maken in een callcenter, tachtig vluchten nemen per jaar en hangen met Post Malone.

VICE: Hoi Emanuel, hoe gaat het?

Emanuel Ricci: Ik ben moe. Gisterenochtend ben ik teruggekomen van Atlanta, en ik ben heel laat gaan slapen. Maar mentaal voel ik me sterk.

Dat zal nodig zijn, want je hebt veel jobs.

Klopt. Ik ben een ontwerper met een eigen merk, Muso Kuso, ik heb met twee vrienden een bedrijf dat wereldwijd evenementen organiseert, Gang Activity, en daarnaast werk ik ook voor het merk M+RC NOIR.

“Ik belde Young Thug casual op met de vraag of hij kleren nodig had. Een van de meeste spannende telefoontjes in mijn leven. Ik nam mijn ontwerpen mee naar zijn hotel en voila, we’re family now.”

Ik dacht dat je ook assistent van Young Thug was?

Ik heb net beslist daarmee te kappen. Honderd procent voor alle jobs gaan, ging niet. Ik moest iemand assisteren die zelf altijd druk bezig is en zijn leven gemakkelijker maken. Eerst dacht ik dat met Young Thug werken mij verder zou brengen, maar het is gewoon niet wat ik wil doen. Mijn doel is om Muso Kuso uit te bouwen. Al heb ik er wel veel uit geleerd. Onder andere om bescheidener te zijn, haha.

Emanuel Ricci en Young Thug

Hoe heb je Young Thug leren kennen?

Ik ontmoette hem toen hij enkele jaren geleden in België optrad. Via via was ik aan een screenshot van zijn nummer geraakt. Dus ik belde hem casual op met de vraag of hij kleren nodig had. Een van de meeste spannende telefoontjes in mijn leven. Ik nam mijn ontwerpen mee naar zijn hotel en voila, we’re family now.

Over familie gesproken, je hebt een erg internationale achtergrond.

Mijn vader is een Italiaan, mijn moeder is Congolese en ik ben geboren in Rome. Op mijn drie jaar zijn we naar België verhuisd, op mijn negen jaar terug naar Verona in Italië, een hele artistieke en interessante stad. Maar ik heb ook in Ierland gewoond. Ik spreek dus Frans, Italiaans, en Engels. Mijn vader kwam uit een familie die het niet breed had en ik heb hem rijk zien worden.

“Ik begon zelf stukken te customizen en werd er steeds beter in. Tot ik een brief kreeg van modehuis Nina Ricci met de boodschap dat ze me zouden aanklagen als ik kleren bleef verkopen onder de naam Maison Ricci.”

Hebben je ouders een belangrijke rol gespeeld?

Rond mijn twaalfde zijn mijn ouders gescheiden. Mijn moeder verhuisde naar Ierland, mijn vader ging in Rome wonen. Een paar jaar geleden is hij overleden. Hij speelt een belangrijke rol in mijn verhaal. Hij werkte als manager voor voetbalbond FIFA. Mijn vader was net als ik een echte hustler. Dankzij hem luisterden we naar Lauryn Hill, Bob Marley, hiphop. Hij hield van die black culture, ook al was hij Italiaan.

Mijn moeder was heel streng voor ons, alles moest perfect zijn. Die opvoeding helpt mij nu wel. Ik heb zoveel herinneringen, zoveel dingen meegemaakt. Ik schrijf alles op, omdat ik er ooit een film of boek over wil maken.

Heb je professioneel veel tegenslagen gekend?

Stoppen met Maison Ricci was heel heftig. Het duurde een week om het concept voor Muso Kuso te verzinnen. Daarna stopte ik de samenwerking met mijn businesspartner, dat was ook een tegenslag.

Waarom ben je met Maison Ricci gestopt?

Maison Ricci was mijn eerste merk. Ik wist nog niets over ontwerpen of kleren, dus ik begon zelf stukken te customizen en ik werd er steeds beter in. Tot ik een brief kreeg van modehuis Nina Ricci met de boodschap dat ze me zouden aanklagen als ik kleren bleef verkopen onder de naam Maison Ricci. Dat was het einde daarvan en het begin van Muso Kuso.

Vroeger toen ik nog in callcenters werkte, was ik constant bezig aan mijn businessplan, waardoor ik telkens werd ontslagen. Ik ben de eerste die op het idee kwam om met zijn kleren de clubs af te schuimen. Ik was negentien en probeerde backstage te geraken om mijn kleren aan de artiesten te geven. De eerste aan wie ik kleren gaf was Warren G toen hij naar België kwam.

Ondertussen dragen een heleboel grote rappers je kleren. Hoe gedraag je je tussen die supersterren?

Elke keer dat ik iets bereikte, was dat omdat ik een risico had genomen: de dag dat ik Young Thug belde toen hij in België was. De dag dat ik naar Atlanta vloog om zijn personal assistent te worden. De dag dat ik naar Post Malone riep om hem mijn kleren te geven. Natuurlijk is er moed voor nodig, dus zorg ik ervoor dat ik tipsy ben. Vergeet niet dat ik echt op kijk naar die gasten.

“Post Malone, Young Thug en andere rappers zijn ziek fan van Belgische wafels, maar ze kennen echt niks van de hiphopscene hier.”

Hoe zorg je ervoor dat iemand als Post Malone poseert voor een foto in jouw kleren?

Ah, dat was toen hij optrad in de Bloody Louis. De security wilde mij niet binnenlaten in de backstage, maar ik kon Post Malone zien en ik riep “sup shorty” en hij nam mij mee. We dronken en raakten fucked up. Ik gaf hem mijn kleren en nam casual een foto. Ik heb hem trouwens onlangs teruggezien op het festival van Travis Scott. Toen ik hem vertelde wie ik was, herinnerde hij me weer en hebben we nummers uitgewisseld.

Kennen Young Thug, Post Malone of andere Amerikaanse rappers iets van de Belgische hiphopscene?

Ze zijn ziek fan van Belgische wafels, maar ze kennen echt niks van de hiphopscene hier.

Waarom ben jij zo geïnteresseerd in hiphop? Hebben we een hiphopartiest aan jou verloren?Haha, vrienden zeggen dat soms als ze mij horen freestylen. Maar het is gewoon echt mijn muziek. Altijd al zo geweest. Ik heb ook altijd een goeie neus gehad voor fresh hiphoptalent. Ik was artistic director voor Trez Recordz, ik hielp Hamza in het begin van zijn carrière, ik ontdekte Slim Lessio en tekende een deal voor hem.

Wat was de belangrijkste gebeurtenis van 2018 in jouw leven?

Goh, dat zijn er een paar. Ik zorgde ervoor dat mijn merk bekender werd, dat iedereen ervan wist. Ik leerde gigantisch veel artiesten kennen en zat zo’n tachtig keer op het vliegtuig. Dat waren tripjes voor de productie van mijn merk, voor Gang Activity, voor Young Thug. Ik ben nooit thuis, maar ik hou van mijn leven.



Toen ik in Milaan was sprak ik met een grote modegroep, zij toonden interesse in mijn merk. Dat bevestigt dat ik goed bezig ben. Het begint echt ‘iets’ te worden. Samenwerken met Young Thug was uiteraard ook top. Daar in Atlanta opende ik een pop-upstore en bij de opening kwam Quite Hype spelen, de dj van Lil Yachty. 2018 is ook het jaar dat ik samen ben beginnen werken met het merk M+RC Noir.



Ik ontmoette al mijn rolmodellen zoals Virgil Abloh, Drake, en ontwerpers Heron Preston en Marcelo Burlon. Enkel Kanye West heb ik niet ontmoet, maar komt nog, ik voel het gewoon.

Emanuel Ricci met Post Malone

Wat heb je het voorbije jaar geleerd?

Dat ik moet verder doen met mijn brand. Elk jaar kom ik iets dichter bij mijn droom. Ik ben begonnen met niets, ik moest mensen echt overtuigen om te geloven en te investeren in Muso Kuso, ik ben de koning van het husselen.

Had je vorig jaar een held die jou inspireerde?

Ik ben mijn eigen held, omdat ik iets uniek doe. Ik heb echt veel gestruggled, ik woonde in een paars geschilderde kamer en ik werkte in een callcenter, maar ik spaarde al mijn geld voor deze droom. Niet dat ik nu al rijk ben, maar ik wil niet arm zijn. Ik wil voor mijn familie kunnen zorgen en goed kunnen leven. Veel jonge ontwerpers en ondernemers volgen mij en willen zelfs samenwerken. Het is gek dat ik een voorbeeld voor hen ben, terwijl ik niks van mode heb gestudeerd, niet eens mijn school heb afgemaakt.

Beschouw jij jezelf als succesvol?

Nu nog niet, voorlopig ben ik bescheiden maar heel hongerig.

Waar heb jij spijt van?

Dat ik te veel naar de mening van anderen luister. Ik wil meer op mijn eigen buikgevoel vertrouwen.

Waar kijk je naar uit in 2019?

Ik wil groter worden, groeien, meer collecties ontwerpen. Door heel dat avontuur met Young Thug heb ik beseft dat ik nog harder moet werken.

Wat moet er voor jou gebeuren om van 2019 een episch jaar te maken?

Sowieso meer collecties maken, evenementen organiseren, zoveel mogelijk vluchten nemen, overal aanwezig zijn, bij elk optreden. Ik wil vliegen, heel de tijd, letterlijk.

