intieme foto’s van naakte vrouwen van over de hele wereld

“Als je zonder kleren aan voor elkaar gaat staan en niet seksueel in elkaar geïnteresseerd bent, vernietig je stereotypen. Daarna kun je een unieke maar tegelijkertijd universele wereld ontdekken, die de ene vrouw met de andere verbindt.” – Carla Lonzi

Als je erover nadenkt, geldt dit citaat voor elke vorm van menselijke relaties. Interacties met de buitenwereld kunnen oprecht en eerlijk zijn, zonder verwachtingen en onbewuste vooringenomenheid. Maar dat kan alleen als de band met je innerlijk eerlijk en open is, en je die niet ontkent of negeert.



Fotograaf Maria Clara Macrì ging op zoek naar wie we zijn als we niet gecategoriseerd of gelabeld worden. Het leidde tot In her rooms, waarvoor ze naakte vrouwen van over de hele wereld in hun slaapkamers fotografeerde. “Toen ik met het project begon, realiseerde ik me iets. Hoe meer ik open leerde te staan voor mezelf en mezelf begon te accepteren, hoe meer ik geïnteresseerd raakte in anderen, in de maatschappij met al zijn tegenstrijdigheden en vooral in het vrouwelijke universum dat voor mijn ogen begon te veranderen, maar dat ik toch in hokjes bleef plaatsen waarin ik mezelf niet herkende.”

Ze begon in februari 2018 met het project. Over een paar maanden verschijnt het boek 13 Moons to Find Her, waarin ze de fotoserie bundelt met alles wat ze tijdens haar reizen schreef. Wij spreken haar nu alvast over haar werk.

“Ik wilde de vrouw haar naaktheid teruggeven en hun lichamen loskoppelen van seksuele objectivering,” zegt Maria Clara. “Ik wilde de foto’s in hun slaapkamers maken, omdat vrouwen zichzelf daar in momenten van vrijheid en intimiteit kunnen ontdekken.” En dus verliet Maria Clara haar eigen kamer om die van andere vrouwen te onderzoeken. Ze ging naar New York, Los Angeles, Barcelona, Manchester, Parijs, Valencia, Marseille, Milaan en Rome en vond haar modellen op straat. Vrijwel allemaal kwamen ze niet uit de plaats vandaan waar ze werden gefotografeerd. Maria Clara had geen enkel vooropgesteld kader: het zijn vrouwen met verschillende achtergronden, met verschillende etniciteiten en verschillende seksuele voorkeuren. Ze heeft geprobeerd om de essentie van een nieuw internationaal en mondiaal vrouwelijk gevoel te begrijpen en vast te leggen.

“Bij sommige vrouwen ben ik slechts een paar uur geweest, anderen hebben me dagenlang als een zus ontvangen,” zegt Maria Clara. “Het zijn vrouwen die in alle vormen voor vrijheid van meningsuiting zijn en die – net als ik – hun vrouwelijkheid in zichzelf en in hun creatieve leven onderzoeken. Ze laten zich niet aan banden leggen door de normen die vrouwelijkheid altijd hebben beperkt en gedefinieerd.” De foto’s zijn allemaal analoog geschoten. De serie is daardoor een tastbaar bewijs dat het noodzakelijk is om aan een nieuw bewustzijn over vrouwelijkheid te werken – een bewustzijn waarin seksuele objectivering en uitbuiting niet meer voorkomen.

In her Rooms doet je alle tegenstrijdigheden beseffen waar vrouwen elke dag mee te maken krijgen, waartegen ze alleen kunnen vechten door zichzelf open te stellen en hun posities in twijfel te trekken. “Toen de shoots voorbij waren, vertelden de vrouwen me dat ze zich beter voelden,” zegt Maria Clara. “Ze voelden zich bevrijd.” Als je de foto’s bekijkt, komt dat gevoel van vrijheid inderdaad sterk naar voren. Het is alsof je zelf ook naakt bent en samen voor de lens staat met Maria Clara en alle vrouwen – maar dan zonder competitie of schaamte, en vervuld van empathie voor alle vrouwelijke individualiteiten.





