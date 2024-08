Intieme foto’s van het dagelijks leven in een beruchte Braziliaanse favela

De Nederlandse fotograaf Sabine van Wechem neemt je met haar nieuwe project Fica Suave mee naar Vila Cruzeiro, een buitenwijk in het noorden van Rio de Janeiro. Vila Cruzeiro is een van de meest beruchte favela’s van Brazilië, waar schietpartijen, armoede en drugs aan de orde van de dag zijn. Maar Sabine wil met haar serie juist het dagelijks leven en de diversiteit aan mensen laten zien.



In 2015 begon Sabine met het documenteren van haar reizen. Ze vond het belangrijk om ook de alledaagse gebeurtenissen in de favela’s te fotograferen om iets anders te laten zien dan alleen kommer en kwel. “Via het project Favela Street raakte ik bevriend met een groep jongeren. Zij werden mijn gidsen in de stad en namen me mee naar verjaardagen, kappersafspraken en de supermarkt. Omdat ik dagelijks bij ze over de vloer kwam voelen ze inmiddels echt als familie. Ik werd onderdeel van hun leven.”

Een van de belangrijkste gidsen van Sabine is Thay, een zeventienjarig meisje dat geboren is in deze wijk, en er nog steeds woont. “Ik wilde laten zien hoe het is om als jong meisje op te groeien in de favela’s en hoe ‘gewoon’ het leven daar eigenlijk ook is,” zegt Sabine. “Ik was benieuwd hoe Thay en haar leeftijdsgenoten vorm geven aan hun leven in een no-go-area. Ze worden natuurlijk ook gewoon verliefd, krijgen kinderen en hebben dromen.”

Fica Suave is vanaf morgen in de Melkweg Expo te zien. Bekijk hieronder alvast een aantal foto’s: