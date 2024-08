Intieme foto’s van mijn relatie met de moeder van mijn beste vriend

Als je denkt aan een koppel bestaande uit een nog maar net volwassen jongen en een oudere vrouw, denk je vermoedelijk al snel aan een hotte toyboy en een rijke cougar die elkaar vooral voorzien van dampende seks en chique etentjes. Misschien is het de schuld van tienerfantasieën, porno, Ashton Kutcher en Demi Moore – ik weet het niet. In elk geval ziet zo’n relatie er in de werkelijkheid niet per se zo uit.

In zijn goudeerlijke fotoserie NN legt de Belgische fotografiestudent Alexander Deprez (22) zijn liefdesrelatie met zijn vrouw Nathalie Nijs (46) bloot. Ondanks het leeftijdsverschil van 24 jaar zijn Alexander en Nathalie dolgelukkig en eerder dit jaar getrouwd in Berlijn. De analoge foto’s zijn een schaamteloze en intieme weerspiegeling van hun dagelijkse leven samen, waarin geen plaats is voor vooroordelen.

VICE: Wanneer heb je Nathalie leren kennen?

Alexander Deprez: Ongeveer drie jaar geleden logeerde ik een hele zomer lang bij mijn beste vriend Niels, in Gent. Het was toen net uit met mijn ex, en in Kuurne, de gemeente waar ik toen woonde, voelde ik me gevangen. Gent was leuker. Nathalie is de moeder van Niels, dus we woonden onder hetzelfde dak en zaten vaak samen op het terras te praten en te roken.

Er was altijd al een klik, maar daar gingen we niet op in. Het bleef de moeder van een vriend en door ons leeftijdsverschil waren we terughoudend. Tot we op haar verjaardagsfeestje met elkaar in bed belandden.

Hoe reageerde je beste vriend?

Iedereen stond erbij toen we begonnen te kussen. Sommige mensen keken wel zo van ‘oeps’, maar iedereen kon er om lachen. Ook Niels. Het was tenslotte gewoon een dronken feestje. Toen zijn moeder en ik elkaar daarna op die manier bleven zien, had hij het wat moeilijker. Hij voelde zich soms een beetje het derde wiel aan de wagen; ik was die gast die plotseling hun huishouden was binnengevallen. Maar al met al viel het mee.

Krijg je veel rare of kritische reacties?

Ook dat valt mee. Hooguit kleine dingen, en altijd van mensen die we niet zo goed kennen. Zo zijn er weleens meisjes van mijn leeftijd die Nathalie totaal negeren als ze naast me staat. En mannen van haar leeftijd willen vaak een soort concurrentiestrijd met me aangaan. Een jongere vent staat in hun ogen gelijk aan ‘mooier’ en ‘beter’, dus ze voelen de behoefte om op te scheppen over wat zij deden toen ze jong waren of over hoeveel vrouwen ze wel niet kunnen krijgen.

Ik voel ook dat veel mensen onze relatie niet echt serieus nemen, omdat ze denken dat ik vroeger of later toch wel ga verlangen naar iemand van mijn eigen leeftijd. Maar daar trekken wij ons niks van aan. We lachen daar liever om dan dat we daar nou verontwaardigd over gaan lopen doen. Ik vind het soms juist wel leuk om te zien hoe totaal verward mensen kunnen zijn als we kussen.

Je legt Nathalie al vast sinds het moment dat jullie samen waren. Wil je met deze fotoserie het taboe op relaties met oudere vrouwen doorbreken?

Ik denk dat we dat taboe al doorbreken door samen te zijn. Met mijn fotografie wil ik vooral ingaan tegen wat in Vlaanderen, en misschien vooral in West-Vlaanderen, heel typisch is: gebukt gaan onder de angst voor ‘wat mensen ervan zullen denken’. We zijn zo gewend om allemaal een masker op te zetten: als je problemen hebt of als er iets mis is, mag je dat niet tonen. Iedereen weet bepaalde dingen van elkaar, maar die worden niet uitgesproken. Tot op een gegeven moment de bom barst, bij mensen die te lang van alles hebben opgekropt. Dat vind ik benauwend.

In mijn foto’s ben ik eerlijk over mezelf, mijn leven en mijn omgeving, omdat ik oprecht denk dat alles makkelijker zou gaan als we allemaal wat eerlijker zouden zijn. Als we wat minder schaamte kennen. Mensen denken soms dat ik wil choqueren, maar dat is niet zo. Ik ben gewoon niet bang om te laten zien wat ik doe – ook al zijn dat dingen die vaak als taboe gezien worden, zoals seks, feestjes en drugs.

In films is het ‘m vooral om geld en seks te doen, wat is in het echte leven zo fantastisch aan samen zijn met een oudere vrouw?

Ik vind het vooral fijn dat Nathalie zo zelfverzekerd is. Dat zorgt voor veel stabiliteit en vertrouwen in onze relatie. Jonge mensen zijn vaak nog te veel bezig met hun plaats opeisen, zowel binnen een relatie als in de maatschappij, wat zorgt voor jaloezie en argwaan.

Ze vindt bijna alles goed, zelfs in de meest onflatteuze situaties mag ik mijn camera tevoorschijn toveren om foto’s te nemen. Sommige mensen zijn heel strikt over wat er wel en niet online mag, omdat alles perfect moet zijn, maar zij heeft dat veel minder. Sinds ik met haar ben heb ik mijn fotografiestijl echt kunnen ontwikkelen. Niet dat zij die heeft bepaald, maar ze heeft me geleerd om te durven mezelf te zijn.