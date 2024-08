intieme portretten van mannelijke modellen in hun vrije tijd

De afgelopen twee jaar bezocht Düsseldorfse fotograaf Joachim Mueller-Ruchholtz de modellen van bureau Tomorrow Is Another Day in hotels, woonkamers en slaapkamers door heel Europa. In de serie Portraits vangt hij de schaarse momenten van kalmte in de immer snel bewegende mode-industrie. Joachim fotografeerde de modellen die voor Raf Simons lopen, exclusief geboekt werden voor Balenciaga en op Calvin Klein-billboards prijken, maar voor zijn lens ‘gewoon’ jongens zijn.

Jonny D, London

Sinds de start van het modellenbureau in 2010 dagen de frisse gezichten van Tomorrow is Another Day de schoonheidsnormen rondom mannelijkheid uit. Eigenaar Eva Gödel cast al haar modellen – veelal skaters, clubkids en coming-of-age creatieven – op straat. Haar visie heeft de manier waarop we mannelijke modellen en hun lichamen zien veranderd. Het gaat niet langer alleen maar om spierdefinitie en conventionele knapheid. “Eerst boekte ik alleen voor Raf. Hij vond alle jongens die ik op straat spotte heel interessant,” vertelt Gödel in The Street Issue van i-D in 2013. “Daarna werden er meer mensen geïnteresseerd in wat we deden en groeide het steeds verder.”

Videos by VICE

Boekings werden naast Raf Simons uitgebreid naar Rick Owens en Stephan Schneider, en TIAD werd al gauw verantwoordelijk voor de meest fascinerende mannelijke gezichten op catwalks over de hele wereld. In Portraits zien we deze gezichten wederom in een nieuw licht – eerlijk en teder. “Ze zijn tegelijkertijd kwetsbaar en zelfverzekerd, verwachtingsvol en intrigerend,” zegt Lucy Kumara Moore, die de introductie schreef voor het boek waarin de serie werd gepubliceerd.

Leevi, Helsinki

“Eva en ik zijn al lang bevriend,” vertelt Joachim ons vanuit zijn studio in Londen. “Ik heb jarenlang de jongens voor haar website geschoten en ik dacht vaak na over wat we nog meer samen konden doen. Toen ze vertelde dat er veertig TIAD-jongens in hetzelfde Parijse hotel zouden slapen voelde dat als het begin van een verhaal. ”

Bepakt met zijn analoge camera stapte hij het off-duty leven van de modellen binnen. “Na de shoot in het hotel in Parijs bezocht ik de jongens het seizoen daarna thuis, om nog persoonlijkere foto’s te kunnen maken,” legt hij uit. De foto’s, waarvoor alleen gebruik werd gemaakt van natuurlijk licht, laten een eerlijke, directe en menselijke kant zien van de modellen die vaak verloren gaat in hun andere klussen.

Na

“De modellen leven in steden en in buitenwijken en leiden het ene moment vaak een doodnormaal leven, en lopen het andere ineens de grootste shows,” gaat Mueller-Ruchholtz enthousiast verder. Zoals Lucy Kumara Moore zich verwondert in de introductie: “Zijn het jongens of al mannen? Ze zweven ergens tussen die twee werelden – jeugd en volwassenheid, het alledaagse en de glamour.” Tijdens het project leerde Mueller-Ruchholtz ook een aantal dingen over Gen Z, in vergelijking met zijn jeugd decennia eerder. “Het herinnerde me aan mijn eigen coming-of-age-periode,” legt hij uit. “De tijd waarin ik ontdekte wie ik was. Ik merkte dat, hoewel er ook veel overeenkomsten zijn, deze jongens zich veel minder willen definiëren door hun keuzes.”

Saed, Paris

“Wanneer ik naar de portretten kijk zie ik ook dat sommige jongens, zij het onbewust, een bepaald personage aannemen voor de camera, vaak gebaseerd op beelden, films of cultfiguren uit het verleden. Een imago dat ze op hun eigen lichaam projecteren,” schrijft Kumara Moore. “Gödel is geïnteresseerd in mannelijke archetypes, wat je terugziet in de jongens die ze scout: de typische indie-band frontman, de grunge skater, de Jim Morrison-lookalike, de ontevreden loner..” Door de foto’s naast elkaar te zien krijgen de verschillende identiteiten nog meer vorm.

Sofianne, Parijs

“Ik hoop dat lezers die het boek openslaan een kijkje krijgen in hun persoonlijkheid,” vertelt Mueller-Ruchholtz. “Door echt te kijken naar wat ze aan hebben, de kamer waarin ze poseren, de details – alles vertelt een verhaal.” Het boek vertelt niet alleen wat het betekent om een mannelijk model te zijn vandaag de dag, maar ook het is om volwassen te worden.

‘Portraits’ is verkrijgbaar via Palm* Studios and Claire de Rouen.

Ning, Parijs

Tom A, Londen