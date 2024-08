Teddyberen, kabouters en gestolen harten op Into The Woods

Into The Woods is een festival waar je geen psychedelische drugs hoeft te consumeren om kabouters en andere fabelachtige verschijningen tegen het lijf te lopen, zo blijkt sinds afgelopen weekend. Er lopen mannen rond die half mens, half teddy beer zijn, er groeien torenhoge bloemen uit de grond, en Cupido draagt er een blauwe bril met een gestreept T-shirt. We hadden het zelf ook niet geloofd als we er niet bij waren, maar gelukkig heeft onze fotograaf Bibian Bingen het festival in Amersfoort vastgelegd.