Inwoners van de meeste vervuilde stad ter wereld drinken nu ‘zuurstofcocktails’

In de stad Ulaanbaatar in Mongolië wonen iets meer dan een miljoen mensen. Het is daarnaast de meest vervuilde hoofdstad van de wereld. De luchtkwaliteit is er slechter dan in Peking en New Delhi, waar twintig keer zoveel mensen wonen. Afgelopen december, toen de temperatuur tot wel -40°C daalde, was luchtvervuiling vijf keer erger dan in ‘s werelds beroemdste smogstad Peking. Vooral de kolenkachteltjes die heel veel arme mensen gebruiken waren hier de oorzaak van.

The New York Times schat dat een Mongoolse familie in de winter elke maand 2000 kilo steenkool opstookt. Aangezien de gemiddelde temperaturen zeven maanden per jaar onder het vriespunt liggen, wordt het er ondanks waarschuwingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet beter op. Veel mensen zoeken daardoor naar nogal vreemde manieren om aan schone zuurstof te komen, zoals de extreem dubieus klinkende “zuurstofcocktails”.

Agence France-Presse (AFP) meldde dat Mongolië massaal aan de “zuurstofhoudende drankjes” en “longthee” zit om hun vervuilde bronchiën te beschermen. Volgens het AFP staat er in veel advertenties voor het waarschijnlijk weinig effectieve drankje dat “één zuurstofcocktail gelijkstaat aan een drie uur durende wandeling in een weelderig bos.” Ook verkopen veel kleine winkeltjes ingeblikte zuurstof, waarmee een gewoon sapje verandert in een zuurstofrijke cocktail.

Enkhjin, Ikh Taiga, Dr. Baatar en andere fabrikanten die longthee maken, beweren dat hun drankjes slechte stoffen uit longen filteren. “Eerst worden alle gifstoffen uit het bloed gehaald en daarna wordt er in de longen slijm van gemaakt. Alle planten in onze thee geven het immuunsysteem een boost,” meent Baatar Chantsaldulam, de CEO van Dr. Baatar.

Hoewel optimistische Mongolen – vooral veel zwangere vrouwen – hun winkelwagentjes volgooien met deze drankjes, is de WHO minder enthousiast. “We hebben geen wetenschappelijk bewijs dat deze drankjes werken,” vertelde Maria Neira, hoofd van de afdeling volksgezondheid van de WHO, aan het AFP. Volgens haar is minder luchtvervuiling en verminderde blootstelling eraan de enige manier om gezondere longen te krijgen.

Helaas wordt dat steeds moeilijker. In de afgelopen 30 jaar is 20 procent van de Mongoolse bevolking in Ulaanbaatar gaan wonen. Veel van hen zijn ontheemde boeren, herders en mensen die van het platteland zijn gekomen om werk te vinden. Ze zijn te wanhopig om in de geïsoleerde Gobi-woestijn te wonen, maar te arm voor een huis. Dus wonen ze in tenten met een extreem vervuilende kolenkachel.

Volgens Newsweek staan er meer dan 180.000 van dit soort tenten in de stad. Volgens de WHO komt 80 procent van de luchtvervuiling in Ulaanbaatar door de kolenkacheltjes in de tenten. Ter vergelijking wordt 10 procent van de luchtvervuiling door verkeer veroorzaakt, 6 procent door energiecentrales en 4 procent door “vast afval.”



The Times meldt dat premier Ukhnaagiin Khurelsukh in januari heeft aangekondigd dat het transport en het gebruik van ruwe steenkool vanaf april 2019 verboden is. Alleen zijn veel mensen bang dat dit voor een nieuwe economische crisis zorgt bij mensen die in de kolenindustrie werken. Ondertussen doet het Ulaanbaatar Clean Air Project er alles aan om oude kolenkachels te vervangen met minder vervuilende modellen. En ze lobbyen ook bij de overheid om ervoor te zorgen dat deze mensen betaalbare en permanente woningen krijgen.

“Ulaanbaatar is misschien wel de koudste hoofdstad van de wereld, maar het hoeft niet de meeste vervuilde hoofdstad te zijn,” zegt Coralie Gevers. Gevers is de landmanager van de Wereldbank in Mongolië. “We zouden echt veel levens kunnen redden, ziektes kunnen voorkomen en minder geld aan de gezondheidszorg kunnen uitgeven door iets aan de luchtkwaliteit te doen.”

Een blikje zuurstof is echt niet de oplossing.

