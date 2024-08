Inwoners van drukke toeristensteden vertellen hoe ze omgaan met toeristen

Bang dat je iets van VICE mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je in!

Als je weleens in Amsterdam komt zou het best eens kunnen dat je op straat, of op het fietspad, mensen bent tegengekomen die niet in de stad wonen, maar er hun vakantie doorbrengen. Het CBS telde in 2017 bijna zeven miljoen buitenlandse hotelgasten in Amsterdam, en klagen over toeristen is inmiddels zo ongeveer het populairste tijdverdrijf onder Amsterdammers.

Maar het kan altijd erger. Volgens schattingen gaan tussen de 20 en 30 miljoen mensen uit binnen- en buitenland jaarlijks op bezoek in Venetië, een stadje met nog geen honderdduizend inwoners. En het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam is fors, maar Bangkok krijgt er elk jaar drie keer zoveel over de vloer, meer dan welke stad dan ook. We spraken inwoners van vijf toeristenhotspots over de hele wereld over hun ergernissen, en vroegen hen hoe zij omgaan met de eindeloze stroom toeristen die hun stad overspoelen.

Maria, 23, Venetië

VICE: Wat vind je van de grote hoeveelheid toeristen in Venetië?

Maria: Veel toeristen behandelen Venetië respectloos. In het zomerseizoen is bijna normaal voor toeristen om in alleen hun bikini over straat te lopen. Je bent toch niet op het strand? Als ik in Londen ben en het is heel warm weer, zie je mij toch ook niet in een bikini winkelen?

Venetië staat bekend om de smalle kanalen. Met op iedere vierkante meter een gondelbootje lijkt het toeristen niet door te dringen dat je dus niet in het water moet zwemmen, of van bruggen mag springen. Het ziet er misschien leuk uit, maar het is verboden. Er hangen zelfs posters op de muren, speciaal voor toeristen, waarop staat dat het illegaal is. Als mensen in een andere stad zijn denken ze dat ze overal mee weg kunnen komen en daar erger ik me rot aan. Het zou fijn zijn als de gemeente daar ook overdag meer handhaving zou neerzetten. Nu zie je de politie vooral op zomeravonden alleen op grote pleinen staan.

Hoe ga je daarmee om?

Dit soort dingen zie ik in de zomer dagelijks gebeuren, maar ik durf er eigenlijk nooit iets van te zeggen. Ik weet niet zo goed hoe mensen gaan reageren, en ben soms bang dat ík de wind van voren krijg van een groepje toeristen. Dat merk ik ook bij de oudere inwoners van Venetië. In het Italiaans durven ze wel te klagen, maar ik heb er nog nooit iemand iets van zien zeggen.

Iedereen die ooit in Venetië is geweest, weet dat de straten hier heel nauw zijn. Als ik moest haasten naar school probeerde ik me eerst altijd half rennend, half struikelend door de horde mensen te wringen. Maar als local leer je op een gegeven moment welke sluiproutes je beter kunt nemen.

Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat er in Venetië niet één toeristvrije plek is. Als ik dan toch een plek moet verklappen waar ik graag kom, is het Alberoni. Op dat strand zijn vaak minder toeristen te vinden. Dat komt denk ik omdat de zee best wild kan zijn, en er zowel in het water als op het strand veel rotsen liggen.

Heb je nog tips voor Nederlanders die toeristen zat zijn?

In Italië heb je heel veel lokale speciaalzaakjes waar je bijvoorbeeld brood, pasta of wijn kunt halen. Voor toeristen zijn de grotere supermarkten vaak interessanter en makkelijker te vinden, dus ik raad aan om in je eigen stad naar zoveel mogelijk kleine zaakjes te gaan. Dat bespaart je een hoop getreuzel in de gangpaden, en je support je locals.

Harry, 29, Tokio

Tokio: 12 miljoen toeristen in 2017*

VICE: Zorgen de toeristen in Tokio voor overlast?

Harry: Tokio heeft zo’n veertig miljoen inwoners. Je kunt je wel voorstellen dat het praktisch overal druk is zonder toeristen, laat staan mét. Ik heb het meest hekel aan toeristische attracties. In Tokio kun je een levensechte Mario Kart-tour doen door de drukke straten van de stad, een hele populaire toeristische attractie. Het probleem is dat toeristen de verkeersregels in Japan vaak niet kennen, en als gekken over straat scheuren.



Ik zag laatst nog iemand in een Pikachu-pak met zijn kart een bejaarde voetganger aanrijden. Pikachu gaf de man geen voorrang.

Ik ben dokter en kom in het ziekenhuis regelmatig patiënten tegen die hier op vakantie zijn. Door hun “we zijn niet thuis, alles mag en alles kan”-mentaliteit belanden ze uiteindelijk bij mij met een kapotte lever.

Hoe ga je daarmee om?

Nintendo heeft de kartbedrijven aangeklaagd omdat er gemiddeld vijftig ongelukken per jaar mee gebeuren, en Nintendo daar niet aan gelinkt wil worden. Ze hebben gewonnen, maar de kartbedrijven bestaan nog steeds. Je moet dus extra voorzichtig zijn als je iemand in een Mario-kostuum op je af ziet komen.

Verder negeer ik toeristen die bijvoorbeeld stomdronken schreeuwen op straat. Gewoon doorlopen en op jezelf letten.

Heb je nog tips voor Nederlanders die balen van de vele toeristen?

Wees een rolmodel, zodat toeristen van jou kunnen leren wat de échte cultuur van jouw stad is. Wees dus vriendelijk en help ze als ze vragen hebben. Hopelijk leren ze er iets van.

Emily, 30, Bangkok

Bangkok: 20 miljoen toeristen in 2017*

VICE: Wat vind je het hinderlijkste aan toeristen in Bangkok?

Emily: Wat me het meest stoort aan toeristen is dat ze vaak respectloos omgaan met mijn cultuur. Overal waar ze gaan dragen ze slippers, shorts en hempjes: in restaurants, winkels, parken, op straat en nog het allerergst: in onze tempels. Deze outfits draag je als je op vakantie bent op de Thaise eilanden, niet hier. Dat past niet bij onze normen en waarden.

Hoe ga je daarmee om?

Ik moet er gewoon mee dealen. Het zit ‘m waarschijnlijk in onze cultuur dat wij, Thai, het moeilijk vinden om mensen te vertellen dat ze iets verkeerds doen.

Heb je nog een tip, om met de massa’s toeristen om te gaan?

Ik ben twintig minuten van het centrum van Bangkok gaan wonen om te ontsnappen aan toeristen. Als je er écht last van hebt, is dat de enige manier om ermee om te gaan.

Sean, 28, New York

New York: 13 miljoen toeristen in 2017*

VICE: Hoe kijk jij naar toeristen in New York?

Sean: In New York heb je drie soorten toeristen. De toerist die voorafgaand een planning heeft gemaakt, waarin per uur minimaal twee toeristische attracties zijn gepropt. Of de toerist die speciaal naar New York komt om zoveel mogelijk hippe pop-up tentjes en festivals af te struinen. Als laatste de zeldzame, en enige leuke toerist. Degene die Chinatown induikt, op zoek naar het restaurant met de beste kip met rijst. Deze toerist wil op een woensdag naar vier feestjes, waarvan er uiteindelijk twee worden afgeblazen door de politie. Dit is de toerist die de New York City-cultuur écht wil ervaren in de korte tijd dat-ie hier is. Met deze toeristen raak ik meestal bevriend.



Toerist van het eerste en tweede soort trek ik niet. Door hun bezoek is het in de afgelopen jaren onmogelijk geworden om van punt A naar punt B te reizen. Ze stoppen plotseling met lopen omdat ze een foto moeten maken, treuzelen als ze de metro instappen en lopen alle kanten op omdat ze de weg niet kennen. Het openbaar vervoer hier is sowieso al een rotzooitje, maar de hoeveelheid mensen die zich in een metro weet te wurmen, loopt de spuigaten uit.

De cafés, clubs of parkjes die je eerst altijd bezocht zijn niet alleen moeilijker te bereiken, ze zitten bijna altijd vol met toeristen.

Hoe ga je daarmee om?

Als local wordt je om de paar jaar gedwongen om op zoek te gaan naar nieuwe plekjes. En ik vermijd altijd de bekende hoofdstraten, zoals Broadway. Door via zijstraten te lopen kom ik regelmatig kleine tentjes tegen die ik helemaal niet kende. Dat is een klein pluspunt. Zo ontdek ik mijn stad toch een beetje opnieuw.

Heb je nog advies om te dealen met toeristen?

Realiseer je dat veel toeristen niet beter weten. Ze staan er niet bij stil dat ze in de weg lopen, ze zijn op vakantie. Dat bespaart je een hoop irritaties.

Enric, 24, Barcelona

Barcelona: 8,7 miljoen toeristen in 2017*

VICE: Baal je erg van de hoeveelheid toeristen in Barcelona?

Enric: Soms vind ik het een schande dat ik in een stad met een strand woon, maar er niet heen kan omdat je bij je buitenlandse buurman op schoot moet zitten. Vooral veel mensen uit Azië en Noord-Europa komen hier op vakantie. Die laatsten zijn trouwens ook goed in lawaai maken. Ze zetten het op een zuipen en een paar uur later schreeuwen ze de hele straat bij elkaar, met hun ontblote bovenlijf. Als mede-toerist denk je misschien: “Ach, ze zijn ook lekker op vakantie!” maar als dit dagelijkse kost is maakt dat je niet blij.



Toerisme zorgt er natuurlijk ook voor dat de prijzen heel erg stijgen. Een hoop traditioneel Spaanse cafés zijn overgenomen door hipster-vegan-duurzame koffietenten. Niks tegen hipster-vegan-duurzaam, maar je snapt dat die plekken gewoon heel duur zijn. Een paar jaar geleden betaalde je twee euro voor een koffie, nu leg je makkelijk zes euro neer.

Hoe ga je om met die irritatie?

Als je twintig minuten naar het noorden of zuiden rijdt kom je bij een stuk strand waar alleen locals te vinden zijn. Is dat eigenlijk wel slim om te vertellen? Nouja, het komt er in ieder geval op neer dat we er in Barcelona goed in zijn geworden om toeristen zoveel mogelijk te vermijden en geheime plekken creëren.

Als mensen echt te ver gaan, zoals blijven schreeuwen op straat, dan zeg ik er altijd wat van. Maar inwoners van Barcelona uiten zich vaak ook wat heftiger. Soms lees je dat mensen gewelddadig worden naar toeristen, maar dat vind ik niet oké. Ik zou het op een andere manier aanpakken. In drukke uitgaansgebieden blijven toeristen natuurlijk vaak na sluitingstijd nog op straat hangen. Mensen die boven een club, of daar in de buurt van wonen, gebruiken vaak bakken met water om toeristen weg te jagen. Het werkt retegoed, en is een betere oplossing dan op de vuist gaan.

Wat kan het stadsbestuur volgens jou doen tegen vervelende toeristen?

Ik vind dat internationale reisbureaus in Barcelona onze stad veel te veel promoten als goedkope vakantieplek, waar je lekker kan zuipen en alles mag onder het mom van ‘vakantie’. Het zou fijn zijn als de gemeente zich meer zou bemoeien met de aanprijzing van onze stad op die manier, en bijvoorbeeld afspraken maakt over een maximum aantal goedkope all-in-acties.

Heb je tips voor anderen die zich ergeren aan toeristen?

Als toeristen iets uithalen wat jij niet vindt kunnen, zeg er dan wat van. Maar blijf wel aardig. Laat merken dat je snapt dat ze in een vakantievibe zitten, dan hang je niet meteen de chagrijnige zeikerd uit.

*De genoemde aantallen zijn buitenlandse toeristen, gebaseerd op de Global Destination Cities Index.

