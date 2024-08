iPhone-foto’s van jongeren die strijden tegen het regime van de Algerijnse president

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Tienduizenden jongeren gingen de afgelopen maanden in Algerije de straat op om vredig te demonstreren tegen president Abdelaziz Bouteflika. De 82-jarige president is al twintig jaar aan de macht, maar verscheen niet meer in het openbaar nadat hij in 2013 een beroerte kreeg. Hij communiceert alleen nog schriftelijk, maar het vermoeden bestaat dat deze schriftelijke statements worden opgesteld door vrienden en familie, zodat Bouteflika de macht in handen houdt.



Het goede nieuws is dat de protesten hebben gewerkt. Afgelopen maandag liet Bouteflika weten dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt als zijn ambtstermijn volgende maand verloopt. Het slechte nieuws is dat de presidentsverkiezingen van 18 april zijn uitgesteld totdat er een reeks grondwetswijzigingen is doorgevoerd. Voor deze hervormingen staat geen einddatum gepland, wat betekent dat Bouteflika nog voor onbepaalde tijd president blijft.

Fotograaf Fethi Sahraoui (25) heeft de protesten vanaf het begin vastgelegd. “Ik richt me vooral op jongeren, omdat zij op dit moment echt iets te vertellen hebben,” legt hij via de telefoon uit. Zijn werk concentreert zich voornamelijk op de hoofdstad Algiers en zijn eigen woonplaats Mascara, in het noordwesten van Algerije. “De protesten in Algiers zijn op een bepaalde manier gewichtig. Door de straten van de hoofdstad wandelen heeft zeker z’n charme, maar ook de mars van vrijdag in Mascara was echt bijzonder. Twee weken geleden waren er maar een paar demonstranten, nu staan de straten vol.”

Sahraoui werkt soms met digitale camera of met film, maar zijn favoriete camera is die van zijn iPhone, vanwege het “poëtische” vierkante formaat. “Ik wil niet bekendstaan als ‘de iPhone-fotograaf’ – het is gewoon een stuk gereedschap dat goed voelt,” vertelt hij. “In bepaalde situaties kan ik dankzij de telefoon ongemerkt mijn gang gaan, al zijn mensen niet dom – fotografen hebben nou eenmaal bepaalde houdingen en bewegingen waardoor we al snel herkend worden.”

Voor de opkomst en groei van de anti-Bouteflikabeweging werkte Sahraoui aan Stadiumphilia, een fotoserie waarbij de focus lag op jonge voetbalsupporters in Mascara. “Bij mijn eerste demonstratie merkte ik dat er een verband was tussen de jonge mensen in de voetbalstadions en op de straten,” herinnert Sahraoui zich. “Voor voetbalfans zijn stadions een plek waar ze luidkeels kunnen schreeuwen – ze zijn daar echt niet alleen voor de wedstrijd.” Dit verband wordt belangrijker als je beseft dat veel liedjes die supporters zingen in het voetbalstadion ook de afgelopen weken op de straten werden gezongen.

Waarom de demonstraties zo vredig zijn verlopen? Sahraoui verklaart het als volgt: “We weten na tien jaar burgeroorlog inmiddels dat geweld nergens toe leidt.”

Hieronder zie je de foto’s die Fethi Sahraoui maakte tijdens demonstraties:

Op 1 maart, na het gebed, heeft de ME de drukste straat van Algiers geblokkeerd.

Tijdens de protesten op 8 maart verzamelen jongeren in Mascara zich onder een grote Algerijnse vlag.

In de buurt van de kunstacademie in Algiers is een demonstrant flauwgevallen door het traangas. Mensen staan in een cirkel om hem heen totdat hij weer bij kennis is.



Deze demonstrant heeft vijf lege hulzen van traangaskogels op zijn vingers, een referentie naar de vijfde termijn waar president Abdelaziz Bouteflika op hoopte.

Een gigantische vlag.

Demonstranten verzamelen zich in het centrum van Algiers.

De ME in Algiers probeert demonstranten ervan te weerhouden om te verzamelen.

Demonstranten lopen door een arbeiderswijk in Mascara.

Een menigte kijkt hoe een man het standbeeld van emir Abd al-Kader in Mascara beklimt.

Na een aantal confrontaties vinden jongeren beschutting bij een muur rond de kunstacademie van Algiers.

Demonstranten wachten bij de kunstacademie van Algiers

Dit artikel verscheen eerder op VICE Frankrijk.