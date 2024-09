iPhone-reparateurs vertellen over de meest verrotte telefoons die ze oplapten

Ik ben de laatste jaren geobsedeerd geraakt met de gemeenschap van onafhankelijke elektronicareparateurs. Na een beetje tijd met ze te hebben doorgebracht, kwam ik er al snel achter dat niet zoals jij en ik met telefoons omgaan. Ik heb ze bijvoorbeeld hun eigen telefoon in een glas water zien gooien om te bewijzen dat ze hem weer kunnen repareren.

Maar wat ik het leukste aan ze vind, is dat ze alles al eens gezien hebben. Ze deinzen dus niet terug als je ze vertelt dat je hond je telefoon heeft opgegeten. Als onderdeel van onze iPhone-week had ik eindelijk een excuus om te vragen: Wat is de meest verneukte telefoon die je ooit gerepareerd hebt?

