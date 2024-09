iPhone-reparateurs vertellen over de meest verrotte telefoons die ze oplapten

Ik ben de laatste jaren geobsedeerd geraakt met de gemeenschap van onafhankelijke elektronicareparateurs. Na een beetje tijd met ze te hebben doorgebracht, kwam ik er al snel achter dat niet zoals jij en ik met telefoons omgaan. Ik heb ze bijvoorbeeld hun eigen telefoon in een glas water zien gooien om te bewijzen dat ze hem weer kunnen repareren.

Maar wat ik het leukste aan ze vind, is dat ze alles al eens gezien hebben. Ze deinzen dus niet terug als je ze vertelt dat je hond je telefoon heeft opgegeten. Als onderdeel van onze iPhone-week had ik eindelijk een excuus om te vragen: Wat is de meest verneukte telefoon die je ooit gerepareerd hebt?

Erica Douglass, 1Uprepairs – Austin, Texas





Hij was overgereden door een motor! We hebben er ook ontzettend veel gerepareerd die zijn overgereden door auto’s en eentje die in stukken lag na een val van een parkeergarage van acht verdiepingen.

Justin Drake Caroll, FruitFixed – Richmond, Virginia

Het allerbeste verhaal is het incident dat we “de glijmiddeltelefoon”. Een vent komt binnen en zijn telefoon ziet eruit alsof hij in glijmiddel is gevallen. Hij en z’n vriend waren in slaap gevallen en hadden een fles glijmiddel omgestoten. Het kon dus de hele avond in alle hoekjes en gaatjes van de iPhone 6 trekken. Het kostte ons uren om schoon te maken en uiteindelijk hebben we ‘m weten te repareren. Er waren een nieuw scherm, speakers, camera aan de voor- en achterkant en een paar andere kleine reparaties nodig die bij elkaar voor een flinke rekening zorgden. Ik zal nooit vergeten hoe ik aan de kassa met hem aan het afrekenen was en vertelde dat zijn totaal meer dan €200 was. Hij zei, “Hmm, het was het op zich wel waard.”

We hebben de werknemer die de klus vrijwillig op zich nam op een etentje getrakteerd.

Ryan Sadegh, Hays Phone Doctor – Hays, Kansas





De meest bizarre reparatie is die van een klant die zei dat de verkoper van de telefoonzaak hem verteld had dat zijn nieuwe screen protector praktisch kogelvrij was. Dus besloot de klant om de nieuwe beschermer van extra stevig glas te “testen” door er met een .22 kaliber kogel op te schieten.

En ik heb ook een keer een iPhone 5 gerepareerd die van een 100 meter hoge windturbine was gevallen. Het scherm hing nog aan één kabeltje toen hij binnenkwam. De onderkant van het glas hing al helemaal los.

Loren Nunley, The Cell Phone Doctor – Corinth, Mississipppi

Ik heb een paar jaar geleden een iPhone gerepareerd die na een vistripje onder water kwijt was geraakt. De man was met een andere telefoon langsgekomen om een scherm te laten repareren toen we aan de praat raakten over andere dingen die we repareren. Waterschade is daar een van. Hij zei dat zijn telefoon meer dan een half jaar onder water had gelegen. Hij viste de telefoon op, deed hem in een afsluitbaar zakje vol met water en bracht ‘m naar me toe. Ik belde hem een week later vanaf datzelfde toestel met al zijn data nog intact.

Een andere was een vrachtwagenchauffeur die zijn iPhone 6+ op de achterwielen van zijn vrachtwagen had gelegd tijdens het tanken. Reed eroverheen met een volgeladen vrachtwagen. De telefoon kwam aan gruzelementen binnen en ging een paar uur later weer volledig functioneel de deur uit. We vervingen LCD-scherm, digitizer, home-knop, FPC’s [displayverbinders], scherm, accu, frame, camera aan de achterkant en voorkant.

Dan was er ook nog een iPhone 6S van de eigenaar van een haven die in de bekerhouder van een golfkarretje lag die van een boothelling het water in was gerold. Hij huurde een duiker in om zijn telefoon eruit te halen. (We hadden dezelfde telefoon twee weken eerder vanwege waterschade gerepareerd). Hij bracht z’n telefoon bij ons nadat hij drie dagen in het water in die bekerhouder had gelegen. We hebben ‘m weer voor hem gerepareerd. Bij mijn weten ligt dat golfkarretje nog steeds op de bodem van het meer.

Pedro Ferrer, TechRx Smartphone and Tablet Repair – Dublin, Georgia

Een piloot had zijn iPad op de vleugel van zijn vliegtuig gelegd terwijl hij zijn preflight checks deed. Hij was klaar en steeg op en had niks door totdat hij iets van zijn vliegtuig zag vallen vanuit zijn ooghoek. Hij zei dat hij eerst dacht dat er een stuk van zijn vleugel was afgebroken, toen realiseerde hij zich dat het zijn iPad was. Hij was nog steeds vlakbij het vliegveld, dus hij kon nog iemand via de radio oproepen om hem voor hem op te rapen. De iPad was verbogen als een taco maar het moederbord was nog intact. Hij maakte zich veel zorgen over zijn data, waar hij geen backup van had. We hebben het moederbord in een andere behuizing gedaan en zo is het gelukt.

Franklin Jones

Een vent had zijn telefoon met tape aan zijn plafondventilator vastgemaakt in een poging om te val te spelen met Pokémon Go. Dat werkte toch niet, want het gebruikt je GPS. Ik heb ook een paar telefoons gehad die uit een helikopter waren gevallen, maar die vallen meestal wel mee.

Maaz Kamani, Ask Computers – Toronto

Een paar jaar geleden. Klant had zijn telefoon zes verdiepingen door een liftschacht naar beneden laten vallen.