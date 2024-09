Iraanse stoofschotel met granaatappel en walnoten

Porties: 6

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 3 uur

Benodigdheden

450 gram gepelde walnoten

2 eetlepels olijfolie

2 eetlepels ongezouten boter

900 gram kippendijen met bot en zonder vel

zout, naar smaak

2 middelgrote gele uien, in dunne plakjes gesneden

500 milliliter geconcentreerd granaatappelsap

halve theelepel gemalen kaneel

kristalsuiker, naar smaak

granaatappelzaadjes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verdeel de walnoten gelijkmatig over een schaal en bak ze ongeveer 15 minuten, totdat ze geroosterd zijn. Haal ze uit de oven, laat ze volledig afkoelen en doe ze in een keukenmachine. Pureer ze totdat ze goed gemalen zijn, maar niet zolang dat het in een boter verandert.



2. Verwarm ondertussen de olie en boter in een grote steelpan op een middelhoog vuur. Bestrooi de kip met zout en bak de dijen 6 tot 8 minuten, totdat ze goudbruin zijn. Draai ze daarbij om wanneer nodig. Leg ze daarna op een bord. Voeg de uien toe aan de pan en kook ze, al roerend en eventueel met extra olie in 5 minuten tot ze goudbruin en zacht zijn. Leg ze daarna op het bord met de kip.



3. Voeg de gemalen walnoten toe aan de steelpan, samen met het geconcentreerde granaatappelsap en 850 ml water. Breng het aan de kook, zet het vuur zachter om het te laten sudderen en kook het in ongeveer 2 uur dik. Roer daarbij af en toe. Voeg de kip en de uien toe en dek de pan af. Laat het ongeveer 1 uur langer koken en roer af en toe, totdat de kip heel zacht is. Breng op smaak met zout en kaneel bedek het geheel met granaatappelpitjes. Serveer met gekookte Perzische rijst.