Iris legt de laatste levenslustige fase vast van haar grootmoeder Omaka

ALLE FOTO’S DOOR IRIS HAVERKAMP BEGEMANN

Negen jaar geleden maakte Iris Haverkamp Begemann (27) kennis met haar grootmoeder van mens tot mens. Daarvoor waren het gewone familiebezoekjes waarop ze haar Omaka – zoals ze haar noemt, omdat haar achternaam met een ‘K’ begint – en opa bezocht, zonder dat ze zich echt bewust was van wie de oude vrouw eigenlijk was.

“Maar toen mijn opa overleed ging ik haar vaker alleen bezoeken, en dat liep samen met mijn eigen proces van kind naar volwassenheid. Dan leer je zelf na te denken en zie je mensen uit je omgeving die je als vanzelfsprekend beschouwd opeens voor wie ze zijn. Ik leerde Omaka van mens tot mens kennen, in plaats van als kleinkind tot grootmoeder, en ik bleek haar een sicke vrouw te vinden. Zo wijs en met zoveel levenservaring.”

“Never change a winning game”, 2009



“Ze is een hele eigenwijze en sterke vrouw, nu nog steeds. Ze heeft veel energie en levenslust, terwijl ze al zoveel heeft meegemaakt. Ik heb zelf best veel moeite met veranderingen, maar dan bedenk ik me dat Omaka al door zoveel veranderingen heen is gegaan in haar leven. Het is alsof ik daardoor van een grote afstand naar het leven kan kijken.”

Vanaf het moment dat Omaka weduwe werd, begon Iris haar te fotograferen. “De foto’s werken ook een beetje therapeutisch – als ik ergens mee zit, dan denk ik aan haar. Hoe ze nu uiteindelijk alleen is geëindigd, maar nog steeds supersterk is in deze laatste fase van haar leven.”

Loosdrecht, 2009





Koken vindt ze niets aan. “Alleen een ei bak ik zelf” 2015





Bloemen, 2009

Omaka knipt haar eigen haar omdat ze zo volgens eigen spirituele overtuiging dichterbij haar overleden man is. 2015

Retourtje Aruba is geboekt. 2016

Loosdrecht II, 2009

Sjeu de Boel. “Ik gooi gewoon die bal” – aldus de meervoudige clubkampioen. 2015



